Jan Vapaavuoren ilmoitus jättäytyä kisasta yllätti kokoomuslaiset ja sekoitti pakkaa. HS:n soittokierroksella ei ilmottaunut halukkaita pormestarintehtävään.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki sanoo, ettei näillä näkymin aio asettua ehdolle kuntavaaleissa Helsingin vaalipiiristä.

”Sen verran pitää nyt katkoa huhuilta siipiä, että ei se todennäköistä ole”, Lepomäki sanoo.

Hän ei näin ollen harkitse myöskään aktiivisesti Helsingin pormestariehdokkaaksi ryhtymistä.

”Mutta toivon tietenkin, että tehtävään löydetään vahva kokoomuslainen ehdokas.”

Lepomäen siirtymistä Helsinkiin on spekuloitu pääkaupungin tiukan vaaliasetelman vuoksi. Kokoomuksen ja vihreiden uskotaan taistelevan tasaisesti Helsingin suurimman puolueen asemasta. Lepomäki oli yli 19 000 äänellään viime eduskuntavaaleissa kokoomuksen toiseksi suosituin ehdokas.

Kokoomuksen tilanne vaikeutui sunnuntaina, kun Helsingin nykyinen pormestari Jan Vapaavuori ilmoitti, ettei aio pyrkiä jatkokaudelle.

Espoolainen Lepomäki sanoo, ettei ole tehnyt vielä päätöstä kuntavaaliehdokkaaksi asettautumisesta. Hän ei ole ollut aiemmin ehdolla kunnallisvaaleissa. Helsingissä ehdolle asettuminen vaatisi, että Lepomäen asuinkunta muuttuisi Helsingiksi.

Pormestarin tehtävään ei näytä muutenkaan olevan ainakaan vielä suurta tunkua.

HS kertoi sunnuntaina, että ainakaan nykyinen apulaispormestari Pia Pakarinen ja kansanedustaja Ben Zyskowicz eivät lähde ehdolle. Kansanedustaja Sari Sarkomaa ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov eivät vielä kommentoineet asiaa.

Kokoomuksen Helsingin piirin piirihallitus kokoontui sunnuntaina. Toiminnanjohtaja Sanna Hämäläisen mukaan ”parasta ehdokasta etsitään laajalla skaalalla”.

”Se on ihmiselle iso päätös lähteä pormestariksi. Helsinki on joka tavalla niin valtava. Pormestarijärjestelmä on saanut vähän kritiikkiäkin. Sekin varmaan ihmisiä vähän pohdituttaa”, Hämäläinen sanoo.

Myöskään kansanedustaja ja helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Terhi Koulumies ei aio osallistua kilpaan kokoomuksen pormestariehdokkuudesta. Hän empii myös osallistumistaan vuoden 2021 kuntavaaleihin.

”Olen ollut vasta kaksi vuotta eduskunnassakin. Pikemmin olen miettinyt, että olisin yhdessä paikassa kerrallaan. Ei sitä voi hypellä edestakaisin paikasta toiseen”, Koulumies sanoo.

Koulumiehellä on suosikki pormestarikilvan kärkinimeksi: ”Tietenkin ratkaisee, mitä ihmiset itse ajattelevat, mutta Sari Sarkomaa voisi olla hyvä.”

Kansanedustajalle ja kaupunginvaltuutetulle Wille Rydmanille Jan Vapaavuoren ilmoitus olla lähtemättä ehdokkaaksi tuli ”aikamoisena yllätyksenä”.

”Käsitykseni on, ettei Jannen ajatuksista kovin moni tiennyt. Itse olen elänyt käsityksessä, että hän pyrkisi jatkokaudelle, kun kaikki on siihen suuntaan viitannut”, Rydman sanoo.

Rydman kertoo ryhtyvänsä ehdolle kuntavaaleissa. Sen sijaan mahdollista lähtöä mukaan pormestarikisaan tai muitakaan mahdollisia nimiä hän ei ole ehtinyt pohtia.

”En ole toistaiseksi ajatellut, että olisin tavoittelemassa pormestarin tai apulaispormestarin tehtävää. Nythän tämä ajankohtaistuu, että millaisilla askelmerkeillä mennään”, Rydman sanoo.

Samoilla linjoilla Rydmanin kanssa on myös helsinkiläinen valtuutettu ja kansanedustaja Juhana Vartiainen:

”En ole ehtinyt miettiä sen enempää. Ehkä yleisperiaatteena kuitenkin voisi tähän sanoa, ettei koskaan kannata sanoa ’ei koskaan’”