Lähetteiden käsittely takkuaa, eivätkä sairaaloiden älylääkekaapit toimi Apotin kanssa yhteen toivotulla tavalla. Husin mukaan alku on kuitenkin sujunut odotusten mukaan ja ongelmat saadaan ratkaistua pian.

Potilastietojärjestelmä Apotti on ollut nyt käytössä Meilahden sairaala-alueella ja Helsingin suurissa sairaaloissa kaikkein vaativimmassa sairaalahoidossa nyt runsaan viikon ajan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tiedotti perjantaina, että uusin Apotin käyttöönotto Meilahden alueen sairaaloissa on sujunut odotetusti. Ongelmatilanteita osattiin aiemman kokemuksen perusteella odottaa. Niitä on kirjattu ensimmäisen viikon aikana johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan noin 6 000.

”Määrä on samaa tasoa kuin edellisessä suuressa käyttöönotossa, mutta käyttöön ottajia oli silloin vähemmän ja nyt mukana ovat kaikki erikoistoiminnot, joten suhteessa ongelmia on vähemmän”, Mäkijärvi totesi viikonloppuna.

Apottia käytetään nyt siis kaikkein vaativimmassa sairaalahoidossa muun muassa leikkauspotilaiden osastoilla, teho-osastoilla, elinsiirto-osastoilla, syöpäklinikalla.

”Kaikista vaativimmista toiminnoista meillä ei ole ollut kokemusta, vaan on pitänyt nähdä miten asiat sujuvat.”

Mäkijärven mukaan eniten ongelmia on ollut lähetteiden käsittelyssä.

”Kaikki lähetteet siirrettiin nyt kokonaan Apotti-järjestelmään, eikä niitä käsitellä missään vanhoissa järjestelmissä enää kuten vielä keväällä tehtiin.”

Mäkijärven mukaan Apotin piirissä on kevääseen verrattuna uusia potilasryhmiä ja läheteprosesseja.

”Näitä ei ole aiemmin koeponnistettu ja monenlaista on tullut eteen. Tilanteita on pystytty kuitenkin ratkomaan hyvin ja kun tilanteeseen on kerran löydetty ratkaisu, sitten ne jo rullaavat hyvin.”

Sen verran merkittävästä ongelmasta on kuitenkin kyse, että läheteasian kuntoon saaminen vaatii sitä ratkovalta asiantuntijatyöryhmältä ainakin viikkoja ellei kuukausia.

”Mitään kiireellistä ei ole missattu, se on tärkeintä. Mutta täytyyhän lähetteiden pelata.”

Osittain kyse on myös siitä, että Apotissa lähetteiden osoitteet on merkitty eri tavoin kuin aiemmin käytössä olleissa vanhoissa järjestelmissä, joita oli käytössä monta.

”Menee hetki ennen kuin uudet osoitteet on opeteltu.”

Lue lisää: Apotissa havaittiin virhe, joka olisi voinut tuplata lääkemääräyksen – virhe saatiin korjattua perjantaina

Kuluneen viikon käyttöönoton myötä on havaittu teknisiä ongelmia älylääkekaappien toiminnassa.

Älylääkekaapeissa on oma tietokoneohjelmansa.

”Ja sitten on tämä Apotti. Niiden keskusteluyhteys ei ole paras mahdollinen”, Mäkijärvi kertoo.

Johtajaylilääkärin mukaan vikaa on korjattu, mutta asiaa ei ole vielä saatu kokonaan ratkaistua.

”Se ei toimi vielä sataprosenttisesti. Lääkkeet on saatu jaettua, koska Apotin voi ohittaa, mutta tietysti sen pitäisi toimia kuten on tarkoitettu.”

Sairaanhoitajien työtä älylääkekaappien ja Apotin yhteentoimimattomuus tällä hetkellä lisää.

Mäkijärven mukaan tämänhetkisen arvion mukaan näyttää siltä, että läheteongelman ratkaiseminen vie kauemmin kuin lääkeautomaattien ja uuden potilastietojärjestelmän teknisten ongelmien korjaaminen.

Potilastietojärjestelmään siirtymisessä on kyse Husin historian suurimmasta operaatiosta ja mullistuksesta koko sosiaali- ja terveydenhuollossa. HS on aiemmin kertonut, että Apotti on johtanut kymmeniin vaarailmoituksiin ja se on ollut osallisena potilaan kuolemaan johtaneessa tapahtumaketjussa Helsingissä.