Puiden kaataminen alkoi Keskuspuistossa – Hallisuunnitelmaa vastustavat aktivistit: ”Tätä on ihan kauheaa katsoa”

Helsingin Keskuspuistossa on aloitettu puiden kaataminen Pirkkolan hallin vieressä.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi torstaina Pro Luonto ry:n valituksen Pirkkolan hallin rakentamisesta. Pro Luonto ry ilmoitti kuitenkin samana päivänä hakevansa valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO).

Keskuspuistossa paikalla oleva haagalainen Sanni Seppo kertoo olevansa järkyttynyt.

”Täällä kaadetaan koko ajan puita, tätä on ihan kauheaa katsoa”, hän itkee puhelimeen.

Seppo kertoo, ettei ymmärrä, miksi puiden kaataminen on pitänyt aloittaa näin nopeasti ja ennen KHO:n päätöstä.

”Vasta torstaina hallinto-oikeus hylkäsi Pro Luonto ry:n valituksen, ja he ilmoittivat heti, että aikovat valittaa päätöksestä. Miksi piti aloittaa puiden kaataminen jo nyt? Ehkä ajatuksena on, että kun puut ensin kaataa, niin eipähän ole mitään suojeltavaa sen jälkeen.”

Sepon mukaan paikalla on kymmenkunta aktivistia. Heitä on alkanut kerääntyä paikalle sen jälkeen, kun metsäkoneet ilmestyivät paikalle kello kuuden maissa aamulla. Sepon mukaan kymmeniä puita on jo kaadettu.

”Vielä joskus kaupunkimetsien arvo ymmärretään. Mutta nyt vain kaadetaan.”

Pirkkolan uudesta monitoimihallista on käyty taistelua keväästä lähtien. Hallin rakentamista vastustava Pro Luonto on vedonnut siihen, että halli kaventaisi Keskuspuiston metsää.

Hallinto-oikeus kielsi 10. kesäkuuta rakennustoimet kiista-alueella. Tätä ennen monitoimihallille oli myönnetty lainvoimainen rakennuslupa. Pro Luonto oli vaatinut Uudenmaan ely-keskukselta toimenpidekiellon asettamista hallille vedoten muun muassa siihen, että alueella saattaa olla liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka. Ely-keskus oli päättänyt, ettei se ryhdy yhdistyksen vaatimiin toimiin.

Tämän jälkeen Pro Luonto valitti ely-keskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus asetti toimenpidekiellon siksi aikaa, että Pro Luonnon valitusta koskevat asiat selvitetään.

Viime torstaina antamassaan päätöksessä hallinto-oikeus toteaa, että ely-keskuksen hankkimalla selvityksellä on voitu riittävästi varmistua siitä, ettei hallihankkeesta aiheudu lahokaviosammalen säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittämisen tai heikentämisen vaaraa.

Selvityksen perusteella alueelta ei myöskään ole löydetty liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Selvitys on hallinto-oikeuden mukaan tehty muun muassa maastokatselmuksella.

Valituksen tekijä eli Pro Luonto ilmoitti torstaina iltapäivällä hakevansa valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Pro Luonto ry katsoi, ettei hallinto-oikeuden päätöksessä ole otettu riittävästi huomioon hallin rakentamisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Helsinki on vuokrannut hallia tekevälle Pirkkolan Liikuntahallit -yhtiölle vuoteen 2049 asti tontin, johon suunnitellaan uutta monitoimihallia. Uudesta hallista on määrä tulla viereistä Pirkkolan uimahallia suurempi.

Samaan yhteyteen aiotaan rakentaa 85 auton pysäköintialue, joka tulee nykyiselle metsäalueelle uimahallin pysäköintialueen viereen. Lisää pysäköintipaikkoja tulisi myös Pirkkolantien varteen.

Pirkkolan metsä on Keskuspuiston kapein alue. Monitoimihallin ja pysäköintialueen valmistuttua metsä kapenee noin 200 metriin.