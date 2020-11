”Katujen tulee olla turvallisia kaikille”, kirjoitti puolestaan pääministeri Sanna Marin (sd).

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kommentoi lyhyesti nuorten parissa esiintyvää rikollisuutta Twitterissä.

”Ilmiö ei ole uusi ja olen jo aiemmin keskustellut ilmiöstä mm. Helsingin poliisin, jalkautuvan nuorisotyön, sosiaalityön ammattilaisten, järjestöjen edustajien kanssa”, Ohisalo kirjoittaa.

HS kertoi tänään tiistaina, että Helsingin ydinkeskustassa sekä osassa pääkaupunkiseudun lähiöitä kokoontuu vaarallisesti käyttäytyviä nuorisojoukkoja. Helsingin poliisi sekä useat muut viranomaiset ja jalkautuvaa työtä tekevät nuorisotyöntekijät ovat hyvin huolestuneita näistä 100–150 nuoresta.

Lue lisää: Helsingin keskustassa liikkuu nyt joukoissa yli sata mahdollisesti vaarallista nuorta – Asiantuntijoiden mukaan taustalla on uusi maahanmuuttoon liittyvä ilmiö

Kyseisillä nuorilla on herkkä taipumus käsitellä ristiriitoja väkivallalla ja käydä käsiksi omanikäisiinsä nuoriin. Viranomaisten mukaan osa nuorista on sellaisia, jotka eivät kaihda teräaseenkaan käyttöä saadakseen haluamansa. Poliisin mukaan esimerkiksi lokakuun lopussa Vallilassa tapahtunut epäilty tappo ja lokakuun puolessa välissä Alppipuistossa tapahtunut puukotus liittyvät ilmiöön.

Viranomaisten mukaan valtaosa kyseessä olevista nuorista on ulkomaalaistaustaisia.

Ohisalon mukaan ilmiöön puuttumiseksi tarvitaan eri viranomaisten välistä yhteistyötä ja eriarvoisuuden vähentämistä.

”Tavoitteena on parantaa rikoksilla oirehtivien nuorten hyvinvointia ja tukea nuorten kasvua niin, että vältetään haitallista kehitystä ja puututaan välittömästi elämänhallintansa kanssa vaikeuksissa olevan toimintaan, jotta nuoren elämä saadaan nopeasti oikeille raiteille”, Ohisalo kirjoittaa.

”Suomessa ei saa syntyä näköalattomuutta, joka ajaa ihmisiä epätoivoisiin tekoihin. Keskeistä on eriarvoisuuden vähentäminen.”

Ohisalo kieltäytyi kommentoimasta HS:lle asiaa tiistaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd) otti niin ikään asiaan kantaa Twitterissä tiistaina.

”Nuorten väkivaltaan ja jengiytymiseen on suhtauduttava vakavasti ja siihen on puututtava nyt, kun vielä voimme välttää tilanteen kärjistymisen. Meidän on torjuttava väkivaltaa ja ehkäistävä siihen johtavia syitä. Katujen tulee olla turvallisia kaikille”, Marin kirjoitti.

Myös Helsingin pormestaristo kommentoi asiaa Twitterissä.

”Tämä on monimutkainen ongelma, jota pitää ratkoa monella tasolla. Yksinkertaisia ratkaisuja ei ole, mutta poliisi, kaupunki, koulut ja perheet ovat kaikki tärkeässä roolissa. Yhteistyö on käynnissä. Tämä on syytä ottaa vakavasti”, pormestari Jan Vapaavuori (kok) kirjoittaa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarin Nasima Razmyarin (sd) mukaan ilmiön kitkemisessä tärkeää on muun muassa maahanmuuttajayhteisöjen osallistaminen.

”Avain on nopea puuttuminen, oikeat resurssit ja laaja-alainen yhteistyö: kaupungin nuoriso- ja sosiaalipalvelut, poliisi, järjestöjen ja maahanmuuttajayhteisöjen edustajat.”

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen (kok) peräänkuuluttaa nopeaa reagointia.

”Kootaan kaikki toimijat yhteen ja ratkaistaan ongelma nyt, kun näitä nuoria on vielä noin sata. Tätä ongelmaa ei saa päästää tästä enää eskaloitumaan”, Pakarinen kirjoittaa.