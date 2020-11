Koronavirus ei kuormita liikaa sairaaloita, mutta potilasmäärä on hienoisessa kasvussa.

Koronaviruksen vuoksi sairaaloihin tulleiden potilaiden määrä on hiukan kasvanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus).

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi tiedotustilaisuudessa tiistaina, että viikonloppuna vuodeosastoille tuli tästä syystä kymmenkunta uutta potilasta.

Se on paljon siihen nähden, että vuodeosastoilla Husin alueella koronaviruspotilaita on ylipäätään parikymmentä ja teho-osastolla puolenkymmentä.

”Se on ehkä sellainen hieman varoittava tieto. Kyllä epidemia edelleen sairastuttaa”, Mäkijärvi sanoi.

Määrä ei vielä haittaa sairaaloiden muuta normaalia toimintaa, mutta suunta on huolestuttava.

Tartuntojen määrä on edelleen kasvussa. Positiivisten osuus kaikista testatuista näytteistä on nyt 2,74 prosenttia.

Mäkijärvi korostaa, että nyt on erityisen tärkeää hakeutua testattavaksi pienistäkin oireista. Testaus toimii nyt nopeasti ja tehokkaasti, testattavaksi pääsee muutamassa tunnissa ja tuloksenkin saa tyypillisesti jo vuorokauden sisällä ajanvarauksesta.

”Suomessa tilanne on Euroopan paras, ja haluamme säilyttää tilanteen tällaisena. Kansalaisten on tehtävä oma osuutensa”, Mäkijärvi sanoo.

Hän lisää, että myös jäljittäminen toimii nyt paremmin.

Mäkijärvi vastasi myös kysymykseen siitä, miten Hus on varautunut tuleviin rokotuksiin. Lääkeyhtiö Pfizer tiedotti maanantaina, että sen rokotteella on saavutettu testeissä yhdeksänkymmenen prosentin suoja.

”Meillä on influessa­rokotusten pohjalta olemassa järjestelmä ja suunnitelma. Käytännön logistiikka riippuu siitä, millaisesta rokotteesta on kyse. Valmius influessarokotteen kaltaisen rokotteen antamiseen on hyvä.”

Husin tiedotustilaisuuden teemana oli tiistaina koronaviruksen vaikutukset raskaana olevilla naisilla. Husin alueella arvioidaan olleen epidemian aikana noin sata koronavirustartunnan saanutta raskaana ollutta naista.

Naistentautien ja synnytysten toimialajohtajan Seppo Heinosen mukaan parhaiten tietoa raskaudesta ja koronaviruksesta on saatavilla Yhdysvalloista, missä tuhansia odottavia äitejä on joutunut hoitoon.

”Tartunnan saaneista 98 prosenttia on synnyttänyt elävän lapsen, mikä on huojentavaa. Kuolleisuus ei lisäänny äideillä”, Heinonen sanoi.

Lähes identtisiä tuloksia on saatu myös Britanniasta.

Sikiö ei yleensä infektoidu, vaan äidin koronatartunnan vaikutukset sikiöön ovat vähäisiä.

”Näyttö on kohtalaisen vahva, eikä syytä isoon huoleen ole.”