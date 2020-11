Poliisin mukaan alaikäisten väkivalta liittyy yhä useammin huumeisiin ja ryöstöihin, joita tehdään huumekauppatilanteissa.

Alaikäisten tekemien rikosten määrä on Helsingissä laskusuunnassa.

Helsingin poliisin tietoon tulleita, alaikäisten tekemäksi epäiltyjä henkirikoksia ja pahoinpitelyjä kertyi kuluvana vuonna syyskuuhun mennessä kaikkiaan 286. Viime vuonna vastaavaan aikaan määrä oli 303.

Laskua on nähtävissä myös poliisihallituksen pahoinpitely- ja ryöstötilastoissa. Alaikäisten tekemäksi epäiltyjä ryöstöjä ja pahoinpitelyitä tuli viime vuonna tietoon 492. Vuonna 2000 epäilyjä oli 615. Tämän vuoden tammi-lokakuun aikana epäilyjä on ollut 388.

Ei kuitenkaan voida sanoa, että alaikäisten rikokset olisivat yksiselitteisesti vähenemään päin. Vuosituhannen vaihteen jälkeen luvut ovat heitelleet vuosittain paljon. Piikki näkyy vuodessa 2011: silloin alaikäisen tekemäksi epäiltyjä ryöstöjä ja pahoinpitelyjä kirjattiin 749.

HS kertoi tiistaina Helsingissä joukoissa liikkuvista nuorista, jotka ovat ajautumassa rikoskierteeseen, johon liittyy usein väkivaltaa. Helsingin poliisi sekä useat muut viranomaiset ja jalkautuvaa työtä tekevät nuorisotyöntekijät ovat hyvin huolestuneita näistä 100–150 nuoresta.

Valtaosalla helsinkiläisnuorista menee hyvin, mutta pieni joukko voi pahoin ja oirehtii rikoksia tekemällä, Helsingin poliisi kommentoi tiedotteessa tiistaina. Oirehtivista nuorista osa on poliisin mukaan ulkomaalaistaustaisia.

Tämän vuoden aikana on havaittu myös piikki teräaseiden hallussapidossa alle 18-vuotiaiden kohdalla.

”Kun nuorilta kysyy asiasta, he vastaavat, että teräaseet ovat omaksi turvaksi”, kertoo rikoskomisario Marko Forss.

Tyypillistä on, että alaikäisten ryöstöt on tehty ryhmässä. Ryöstörikokset loppuvat monen kohdalla silloin, kun 18 vuoden ikä on täynnä.

Huumerikoksia tekevä nuori sen sijaan jatkaa samalla tiellä usein aikuisenakin, ja osa rikoksia tehneistä siirtyy osaksi huumeorganisaatioita. Forssin mukaan huumausaineiden myyntiepäilyissä ja ryöstörikoksissa maahanmuuttaja­taustaiset alaikäiset ovat yliedustettuina.

Forssin mukaan rikosten ehkäisyssä ongelmana on se, että lastensuojelulla ei ole riittäviä keinoja puuttua tilanteisiin ajoissa. Rikoksia tehneiden joukossa on lastensuojelun asiakkaita, jotka asuvat lastensuojelulaitoksissa.

Poliisi voi määrätä laittomuuksia tehneen nuoren matkustuskieltoon tai tehostettuun matkustuskieltoon, jossa nuorta valvotaan sähköisen pannan avulla. Forssin mukaan näillä keinoilla onkin saatu nuoria pysymään lastenkodeissa.

Rikosepäilystä seuraavaa matkustuskieltoa rikkova nuori voidaan pidättää ja määrätä vangittavaksi. Forssin mielestä lastensuojelun työntekijöille pitäisi antaa tehokkaammat keinot estää niin sanottu ”hatkaaminen” eli luvaton poistuminen lastenkodeista.

”Miksi lastenkodeissa ei ole sellaisia valmiuksia, että nuoret saataisiin pidettyä siellä lastensuojelulain perusteella?”

Forssin mukaan kynnys pakkokeinojen käyttöön on alaikäisten kohdalla korkeampi kuin aikuisten kohdalla. Helsingissä tehdään vuoden aikana muutamia kymmeniä alaikäisten matkustuskieltoja. Alaikäisten kohdalla tutkintavankeuspäätöksiä tehdään koko maassa vuodessa noin 40.

Forss muistuttaa, että kaikki hatkareissuja tekevät nuoret eivät syyllisty rikoksiin. Osa hatkalaisista, etenkin tytöt, päätyvät myös itse rikosten uhreiksi. Rikoksia tekevät nuoret eivät Forssin mukaan ylipäätään ole mikään yhtenäinen joukko, vaan nuorilla on keskenään erilaisia taustoja.

”Kyse on edelleen hyvin pienestä joukosta. Onhan meillä vaikka kuinka paljon sijoitettuja lapsia, jotka eivät oirehdi rikoksilla eikä päihteillä”, Forss sanoo.