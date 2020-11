Onko Suomi matkalla Ruotsin tielle nuorten jengi­väkivallassa? Asian­tuntijoiden mukaan Suomella on merkittävä ero naapuriin verrattuna

Suomen suurissa kaupungeissa on onnistuttu estämään alueiden voimakas eriytyminen. Asiantuntijan mukaan Helsingissä ei ole ”rinkebyitä”.

Suomi ei ole vielä Ruotsi eikä itse asiassa ole edes muuttumassa sellaiseksi, sanovat HS:n haastattelemat asiantuntijat.

HS kertoi tiistaina, että Helsingissä liikkuu joukoissa vaarallisia nuoria, jotka ovat ajautumassa usein väkivaltaiseen rikoskierteeseen.

Uutinen on herättänyt paljon huolta: mikä on mennyt pieleen näiden nuorten kohdalla, ja onko Suomi kehittymässä samaan suuntaan kuin Ruotsi ja Tukholma, jossa osa lähiöistä on täysin viranomaisten ulottumattomissa?

Suomi ei missään tapauksessa ole kuin Ruotsi, sanoo kehittämisneuvos Aarne Kinnunen oikeusministeriön koordinoimasta rikoksentorjuntaneuvostosta.

”Esimerkiksi Rinkeby [Tukholman lähiö] on aivan erilainen maailma. Se on maahanmuuttajaväestön omaksi maailmaksi eristäytynyt todellisuus.”

Helsingissä tällaista ei Kinnusen mukaan ole.

”Helsingissä on kansainvälisestikin ainutlaatuista se, että olemme täällä onnistuneet välttämään sitä, että tietyt alueet olisivat leimautuneet tiettyjen ihmisryhmien asuinalueiksi. Meillä on aika heterogeeninen asukaskunta myös lähiöissä.”

Alueellisesta eriytymisestä ryhdyttiin keskustelemaan Helsingin poliitikkojen keskuudessa jo 1990-luvulla asuinalueiden kaavoittamisen yhteydessä. Aihetta on myös tutkittu ahkerasti vuosikymmeniä.

Suomen etu on juuri siinä, että täällä on Kinnusen mukaan mahdollista seurata asioiden kehittymistä Ruotsissa ja ottaa siitä oppia.

”Mekanismit ovat samantyyppisiä. Maahanmuuttajien kohdalla on usein kysymys siitä, että he eivät ole integroituneet eivätkä heidän vanhempansakaan ehkä ole.”

Integroituminen olisi Kinnusen mukaan erittäin tärkeää.

”Ihminen tarvitsee aseman yhteiskunnassa, ja jos sitä ei tapahdu, sitten tällainen on todennäköisempää.”

Toinen merkittävä ero Ruotsiin on Kinnusen mukaan se, että järjestäytynyt rikollisuus ei ole levinnyt Suomeen yhtä laajasti kuin naapurimaahan.

”Järjestäytynyt rikollisuus tarvitsee nuorista uutta elinvoimaa, ja se myös kiinnostaa niitä nuoria, jotka eivät näe mitään mahdollisuuksia edetä elämässä niillä laillisilla valtaväestön keinoilla.”

Sillä ei Kinnusen mukaan ole merkitystä, kuinka paljon Suomi ottaa vastaan maahanmuuttajia. Sillä taas on, pystytäänkö heitä ottamaan mukaan yhteiskuntaan.

”Maahanmuuttajien määrä on ongelma siinä tapauksessa, että heitä ei pystytä integroimaan. Tänne saapuvilla pitää olla mahdollisuuksia kelvolliseen yhteiskuntaelämään.”

HS:n uutinen nuorisorikollisuuden muodoista ei yllättänyt Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikköä Niina Snötä.

”Nuorten tilanteeseen liittyen on tehty yhteistyötä eri osapuolten kanssa koko syksy. Sinänsä näissä ei ole mitään kovin uutta, vaan nuorten oirehdinta eri tavoin nousee välillä voimakkaammin esiin. Siitä huolimatta kaikkiin signaaleihin suhtaudutaan aina vakavasti ja niitä lähdetään ratkomaan.”

Helsingissä ollaan Snön mukaan valmiita käyttämään rahaa ja näkemään vaivaa siihen, että kehityskulku ei olisi samanlainen kuin esimerkiksi Ruotsissa. Keinoja löytyy, Snö sanoo.

”Asuntopolitiikka, lähiöt pyritään pitämään houkuttelevina asuinpaikkoina, poliisi on ennalta ehkäisevänä läsnä ja paikalla jo ennen kuin mitään tapahtuu”, Snö luettelee.

Yksi tärkeimmistä keinoista ehkäistä väärää kehitystä on se, että kaupunki on jollakin lailla läsnä alueilla. Myös Snö löytää merkittäviä eroja Suomen ja Ruotsin välillä.

”Meillä ollaan lähiöissä läsnä aivan eri tavalla [kuin Ruotsissa]. Ei meillä ole lähiöitä, jotka olisivat täysin omillaan ja joissa ihmiset olisi vain jätetty selviämään keskenään.”

Kaupunki näkyy lähiöissä palveluina: on nuorisotiloja, päiväkotia, koulua ja terveysasemaa.

”Kaupungilla on tavallaan silmät kaikkialla. Helsingissä pyritään olemaan askeleen edellä ja välttämään muualla tehtyjä virheitä.”

Kinnusen mukaan ihminen tulisi saada osaksi yhteiskuntaa. Muuten seurauksena voi pahimmillaan olla yli sukupolvien ulottuva rikollinen elämä ja yhteiskunnan ulkopuolella eläminen.

”Keski-Euroopassa on useita sukupolvia, jotka ovat tottuneet elämään täysin marginaalissa: eivät siis ota sosiaalitukiakaan, että pysyvät varmasti viranomaisten ulottumattomissa.”

Usein seurauksena on rikollisen elämäntavan periytyminen.

”Tätä on ehkäistävä Suomessa, ja se tapahtuu apua ja mahdollisuuksia tarjoamalla. Sitä kautta ihminen voi päästä osaksi tätä yhteiskuntaa.”

Kinnunen kertoo uudesta nuorisotyön mallista, jota kokeillaan parhaillaan Oulussa, Rovaniemellä ja Vantaalla. Se pyrkii ehkäisemään rikollisuutta auttamalla rikoksia tehneitä nuoria yksilöinä ja ilman luukulta luukulle juoksuttamista.