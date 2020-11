Lastensuojelu

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) kääntäisi katseensa sosiaali- ja terveysministeriöön.

Vuoden alussa voimaan tullutta uutta lastensuojelulakia ovat viime aikoina arvostelleet esimerkiksi alan työntekijät ja poliitikot.

Hallituspuolueiden edustajat eivät kuitenkaan näe laissa varsinaista korjattavaa. HS kysyi asiasta viiden hallituspuolueen edustajilta, joiden mielestä kyse ei välttämättä ole ongelmista itse laissa, vaan sen tulkinnassa ja lastensuojelun resursseissa. Poliitikkojen mielestä asia tulisi selvittää.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) kääntäisi katseensa laista vastaavaan sosiaali- ja terveysministeriöön.

”Oma toiveeni olisi, että siellä pystyttäisiin nyt aika nopeasti reagoimaan ja tekemään analyysia, onko kyse tulkintaongelmasta vai onko kysymys siitä, että lakiin on jäänyt jotakin sellaista, jota ei ole haluttu ja joka on aiheuttanut ongelmia.”

Lohi uskoo, että pieniä viilauksia lakiin pystyttäisiin tekemään nopeallakin aikataululla, jos sellaisille ilmenisi tarvetta.

Lastensuojelulaki muuttui vuoden alussa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten itsemääräämisoikeutta korostavaksi, ja sellaiseksi on kuvailtu myös oikeusasiamiehen tulkintaa laista.

Käytännössä uudessa laissa muutettiin sitä, millaisia rajoituksia lastensuojelun työntekijät voivat asettaa lapsille esimerkiksi matkapuhelimen käyttöön tai liikkumiseen ja millä ehdoilla. Syiden on oltava perusteltuja.

Lain tarkoituksena oli vahvistaa kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen oikeutta hyvään kohteluun, huolenpitoon ja kasvatukseen.

HS kertoi tiistaina Helsingissä vaarallisesti käyttäytyvistä yli sadasta nuoresta. Poliisin mukaan nuorista jokainen on ollut nuorisorikostutkinnassa ja lastensuojelussa.

Lue lisää: Helsingin keskustassa liikkuu nyt joukoissa yli sata mahdollisesti vaarallista nuorta – Asiantuntijoiden mukaan taustalla on uusi maahanmuuttoon liittyvä ilmiö

Anders Adlercreutz­

”Laki tehtiin tarpeeseen”, sanoo ruotsalaisen kansanpuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.

Hänen mukaansa lastensuojelussa oli tarve selkeyttää rajankäyntiä niin sanottujen kovien keinojen käyttämisessä. Nyt voi hänen mielestään sanoa, että selkeyttäminen ei ole onnistunut.

Adlercreutzin mielestä nyt kaivattaisiin ensisijaisesti selkeämpää ohjeistusta lastensuojelun henkilöstölle siitä, millaisia valtuuksia heillä on lain puitteissa.

”Ymmärrän hyvin, että kun joudutaan ottamaan kovia keinoja käyttöön, ja jos ei ole varma siitä, että mitä saa tehdä ja mitä ei, silloinhan on varmempi ottaa varman päälle. Koska seuraukset siitä ovat ehkä kevyemmät kuin jos vahingossa tarttuu liian koviin toimiin.”

Monissa viime aikoina tapahtuneissa nuorten väkivallanteoissa kyse on ollut lastensuojelun laitoksista karanneista henkilöistä, kertoi Ilta-Sanomat tietoihinsa perustuen tiistaina.

Ennen tätä vuotta laitoksista karkaavia voivat hakea yksityiset yritykset ostopalveluna, nyt vastuussa ovat viranomaiset eli sosiaalityöntekijät ja poliisi.

”Mielestäni on hyvä, että tällaista yksityisten bounty hunt -tyyppisten firmojen toimintaa pyritään vähän suitsimaan. Aikaisemminhan se oli harmaata vyöhykettä, ja he käyttivät sellaista valtaa, jota ei pitäisi antaa muille kuin viranomaisille”, sanoo Adlercreutz.

Samaa mieltä on moni muukin HS:n haastattelema poliitikko. Lakia ovat kuitenkin kritisoineet esimerkiksi alan työntekijät ja asiasta kirjallisen kysymyksen tehneet kokoomuksen kansanedustajat.

Poliisin mukaan lastensuojelulla ei ole ollut mahdollisuutta puuttua karkaamisiin riittävästi, joten poliisi on käyttänyt alaikäisten uusien rikosten ehkäisemiseen esimerkiksi matkustuskieltoja.

Lue lisää: Poliisi: Lastensuojelulaitoksista karkaamista ei ole pystytty estämään – alan työntekijät arvostelevat vuoden alussa voimaan tullutta lastensuojelulakia

Jenni Pitko­

Vihreiden eduskuntaryhmän johtaja Jenni Pitko muistuttaa, että eduskunta on aikanaan hyväksynyt lakiin liittyen ponnen, jonka mukaan sen vaikutuksia tulee seurata. Samalla hän on sitä mieltä, että ammattilaisten huoleen on suhtauduttava vakavasti.

”Lain tarkoitushan on kuitenkin ollut nuorten itsemääräämisoikeuden parantaminen. Se on hyvä tavoite. Takapakkia sen suhteen ei varmastikaan haluta ottaa. Vihreiden näkökulmasta se on todella tärkeä asia”, Pitko sanoo.

Myös muut korostavat itsemääräämisoikeuden paranemisen olevan hyvä kehityssuunta. Kahtena viime vuonna lastensuojelusta tehtyjen kanteluiden määrä on kasvanut paljon. HS:n elokuussa haastatteleman lapsiasiainvaltuutetun Elina Pekkarisen mukaan tämä johtuu siitä, että lapset ja nuoret ovat tulleet tietoisemmiksi omista oikeuksistaan.

Hanna Sarkkinen­

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen tunnistaa ongelman, josta ammattilaiset kertovat ja muistuttaa resurssipulasta ja lain tulkinnan vaikutuksista.

”Jo ennen tätä lainmuutosta ja myös lainmuutoksen jälkeen on tullut paljon palautetta haastavaa lastensuojelutyötä tekeviltä ammattilaisilta, että laki ja resurssit eivät kaikilta osin ole kunnossa. Ehkä se kritiikki on voimistunut tämän lakimuutoksen jälkeen.”

Sarkkinen ihmettelee sitä, että vaikka viime vuosikymmeninä nuorten hyvinvointi on parantunut ja nuorisorikollisuus vähentynyt, sijoitettavien lasten ja nuorten määrä on kasvanut. Hän painottaa perheiden tukea ja ennaltaehkäisevää työtä.

Sdp:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen vastaa HS:lle sähköpostitse, että erityisesti resurssipula ja työn vaativuudesta johtuva työntekijöiden vaihtuvuus ovat ”vaikeuttaneet tilannetta jo vuosia”. Myös Salosen mielestä uuden lain vaikutuksia on aina seurattava ja muutoksia tehtävä, jos tarve havaitaan.