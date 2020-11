Rakentaminen

Puiden kaataminen Keskuspuistossa jatkuu aktivistien vastarinnasta huolimatta, poliisille tehty tutkintapyyntö – Hallin rakentaja: ”Murheellisinta on, että lapset joutuvat odottamaan vuoden lisää liikuntahallia”

Tiistaina alkaneet metsätyöt Pirkkolan hallityömaalla ovat edenneet jo loppusuoralle.

Keskiviikkona sekä Keskuspuistoryhmä että Helsingin luonnonsuojeluyhdistys paheksuivat, että puunkaatoon oli ryhdytty kiistellyllä hallitontilla Pirkkolassa. Molemmat katsovat, että halliyhtiö Pirkkolan liikuntahalli oy on aloittanut hakkuut kesken oikeusprosessin.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi viime viikolla Pro Luonnon tekemän valituksen.

Uudenmaan ely-keskuksen hankkimalla selvityksellä on voitu hallinto-oikeuden mukaan varmistua riittävästi siitä, ettei hallihankkeesta aiheudu lahokaviosammalen säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittämisen tai heikentämisen vaaraa.

Välittömästi hallinto-oikeuden ratkaisun tultua julki valituksen tekijä Pro Luonto -yhdistys haki jatkovalituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Halliyhtiön hallituksen puheenjohtaja Kirsi Eräkangas sanoo, että yhtiö on tarkistanut juridisen asemansa lainopillisten asiantuntijoiden kanssa. Hallinto-oikeuden päätös ei koskenut rakennuslupaa, joka on lainvoimainen.

”Meidän näkökulmastamme valitusprosessi ei ole kesken”, Eräkangas sanoo.

Hän ymmärtää, että puiden kaato hallitontilla herättää tunteita.

”Kaikkein murheellisin asia on kuitenkin se, että lapset ja koululaiset joutuvat odottamaan vuoden lisää ennen kuin liikuntahalli on heidän käytössään.”

Pro Luonnon Mika Välipirtti kertoi tiistaina HS:n haastattelussa jättävänsä hakkuiden keskeyttämiseksi kiireellisen vireillepanon Uudenmaan ely-keskukseen, jolla on asiassa valvontavastuu.

Lakimies Tapio Korhonen ely-keskuksesta vahvistaa, että Pro Luonto on jättänyt hakemuksen asiassa. Vastaus on parhaillaan tekeillä, mutta siitä on tuskin iloa Pro Luonnolle.

Korhosen mukaan ely-keskus otti kantaa jo edellisessä ratkaisussaan viime keväänä nimenomaan toimenpidekieltoon. Kun hallinto-oikeus viime viikolla hylkäsi Pro Luonnon valituksen, ely-keskuksen aiempi päätös eli toimenpidekiellolle kielteinen ratkaisu jäi voimaan.

Samalla raukesi hallinto-oikeuden asettama valituksen käsittelyaikaa koskeva täytäntöönpanokielto.

”Meillä ei ole mitään syytä pohtia toimenpidekieltoasiaa uudestaan, koska alue tutkittiin jo viime keväänä”, Korhonen sanoo.

Ely-keskuksen päätöstä edelsi maastokäynti paikalla, koska toimenpidekiellon hakemuksessa viitattiin nimenomaan lintujen pesintään, liito-oravaan ja lahokaviosammaleen.

Ely-keskuksen tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta lajien suojelun vaalimiseksi, ja siksi maastokäynti oli välttämätön.

Ely-keskuksen asiantuntija ei löytänyt rakennusalueelta havaintoja liito-oravista, ja selvityksen mukaan alueella ei juuri ole liito-oravalle hyvin soveltuvaa metsää.

”Lahokaviosammalesta olemme kesän aikana oppineet paljon uutta, koska tutkimusmetodit ovat kehittyneet. Havaintoja lahokaviosammalesta on eri puolilta Helsinkiä tullut valtavasti”, Korhonen sanoo.

Ely-keskuksen arvion mukaan Pirkkolan 4–6 lahokaviosammalesiintymän merkitys lajin suojelulle on vähäinen. Pelkästään Helsingin Vuosaaressa löytyi kuluvana vuonna tehdyssä selvityksessä yli 3 700 uutta kasvupaikkaa.

Pääkaupunkiseudulla on löydetty tuhansia lajin kasvupaikkoja.

Korhosen mukaan korkein hallinto-oikeus ratkaisee, antaako se Pro Luonnolle valitusluvan, ja samassa yhteydessä se käsittelee uuden toimenpidekiellon tarvetta. Käsittelyajat korkeimmassa hallinto-oikeudessa ovat olleet useita kuukausia.

Keskuspuistoryhmä on jättänyt poliisille tutkintapyynnön Pirkkolan puiden kaadosta. Helsingin poliisi on ottanut vastaan tutkintapyynnön, mutta sen käsittely on kesken.

Keskuspuistoryhmän tiedotteen mukaan halliyhtiö ja sen käyttämä urakoitsija ovat toimineet lainvastaisesti estäessään valitusoikeuden toteutumista, tuhotessaan luontoa ja vaarantaessaan alueella liikkuneiden ihmisten turvallisuuden.

Puunkaatoa tehtiin ilman että alue oli aidattu kunnolla, Keskuspuistoryhmä katsoo.

Halliyhtiö taas toteaa, että se ei ryhdy oikeudellisiin toimiin niitä henkilöitä kohtaan, jotka ovat tulleet työmaa-alueelle.

Helsingin poliisi voi keskeyttää työmaan, jos se katsoo rakennustoimista koituvan vaaraa ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Ympäristöasioissa poliisi on yhteydessä ely-keskukseen.

”Poliisille oli erään Viikin rakennuskohteen yhteydessä ilmoitettu, että siellä on harvinaisia viitasammakoita. He ottivat meihin yhteyttä, ja kävimme tutkimassa asiaa. Ei ollut viitasammakoita”, Tapio Korhonen sanoo.

Pirkkolan hallin rakentamisessa seuraa puiden kaadon jälkeen viive, koska rakennusurakoitsija joutuu kokoamaan työmaan miehityksen uudestaan. Samalla hankkeen aliurakoita joudutaan kilpailuttamaan toistamiseen.

Eräkankaan mukaan hallihankkeen viivästymisen kuluja ei ole vielä laskettu yhteen. Urakoitsijan kanssa neuvotellaan työmaan seisahduksen korvauksista.

”Oikeudenkäyntikulut ovat merkittävät, ja luotonvarauspalkkiot sekä hallintokulut juoksevat. Lisäksi meillä on kaksi henkilöä seissyt tumput suorina.”

Puidenkaatoa ei ole tehty niillä alueilla, joille alun perin suunniteltiin Pirkkolan pysäköintialueen laajentamista. Kaupungin etsii pysäköintijärjestelyille uusia mahdollisuuksia.

Pirkkolan liikuntahallin rakennuslupa on lainvoimainen ja perustuu vuonna 2014 vahvistettuun uuteen asemakaavaan. Asemakaavasta ei jätetty valituksia.

Kansalaismielipide alkoi kääntyä uutta hallia vastaan Helsingin uuden yleiskaavan käsittelyn yhteydessä, kun Hämeenlinnanväylän tuntumaan kaavailtiin asuinkortteleita, jotka olisivat kaventaneet Keskuspuistoa sen kapeimmassa kohdassa.

Hämeenlinnanväylän bulevardisointi ja asuinkorttelit menivät nurin valitusten vuoksi. Sen jälkeen Keskuspuisto-aktiivien kritiikki kohdistui hallihankkeeseen, jonka tontinvuokraus oli käsittelyssä viime keväänä.

Keskuspuistoryhmän mukaan kaupungilla olisi perusteita tontinvuokrauksen perumiseksi halliyhtiön puunkaadon vuoksi, koska yhtiö ”halusi estää valitusoikeuden käyttämisen hallinto-oikeuden ratkaisusta ja asian laillisen ratkaisemisen korkeimmassa hallinto-oikeudessa”.

Liikuntahalliin on suunniteltu tiloja cheerleading-harrastajille ja rytmiselle voimistelulle. Halliin olisi tulossa myös palloilukenttiä, jotka soveltuvat esimerkiksi koripalloon, lentopalloon, salibandyyn ja futsaliin.

Niiden lisäksi on luvassa taito- ja kuntosaleja sekä juoksusuora.