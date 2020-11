Supercellin uusi pääkonttori Jätkä­saaressa alkaa olla lähes valmis – Suomen suurinta puista toimisto­taloa on saavuttu ihailemaan Chilestä saakka

Supercellin uutta toimistotaloa on rakennettu vuodesta 2018 saakka. Puurakenteisessa konttorissa on viherseiniä, henkilökunnan lapsille päiväkoti ja omat huoneensa torkkuja varten.

Supercellin pääkonttorin aulaan on tehty muotoja clt-elementtien eli ristiinliimatun puun avulla.­

Suomen suurin puurakenteinen toimistotalo alkaa olla lähes valmis. Helsingin Jätkäsaaren Wood City -puukortteliin tulevassa Supercellin pääkonttorissa tehdään vielä loppuvuoden ajan asennuksia.

SRV:n toteuttama uudisrakennus käsittää kahdeksankerroksisen puutoimistorakennuksen sekä kolmekerroksisen 170 autopaikan pysäköintitalon. Rakennustyöt alkoivat kesällä 2018.

Supercellin osalta projektipäällikkönä hankkeessa toimineen Janne Saarisen mukaan henkilöstölle oli tärkeää, että tilat tuntuvat peliyhtiön tiloilta eivätkä esimerkiksi lakitoimiston tiloilta.

”He toivoivat, että tämä olisi leikkisä mutta ei liian leikkisä. Emme halunneet pelimaailman olevan läsnä joka paikassa, vaan halusimme, että tietyt yksittäiset kohdat loisivat mielikuvan pelimaailmasta. Rakensimme jokaiseen kerrokseen oman peliteemaisen neuvotteluhuoneen”, Saarinen kertoi hiljattain medialle järjestetyssä tilaisuudessa.

Supercellin pääkonttorin jokaisessa kerroksessa on yksi neuvotteluhuone, joka on suunniteltu yhtiön jonkin pelin pohjalta. Tämä neuvotteluhuone on tehty Hay Day -pelin henkeen.­

Toimitilojen yhtenä lähtökohtana oli käytännöllisyys. Yksi merkittävimmistä Supercellin vaatimuksista oli tilojen muuntojoustavuus. Väliseinät ovat suurelta osin siirrettävissä.

”Toimintamme on tosi dynaamista: tiimiemme koko kasvaa ja pienenee, ja sen mukana myös toimitilojemme pitää vastata siihen tarpeeseen suhteellisen nopealla aikavälillä. Meillä ei ole kuukausia aikaa rakentaa uusia tiimitiloja, vaan ne pitää saada joskus pystyyn jopa viikonlopussa, joko pienemmäksi tai suuremmaksi”, Saarinen sanoi.

Hänen mukaansa yhtiössä arvostetaan suuresti vihreitä arvoja. Sen vuoksi jokaisessa kerroksessa on viherseinä ja pysäköintihallin katolle on rakennettu viheralue.

Supercell painottaa myös perhearvoja. Pääkonttorirakennuksessa on henkilökunnan lapsille päiväkoti, johon voidaan ottaa 30 lasta. Jos päiväkoti ei täyty henkilökunnan lapsista, sinne voidaan ottaa myös muiden lapsia. Päiväkodin ulkoilualue sijaitsee pysäköintihallin päällä olevalla viheralueella.

Supercellin työntekijät saavat luvallisesti ottaa torkut toimistolla. Sitä varten on suunniteltu omat huoneensa.

Päiväkodin ulkoilualue on toteutettu pysäköintihallin päälle.­

Hankkeessa on tehty matkan varrella paljon muutoksia suunnitelmiin. Nyt muutosprosentti on Saarisen mukaan jossain 60 ja 70 prosentin välimaastossa.

Suurin muutos aiheutui neuvotteluhuoneiden sijoittelusta. Alkuperäisissä suunnitelmissa ne oli hajautettu pitkin kiinteistöä.

”Henkilöstöltä saadun palautteen takia kaikki neuvottelutilat päätettiin kuitenkin sijoittaa keskiportaan lähelle, jolloin jokaisen kerroksen talotekninen suunnitelma meni täysin uusiksi”, Saarinen kertoi.

Hankkeen kokonaispinta-ala on 19 150 neliötä, josta toimistorakennus on 13 650 neliötä ja pysäköintitalo 5 500 neliötä.

Toimistorakennuksen ensimmäinen kerros, kellari sekä hissi- ja porraskuilut ovat betonirakenteisia ja kerrokset 2–8 puurakenteisia.

Puurunkojen toimittaja on Stora Enso Wood Products.

Vaikka puutoimistotalosta puhutaankin, hankkeeseen on uponnut kokonaisuudessaan enemmän betonia kuin puuta. Betonia on käytetty noin 3 000 kuutiometriä ja puuta yhteensä 2 700 kuutiota. Puusta 2 500 kuutiota on viilupuuta ja 200 kuutiota ristiinliimattua puuta.

”Puurakentaminen on ollut nosteessa viime vuosina, ja sen näkee myös suurena kansainvälisenä kiinnostuksena. Väittäisin, että tämä on ollut SRV:n kaikkein kiinnostavin kohde kansainvälisesti. Meille ovat tulleet kaukaisimmat vieraat Chilestä ja Japanista”, sanoi SRV:n kehitysjohtaja ja Wood City -hankkeen projektipäällikkö Antti Aaltonen.

Tämä puhelinkoppi noudattaa Supercellin julkaiseman pelin teemaa.­

Talossa on 240 neliömetriä aurinkopaneeleita. Ne tuottavat noin kaksi prosenttia kiinteistön energiantarpeesta. Pysäköintitalossa on paikka 48 sähköautolle.

Toimistolle on haettu korkeimman eli platinatason leed-ympäristösertifikaattia. Vaikka sitä ei ole vielä myönnetty, Supercellin Janne Saarinen ei epäile sen saamista.

”Meillä on ollut ulkopuolinen konsultti koko ajan mukana. Sitä on koko ajan laskettu suunnittelun ja rakentamisen edetessä. Olemme tällä hetkellä sen tarvittavan pistemäärän yli. Viimeistä sertifikaattia ei ole, mutta kyllä me saamme sen”, Saarinen vakuutti.

SRV:n mukaan rungon hiilidioksidipäästöt ovat lca-laskelman mukaisesti ja 60 vuoden käyttöajalla 30 prosenttia pienemmät verrattuna betoniseen verrokkikohteeseen.

Myös akustiikassa suunnittelun lähtökohtana on ollut korkein A-luokka.