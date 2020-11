Lähiöihin täytyy rakentaa uutta, jotta asuntojen arvo nousisi, sanoo Kiinteistömaailman toimitusjohtaja.

Tilaajille

Asuntojen hintaerot jatkavat repeämistään Helsingin sisällä.

Kuluvan vuoden aikana halvin keskihinta on ollut Kontulassa, jossa asunnot ovat maksaneet keskimäärin 2 410 euroa neliöltä. Kalleinta on ollut Kaivopuiston ja Ullanlinnan postinumeroalueella, jossa asunnosta on saanut maksaa keskimäärin 8 637 euroa neliöltä.