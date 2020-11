Vaarallinen ”giljotiiniparkkeeraus” on yleistynyt Helsingissä – Autoilijat eivät usein edes tajua virhettään

Uusi tieliikennelaki on lisännyt autoilijoiden pysäköintimahdollisuuksia mutta myös lisännyt pysäköintimaksuja ja suojatievirheitä.

Uusi tieliikennelaki on lisännyt leväperäistä ja jopa vaarallista parkkeerausta Helsingin kaduilla.

Katukuvassa on alkanut näkyä niin sanottua giljotiinipysäköintiä: viiden metrin turvavälistä ei piitata tai auto jätetään jopa aivan suojatien päälle. Asian huomasivat pysäköinnintarkastajat jo heti kesällä lain tullessa voimaan, kertoo kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila.

”Kyllä tähän virheeseen heti syyllistyttiin, ja tapaukset ovat lisääntyneet. Molemmin päin pysäköityjä ajoneuvoja on liikenteessä paljon, ja kaupunkikuvassa jo näkee, että tätäkin pysäköintimahdollisuutta käytetään aika paljon.”

Liian lähelle suojatietä jätetty auto voi estää näkyvyyden, kun jalankulkija ylittää tietä. Giljotiini-ilmiöksi kutsutaan vaaratilanteita, joissa monikaistaisella tiellä autoilija ei toisen auton takaa huomaa tienylittäjää.

Tieliikennelaissa on määritelty ajoneuvon ja suojatien väliseksi pysäköintiväliksi viisi metriä. Syynä on juuri liikenneturvallisuus. Jos auto on pysäköity liian lähelle suojatietä, se estää muita tienkäyttäjiä näkemästä suojatielle.

Taajamissa saa nyt ajosuunnasta riippumatta pysäköidä ajoneuvon kummalle puolelle katua tahansa. Kuvan katumaasturi oli pysäköity osittain suojatien päälle Kaartinkaupungissa.­

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan kesäkuussa. HS kirjoitti tuolloin, kuinka Helsinki ”eurooppalaistui” hetkessä, kun kadunvarsilla alkoi näkyä autoja nokat vastakkain. Tämä pysäköintitapa on ollut sallittu muualla Euroopassa jo aiemmin.

Autoilijat ovat hyödyntäneet uusia pysäköintimahdollisuuksia innokkaasti, mutta samalla entiset velvoitteet ovat jääneet enemmän hunningolle.

Uuden lain myötä suojatievirheiden takia kirjoitetut pysäköintimaksut ovat lisääntyneet Helsingissä, valvonnasta kerrotaan.

”Pysäköijällä on velvollisuus ottaa selvää, mitkä liikennejärjestelyt koskevat hänen pysäköintipaikkaansa”, muistuttaa Kossila.

”Se ei välttämättä ole vain ja ainoastaan suojatie, vaan paikalla on varmasti muitakin liikennejärjestelyjä, jotka pitää huomioida. Autoilijan tulee itse varmistua pysäköintipaikan asianmukaisuudesta.”

Pysäköintivirheet ovat lisääntyneet uuden lain myötä. Oranssi auto oli liian lähellä suojatietä Korkeavuorenkadulla.­

Tarkastajat ovat pysäköintivirheistä maksuja antaessaan huomanneet, että suojatielle pysäköineet autoilijat eivät usein huomaa tai tunnusta virheitään. Selityksistä paistaa läpi myös silkka tietämättömyys.

Hämmennys saattaa johtua siitä, että pysäköintiä on katsottu vain oman ajosuunnan näkökulmasta. ”Lakia ei ymmärretä. Sitä ajatellaan vaan siitä omasta ajosuunnasta, laitetaan se auto sitten kummalle puolelle katua hyvänsä.”

Moni onkin mielestään pysäköinyt oikein vaikka saisikin pysäköintivirhemaksun.

”On hyvinkin yleistä, että virhemaksunkaan jälkeen kaikki eivät välttämättä ymmärrä, että mikä meni pieleen”, Kossila kuvaa tyypillistä tilannetta.

”Giljotiinipysäköinti” vaikeuttaa liikenteen sujumista, ja siksi tällaisesta virheestä voi seurata jopa ajoneuvon siirto. Virhemaksujen kerääminen ei tietenkään ole pysäköinninvalvonnan päämäärä, Kossila sanoo.

”Kunnallisen pysäköinninvalvonnan toiminnan tarkoitus on liikenneturvallisuuden edistäminen ja liikenteen sujumisen edistäminen. Tavoitteena on, että ihmiset pysäköivät oikein.”

Kossilalla onkin Helsingin ahtailla kaduilla autoileville pyyntö: huomioikaa muita omassa toiminnassanne. Samaa sanoo tieliikennelakikin, joka velvoittaa tienkäyttäjät ennakoimaan muiden ihmisten käyttäytymistä vaaratilanteiden välttämiseksi.