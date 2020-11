Kuntavaalit

Pormestari valitaan ensi keväänä kuntavaalien yhteydessä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on nimetty Helsingin pormestariehdokkaaksi. Halla-aho on kansanedustaja ja Helsingin kaupunginvaltuutettu.

Nimitystä koskeva esitys on puolueen mukaan annettu perussuomalaisten piirihallitukselle 2. marraskuuta. Asiaa koskeva päätös on tehty yksimielisesti 7. marraskuuta.

Helsingin pormestari valitaan ensi keväänä järjestettävien kuntavaalien yhteydessä. Nykyisen pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) tuore ilmoitus hänen pois jäämisestään sähköistää kuntavaaleja.

Perussuomalaisilla on nykyisessä Helsingin valtuustossa viisi jäsentä. Valtuustossa on paikkoja yhteensä 85. Suurin puolue on kokoomus 24 paikalla, seuraavat järjestyksessä ovat vihreät 21 paikalla, Sdp 12 paikalla ja vasemmistoliitto 10 paikalla. Perussuomalaiset on tällä haavaa Helsingin valtuuston viidenneksi suurin ryhmä yhdessä Rkp:n kanssa.

