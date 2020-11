Kuntavaalit

Ohisalo toivoi lauantaina julkisuudessa, että Helsingin kaupunkiympäristöstä vastaava apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) asettuisi ehdolle pormestariksi Helsingissä.

Helsingin kaupunkiympäristöstä vastaava apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr) ei myönnä eikä kiellä mahdollista asettumistaan ehdolle Helsingin pormestariksi. Hän vastaa soittopyyntöön tekstiviestillä, ja ohjaa lukemaan kommenttinsa Facebookista, jossa hän kiittää vihreiden puheenjohtajaa, sisäministeri Maria Ohisaloa tuesta.

Ohisalo toivoi lauantaina julkisuudessa, että Sinnemäki asettuisi ehdolle pormestariksi Helsingissä.

”Tuntuu hienolta, että vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo toivoo minun harkitsevan pormestariehdokkuutta ensi kevään kuntavaaleissa. Pormestariehdokkuuksien ympärillä on ollut varsinaista turbulenssia viime viikot. Pormestarimalli on tuonut kaupungin päätöksenteon lähemmäksi ihmisiä ja antanut heille suorempaa vaikutusvaltaa kaupungin johtoon, mikä on todella hyvä”, Sinnemäki kirjoittaa Facebookissa.

Sinnemäki mainitsee pormestariehdokkuuden ja julkisuudessa viime viikkoina ja päivinä esiin tulleet käänteet. Muun muassa kokoomuksen viime vaalien ääniharava, pormestari Jan Vapaavuori ilmoitti yllättäen, ettei hän asetu ehdolle pormestariksi.

Sen jälkeen kokoomus on kuumeisesti etsinyt ehdokasta. Jan Vapaavuoren lähes 30 000:n kuntavaaliäänen veroista vetojuhtaa ei kuitenkaan ole helppo löytää. Helsingin kokoomuksesta on kuulunut ääniä, että se on jopa mahdotonta.

Turbulenssilla Sinnemäki viitannee myös perussuomalaisten puheenjohtajan, kansanedustajan ja Helsingin valtuutetun Jussi Halla-ahon ilmoittautumisen mukaan pormestarikisaan. Perussuomalaiset lienee nähneet Vapaavuoren jättäytymisen ehdokkuudesta mahdollisuudeksi haalia ääniä kokoomusta viime vaaleissa äänestäneiltä.

Sinnemäki kirjoittaa Facebookissa: ”Toivon myös, että tulevissa vaaleissa on kysymys ennen kaikkea Helsingistä ja helsinkiläisistä, ei valtakunnallisen vaaliasetelman sivuprojektista. Oman ratkaisun ehdokkuudesta teen rauhassa, varmasti viimeistään vuodenvaihteen jälkeen. Tällä hetkellä näyttää, että vihreillä on kaikki edellytykset toistaa eduskunta- ja eurovaaleissa nähty nousu Helsingin suurimmaksi puolueeksi.”

”Asialistalla on yhä paljon konkreettisia kysymyksiä, joiden parissa saan tehdä töitä. Se takaa, etteivät vaalit vie liikaa ajatuksia liian varhain, kun moni tärkeä asia on vielä tältäkin kaudelta kesken.”

Vihreät on Helsingin toiseksi suurin valtuustopuolue. Tässä monet vihreät ovat nähneet mahdollisuuden kiitää tällä kertaa kokoomuksen ohitse nyt, kun Vapaavuoren jättiäänisaalis ei ole nostamassa kokoomusta. Viime vaaleissa Sinnemäki sai Vapaavuoren jälkeen toiseksi eniten ääniä.