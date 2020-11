Kuntavaalit järjestetään 18. huhtikuuta. HS kysyi kokoomuksen, vihreiden ja Sdp:n valtuustoryhmien johtajilta, mihin tulevana vaalikautena pitäisi panostaa ja mitkä ovat uuden kauden tärkeimmät kysymykset.

Ensi kevään kuntavaalien asetelmat ovat sähköistyneet ennennäkemättömällä tavalla Helsingissä jo marraskuussa.

Pormestari Jan Vapaavuori (kok) ilmoitti viime sunnuntaina, ettei aio lähteä mukaan kuntavaalikamppailuun ja pormestarikisaan. Perjantaina puolestaan uutisoitiin, että perussuomalaisten Jussi Halla-aho on puolueensa ehdokas Helsingin tulevaksi pormestariksi.

Molemmat ilmoitukset vaikuttavat vaalien lähtöasetelmiin. Vapaavuori keräsi edellisissä vaaleissa lähes kolmanneksen kokoomuksen äänistä. Halla-ahon suuri suosio taas saattaa imeä ääniä muilta ryhmiltä.

HS kysyi nykyisen valtuuston kolmelta suurimmalta ryhmältä, mihin suuntaan Helsinkiä vietäisiin, jos ne saisivat päättää. Kilpailusta suurimman puolueen asemasta on ennakoitu tulevan tiukka erityisesti kokoomuksen ja vihreiden välillä.

HS:n tietojen mukaan myös Sdp:n kannatusluvut olisivat puolueen teettämien gallupien mukaan jälleen lähempänä 20:tä prosenttia. Edellisissä kuntavaaleissa Sdp:n kannatus oli vain 13,8 prosenttia. Silloin kokoomusta äänesti 28,3 prosenttia helsinkiläisistä äänestäjistä ja vihreitä 24,1 prosenttia.

”Helsingissä pitää olla Suomen parhaat koulut”

Kokoomuksen ryhmänjohtaja Daniel Sazonov sanoo, että koulut ja päiväkodit ovat jo pitkään olleet ja ovat myös jatkossa kokoomukselle prioriteetti.

”Suomessa pitää olla maailman parhaat koulut ja Helsingissä Suomen parhaat koulut”, hän sanoo.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi homekoulujen korjaamista, sisältöön panostamista, kuten toteutettua kielten opettamisen varhaistamista, ja riittävää määrää lukiopaikkoja.

”Nythän tilanne on se, että monissa lukioissa keskiarvorajat ovat tosi korkealla, eivätkä paikat riitä helsinkiläisille. Seiskalla pitää päästä Helsingissäkin lukioon.”

Kokoomukselle on tärkeää myös se, että mahdollisimman moni saisi päiväkotipaikan mahdollisimman läheltä.

Kokoomukselle tärkeitä asioita ovat myös Helsingin puistojen ja katujen turvallisuus kaikkina vuorokaudenaikoina. Kaupungin pitää tehdä kaikkensa huumeidenkäyttöön ja nuorisorikollisuuteen liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi.

”Tämä asia korostuu tulevalla valtuustokaudella.”

Toisaalta hyvin olennaista on kaupunkilaisen elämäntavan vaaliminen.

”Koronaviruskriisi on osunut kaupungin sydämeen, siihen, että on paljon ihmisiä tiiviisti yhdessä paikassa, on tapahtumia, elävä keskusta ja Suvilahden kaltaisia kehittyviä tapahtuma-alueita. Korona ei saa näivettää tätä kehitystä ja muuttaa Helsinkiä vain kokoelmaksi erilaisia asuinalueita.”

Tähän liittyy myös se, että kulkemisen keskustaan ja sieltä pois pitää olla sujuvaa.

Sitten on tietysti sote-uudistus, jota kokoomus aikoo vastustaa kaikella tarmolla myös vastaisuudessa.

”Viimeisimpien laskelmien mukaan sote-uudistus leikkaa Helsingin palveluista 50 miljoonaa euroa. Me vastustamme viimeiseen asti tätä uudistusta, jossa Helsingin rahat siirtyvät maakuntiin, ja se pakottaa Helsingin leikkaamaan sote-palveluitaan.”

Kokoomukselle kaiken kaupunkikehityksen pohja on kaupungin hyvä taloudenpito – myös jatkossa.

”Vain vahva talous antaa mahdollisuuden panostaa palveluihin, rakentaa uutta ja pitää verot matalina. Nyt koronakriisissä näkyy se, että kokoomuksen johdolla taloutemme on pidetty hyvässä kunnossa.”

”Kunnianhimoisen ilmastotyön jatkaminen on tärkeää”

Vihreiden ryhmänjohtaja Reetta Vanhanen sanoo, että vihreiden tulevan valtuustokauden tärkeimmät tavoitteet liittyvät ilmastotyön jatkamiseen ja siihen, että kuluvalla valtuustokaudella hyvin edennyttä mielenterveystyön kehittämistä viedään edelleen eteenpäin.

Vihreiden ryhmänjohtaja Reetta Vanhanen Keskuspuistossa, johon kuuluva Haltialanmetsä suojeltiin kuluvalla valtuustokaudella.­

”Helsingin kunnianhimoisen ilmastotyön jatkaminen on tärkeää. Tavoitteemme on kirittää päästövähennysohjelmaa ja ilmastotavoitteita sekä kehittää Helsinkiä hiilineutraaliksi raideliikennekaupungiksi. Myös kävelykeskustan kehittäminen on meille keskeinen hanke”, hän listaa.

”Meille on tärkeää, että kaupunkilaisten olisi mahdollisimman helppoa tehdä hyviä ilmastovalintoja: parannamme kävelyn ja pyöräilyn reittejä, rakennamme lisää raiteita, lisäämme sähköautojen latauspaikkoja ja kannustamme taloyhtiöitä energiaremontteihin.”

Tällä valtuustokaudella on Vanhasen mukaan luotu kunnollinen suunnitelma sille, miten Helsingistä tehdään hiilineutraali.

”Tahdin pitää tästä vielä kiristyä. Suurimpana puolueena haluamme myös etsiä keinoja saavuttaa hiilineutraaliustavoite jo ennen vuotta 2035. Ilmastotoimilla on kiire. ”

Mielenterveys on tulevalla valtuustokaudella tehtävän työn tärkeä painopiste, kuten on ollut jo meneillään olevalla kaudella.

”Tällä valtuustokaudella Helsinkiin on avattu kaksi Mieppi-toimipistettä, jotka tarjoavat matalan kynnyksen mielenterveyspalvelua. Nyt katseemme on kohdistettu siihen, että terapiatakuu pitää toteuttaa ja lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut täytyy saada kuntoon.”

Luonnonsuojelutyötä halutaan jatkaa. Tällä valtuustokaudella on suojeltu Kivinokan ja Haltialan metsät, ja puolue haluaa jatkaa Helsingin luonnonsuojeluohjelman eteenpäin viemistä.

”Vartiosaaren ja Meri-Rastilan metsien rakennussuunnitelmat on keskeytetty, ja seuraavalla kaudella on päätettävä niiden suojelusta. Keskuspuisto tulee suojella osana kansallista kaupunkipuistoa.”

Listalla on muutakin: Helsinkiin tarvitaan lisää päiväkotipaikkoja ja kohtuuhintaisia asuntoja, kouluissa ja päiväkodeissa tehtävän työn laatuun ja työntekijöiden jaksamiseen pitäisi panostaa. Koronakriisi pitää taltuttaa ja siitä aiheutunutta hoitovelkaa purkaa.

Ja vielä yksi tavoite, jonka voi tulkita kuitiksi nykyisen pormestarin ja hallituksen tunnetusti huonoista väleistä:

”Helsingin ja valtion yhteistyön parantaminen.”

”Eriytymiskehitys Helsingin lähiöissä pitää ottaa vakavasti”

Sdp:n ryhmänjohtaja Eveliina Heinäluoma sanoo, että demareille tärkein lähtökohta tulevalla valtuustokaudella on Helsingin tasa-arvoinen kehittäminen.

Sdp:n ryhmänjohtaja Eveliina Heinäluoma Itäkeskuksen kulttuurikeskus Stoan edessä. Itäkeskuksen ja muiden lähiöiden kehittäminen on demareille tärkeää.­

”Eriytymiskehitys Helsingin lähiöissä pitää ottaa vakavasti. Me olemme sitä mieltä, että vaikka Helsingissä rakennetaan nyt uusia hienoja kaupunginosia, vanhoja lähiöitä ei saa unohtaa.”

Hän viittaa jo tällä valtuustokaudella esillä olleisiin Kontulan ja Itäkeskuksen kehittämisiin sekä Vuosaareen, jossa eriytymiskehitys on nähtävissä. Tulevalla valtuustokaudella kaupunkiuudistustyötä laajennetaan koskemaan myös Kannelmäkeä ja Malmia.

Heinäluoma sanoo demareiden toivovan, että myös lähiöihin saataisiin kulttuuripalveluita.

”Itäkeskus on tulevana joukkoliikenteen solmukohtana tärkeä pitkän aikavälin kehitysalue, jolla on todella suuri potentiaali. Toiveemme on, että uudistuvaan Itäkeskukseen saataisiin jokin kaupungin tai valtion kulttuurilaitos, kuten museo. Elävän lähiön tunnuspiirre on, että siellä on myös kulttuuritoimintaa.”

Toinen tärkeä idän alue on Heinäluoman mukaan Mellunkylä, koska tuleva Raide-Jokeri kulkee alueen läpi, ja tuleva Vantaan ratikka lähtee Mellunkylästä.

Kaupungin tasa-arvoinen kehittäminen liittyy demareilla myös siihen, että kaikkia palveluita ei keskitettäisi isoihin keskuksiin vaan myös lähipalveluita säilyisi.

Hän viittaa terveys- ja hyvinvointikeskuksiin, joista HS kirjoitti 8. marraskuuta: kymmenen vuoden päästä Helsingissä on tarkoitus olla seitsemän jättimäistä terveys- ja hyvinvointikeskusta sekä noin viisi pienempää terveysasemaa.

Tämä tarkoittaisi yli kymmenen pienen terveysaseman sulkemista.

”Meidän mielestämme tämä ei ole järkevää. Ajattelemme niin, että Helsingin kasvun ja edelleen hyvän taloustilanteen pitäisi kyetä rahoittamaan lähipalveluita: lähipäiväkoteja, lähellä olevia kouluja, lähiterveysasemia ja lähiliikuntapaikkoja.”

Yhtenä tavoitteena demareilla oli myös, että kaupungin työntekijät saisivat tavoitepalkkionsa takaisin. Pormestari Jan Vapaavuoren (kok) ensi vuoden budjettiesityksessä työntekijöiden tavoitepalkkiot oli tarkoitus poistaa ja rahat siirtää toimialojen käyttöön.

”Vaikka taloustilanne on epävarma, kaupungin pitää silti olla reilu työnantaja. Onnistummekin säilyttämään tulospalkkiojärjestelmän.”