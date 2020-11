Uusien asuntojen kauppa Vantaalla on romahtanut – Syynä on vähäinen rakentaminen

Uusien asuntojen rakennusbuumi pääkaupunkiseudulla on ohi, kertoo Rakennuslehden tekemä kartoitus.

Uusien asuntojen kauppa Vantaalla on romahtanut vuoden takaiseen verrattuna. Kaupat ovat prosentuaalisesti pudonneet alle puoleen, peräti 58 prosenttia. Huhtikuusta 2020 pudotusta on 40 prosenttia.

Asia käy ilmi Rakennuslehden pääkaupunkiseudun kaupungeissa Helsingissä Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisessa tekemästä asuntojen markkinakatsauksesta.

Koko pääkaupunkiseudulla on tehty huhtikuusta lähtien uusien asuntojen kauppoja 42 prosenttia enemmän kuin kymmenen vuoden aikana keskimäärin. Vantaan tilanne vetää seudun kokonaiskehityksen miinukselle. Vuodessa pudotusta on tullut 15 ja puolessa vuodessa 10,6 prosenttia.

Vantaan asuntokaupan romahdus selittyy Rakennuslehden katsauksen mukaan osittain sillä, että kaupungissa on ylipäänsä vain vähän uusia asuntoja myynnissä. Kaksi vuotta sitten Vantaalla oli myynnissä 1 856 uutta asuntoa, ja nyt niitä on kaupan vain 623.

Vantaan tarjonnan vähentyminen on katsauksen mukaan jatkunut jo kaksi vuotta. Huhtikuusta lähtien tilanne on asunnon etsijöiden kannalta vähän parantunut, kun uusien asuntojen tarjonta on hieman lisääntynyt.

Rakennuslehden katsauksen mukaan ylipäänsä pääkaupunkiseudulla uusien omistusasuntojen markkina pyörii hyvillä kierroksilla. Asuntokauppa käy lähes ennätystahtia.

Rakennuslehden pääkaupunkiseudun markkinoita tarkastellut katsaus perustuu uudisasuntojen tuotannon markkinatilannetta ja kauppaa selvittävän STH-Group oy:n tietoihin.

Helsingissä uusien asuntojen kauppa on ollut vilkasta. Puolen vuoden aikana tehtyjen kauppojen määrä on ollut toiseksi korkein koko 2000-luvulla.

Helsingissä tehdään noin 2 600 uuden asunnon kauppaa vuosittain. Myös Espoossa uusien asuntojen kauppa käy hyvin. Esimerkiksi huhtikuusta kauppa on lisääntynyt kuusi prosenttia, ja tehtyjen kauppojen määrä on 2000-luvun toiseksi korkein.

Viime aikoina tarjonta on vähentynyt eniten Helsingissä. Espoossa ja Kauniaisissa myynnissä olevien asuntojen määrä on pysynyt tasaisena, joskin myös siellä tarjonta väheni huhtikuusta.

Valmiiden myymättömien uusien asuntojen varasto on Rakennuslehden katsauksen mukaan pieni. Koko pääkaupunkiseudulla varastossa on vain 344 asuntoa. Se on ostajan kannalta vähän, jos asunnolle on tiukat koko- ja sijaintikriteerit.

Helsingissä valmiita uusia asuntoja on myymättä 151, Espoossa ja Kauniaisissa 110 ja Vantaalla 83.

Asuntojen valmistumisbuumi on Rakennuslehden mukaan ohi, joten valmiiden asuntojen varasto tuskin kasvaa lähiaikoina merkittävästi.