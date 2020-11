Malmin koronaterveysaseman lääkäreillä on suuri huoli ”kadonneista” potilaista, jotka keväällä siirrettiin muualle

Työntekijät pelkäävät, että Malmin alueen muiden potilaiden muut terveysasiat jäävät nyt suurelta osin hoitamatta.

Malmin terveysaseman lääkärit ovat huolissaan korona-asemaksi muuttuneen aseman potilaiden ripottelusta ja hoitamattomuudesta. Malmilaiset on hajautettu viidelle eri terveysasemalle, niin potilaat kuin työntekijätkin. Kuvassa ovat yleislääketieteen erikoistuva lääkäri Mimi Rantanen (vas.), yleislääketieteen erikoislääkäri Kaisa Nyman, terveydenhoitaja Katri Kuismin, yleislääketieteen erikoistuva lääkäri Suvituuli Lehtovirta ja yleislääketieteen erikoistuva lääkäri Anna Hirvonen.­

Malmin terveysaseman potilaiden hoito on keväästä saakka ollut hajautettuna useammalle terveysasemalle, koska Malmi muutettiin tuolloin koronaterveysasemaksi.

Hajauttamiselle ei näy toistaiseksi loppua. Piakkoin on tarkoitus lisätä muilla terveysasemilla työskentelevien lääkärien ja ja hoitajien määrää entisestään.

Malmin terveysaseman työntekijöiden mukaan seurauksena on ollut, että joidenkin potilaiden asiat jäävät kokonaan hoitamatta, koska kaikki eivät hanakasti lähde muille terveysasemille.

”Meillä on suuri huoli potilaista, jotka olemme omahoitaja ja omalääkäri -systeemin ansiosta tunteneet hyvin. Nyt potilaat ovat hajautettuna kuka missäkin, mutta oikeasti valtaosalla ei ole ollut minkäänlaista hoitokontaktia”, toteaa yleislääketieteen erikoistuva lääkäri Suvituuli Lehtovirta.

Helsingin kaupungin Malmin terveysasema muutettiin keväällä pikavauhtia koronaterveysasemaksi, kun pääkaupunkiseudun isot kaupungit päättivät keskittää yhteen paikkaan ylähengitysteiden oireiden vuoksi hoitoa tai hoidon tarpeen kiireellistä arviota vaativat potilaat. Myös Laakson terveysasema toimii koronaterveysasemana.

Maaliskuun 19. päivästä alkaen Malmia aiemmin käyttäneet potilaat on ohjattu muille terveysasemille. Tällä hetkellä malmilaisia hoitavat Suutarilan, Puistolan, Jakomäen, Oulunkylän ja Pihlajamäen terveysasemat. Näille on ripoteltu myös Malmin lääkäreitä ja hoitajia: vähän yli puolet työskentelee nyt muualla kuin Malmin terveysasemalla.

”Fakta on se, että näillä terveysasemilla ei ole resursseja hoitaa Malmin potilaita, koska meidän alueemme on niin iso”, terveydenhoitaja Katri Kuismin kertoo.

Muilla terveysasemilla on jo ennestään kädet täynnä töitä.

Kuismin kertoo tyypillisen tapauksen: Potilas on ensin ollut yhteydessä johonkin vara-asemista. Sieltä on sanottu, että aikoja ei ole ja pyydetty soittamaan toiselle asemalle, josta potilas on saanut saman vastauksen. Osa kääntyy tällaisessa tilanteessa lopulta kuitenkin oman terveysaseman puoleen.

”Täällä sitten yritetään järjestellä asiaa. Tämä on tosi sekavaa potilaille ja osa luovuttaa matkan varrella.”

Kesällä koronaepidemian tyyntyessä työntekijät ilmaisivat esimiehilleen huolensa Malmin potilaiden hoidosta. He korostavat HS:lle, että eivät halua valittaa valittamisen vuoksi, vaan ovat huolissaan sekä potilaistaan että omasta työyhteisöstä, joka on pirstaloitu moneen paikkaan.

Työntekijät ovat ehdottaneet ratkaisuksi työnjakoa terveysasemien kesken, infektiotyön ulkoistamista tai korvaavan tilan etsimistä Malmin terveysasemalle.

”Haluaisimme avata enemmän vastaanottoja täällä”, kertoo yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri Anna Hirvonen.

”Käytännössä Malmin terveysasema on lakannut olemasta.”

Yleislääketieteen erikoistuva lääkäri Anna Hirvonen (vas.) ja yleislääketieteen erikoislääkäri Kaisa Nyman toivovat, että Malmin terveysaseman potilaiden ripottelu usealle asemalla päättyisi.­

Yleislääketieteen erikoistuva lääkäri Mimi Rantanen pelkää, että työyhteisön hajottaminen johtaa siihen, että ammattitekijöitä lähtee kokonaan pois kaupungin palkkalistoilta toisten työnantajien leipiin. Näin on HS:n haastattelemien työntekijöiden mukaan jo tapahtunutkin.

Rantanen muistuttaa, että perusterveydenhuollossa hoidon jatkuvuus on tärkeää.

”Jos menetämme erikoislääkärit, menetämme samalla sen, että he ovat tunteneet vuosikausia meidän potilaamme.”

Syyskuusta alkaen terveysaseman yläkerrassa on hoidettu Malmin omia potilaita. Hoitavan henkilökunnan määrä kuitenkin puolittui verrattuna aikaan ennen koronaa. Samojen työntekijöiden täytyy osallistua myös korona-aseman pyörittämiseen. Yläkerrassa vastaanottohuoneita on rajallinen määrä.

Siellä toimivan neuvolan kanssa on myös yritetty neuvotella, jotta sen tiloja saataisiin terveysaseman käyttöön. Työntekijät perehdyttävät myös korona-asemalla muilta terveysasemilta tulevia kiertäviä työntekijöitä.

”Etsimme kuumeisesti korvaavia tiloja. Terveysasematoimintaan soveltuvia tiloja on kuitenkin huonosti saatavilla Koillis-Helsingissä”, kirjoittaa sähköpostivastauksessaan johtava ylilääkäri Marika Buch Lund.

”Toivomme yhä, että sellaiset löytyvät.”

Hänen mukaansa tilapäisiä tiloja on tarkoitus käyttää kunnes muu ratkaisu löydetään tai koronaterveysasematoiminta voidaan päättää.

”Heti kun pandemiatilanne sallii, palautamme Malmin terveysasematoiminnan kokonaisuudessaan Malmin terveysaseman tiloihin. Toivomme tietysti, että tilapäisesti väistössä olevat lääkärit ja hoitajat palaavat Malmille jatkamaan hyvää työtään yhdessä.”

Johtava ylilääkäri on alaisistaan poiketen sitä mieltä, että potilaat ovat löytäneet hyvin perille korvaaville asemille ja että aikoja on on ollut koko ajan hyvin saatavilla.

”Koko kaupungissa fyysiset käynnit terveysasemilla ovat laskeneet ja se on toivottava suunta. Varsinkin monisairaiden kannattaa pyrkiä asioimaan sähköisesti”, Buch Lund kirjoittaa.

Johtavan ylilääkärin mukaan mukaan hajautusta tulee uuden suunnitelman mukaan vähemmän kuin viime keväänä jolloin henkilökuntaa oli sijoitettuna kahdeksalla eri asemalla.

Helsingin kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteena on keskittää terveyspalvelut muutamaan suureen terveys- ja hyvinvointikeskukseen. Jos näin käy, tämä tarkoittaa yli kymmenen pienen terveysaseman sulkemista.