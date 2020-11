Taustalla on kaupungin tuore taloussuunnitelma, jossa on sitouduttu yhä isompiin päivähoito- ja kouluyksiköihin. Myös pienet lähikirjastot ovat suurennuslasin alla.

Pienet lähikirjastot ja ryhmäperhepäiväkodit ovat nousemassa keskiöön Espoon kaupungin säästökohteina.

Ensimmäiseksi lakkautusuhan alle on joutunut Viherlaakson kirjasto, jota esitetään nyt yllättäen lakkautettavaksi huonokuntoisuuden vuoksi jo tammikuun alussa. Terveysaseman siirryttyä Viherlaaksosta Kiloon on lähikirjasto ollut asukkaiden ainoa kunnallinen palvelu koulun ja päiväkodin lisäksi.

Toisena lakkautuskohteena ovat seitsemän kaupungin pientä ryhmäperhepäiväkotia eri puolilla Espoota.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle esitetään keskiviikon kokouksessa Leppäkertun, Perkkaanmetsän, Tammenterhon, Suviniityn, Kulloonrinteen, Oktaavin ja Lintupihan ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamista. Lisäksi lakkautuslistalla ovat asuntopäiväkoti Kyyhkyn ja päiväkotiryhmä Suviradan lakkauttaminen.

Lakkauttamissuunnitelmat liittyvät Espoon kaupungin tuoreeseen taloussuunnitelmaan, joka on hyväksytty Espoon kaupunginvaltuustossa ja johon ovat suurimmista puolueista sitoutuneet kokoomus ja sosiaalidemokraatit.

Suunnitelma sisältää noin 133 miljoonan euron säästöt ja esimerkiksi periaatepäätöksen pienistä päiväkoti- ja kouluyksiköistä luopumisesta.

Karsiminen ei tule koskemaan vain kirjastoja vaan myös pieniä kouluja ja päiväkoteja, sillä taloussuunnitelman mukaan Espoossa siirrytään yhä suurempiin kouluihin ja pyritään pääsemään eroon pienistä yksiköistä.

Kirjastopuolella taas halutaan keskittää kirjastopalveluita pikku hiljaa enemmän isoihin aluekirjastoihin.

Espoolla on meneillään koko kirjastoverkkoa koskeva selvitys, jonka yhtenä keskeisenä periaatteena on tarkastella sitä minkälaisia kirjastoja eri puolilla Espoota tulevaisuudessa tarvitaan. Tämän taustalla on merkittävä kysymys siitä, tarvitseeko Espoo tulevaisuudessa kaikkia pieniä lähikirjastoja.

Tuoreessa taloussuunnitelmassa kirjastojen palveluiden tarkastelu tulee tekemään noin 1,1 miljoonan euron säästöt kaupungille.

Isoja aluekirjastoja on Espoossa neljä, Espoonlahden Lippulaivaan sijoitettavan aluekirjaston valmistuttua viisi.

Kirjastoverkko­selvityksessä määritellään nyt tarkasti mikä on lähikirjaston vaikutusalue eli kuinka kaukana lähikirjasto voi sijaita isommasta aluekirjastosta. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan myös kuinka suurta asukasmäärää ja minkälaista väestönosaa lähikirjasto palvelee.

Linjaus olisi, että 2,5 kilometrin säteellä isosta aluekirjastosta ei oikeastaan olisi välttämätöntä olla lähikirjastoa. Ainakin Otaniemen, Laajalahden ja Soukan kirjastot ovat lähellä nykyisiä tai tulevia aluekirjastoja.

Toinen tärkeä lähikirjaston saavutus on se, keitä sen lähistöllä asuu ja kuinka paljon heitä on. Myös sillä on merkitystä, kuinka paljon alueella asuu lapsia tai nuoria. Lisäksi tarkastelussa on myös kirjastorakennusten kunto. Viherlaakson lisäksi heikkokuntoisia ovat myös Laaksolahden, Soukan ja Nöykkiön kirjastot.

Kirjastoverkkoselvitys ei itsessään merkitse lakkautuksia, ei välttämättä edes palveluiden supistamista, mutta sen avulla mahdollisia lakkautuspäätöksiä tai päätöksiä palveluiden supistumisesta tullaan tekemään.

Todelliset päätökset kirjastojen kohtalosta tehdään todennäköisesti poliittisten ryhmien talousarvioneuvotteluissa ja lopulta kaupunginvaltuustossa.

Espoon kaupunginvaltuusto käsittelee ensi vuoden talousarviota joulukuussa.