Elokapinan mielenosoitus nousi valtakunnalliseksi uutiseksi lokakuun alussa, kun poliisi käytti kaasusumuttimia Helsingin Kaisaniemenkadulla istuneita mielenosoittajia vastaan.

Kansainvälinen ympäristöliike Elokapina kertoo järjestävänsä keskiviikkona rauhanomaisen mielenosoituksen EU:n yhteisestä maataloustukipolitiikasta CAPista (Common Agricultural Policy). Mielenilmaus järjestetään maa- ja metsätalousministeriön edessä Helsingissä, missä se katkaisee liikenteen kello 8.50 alkaen.

Elokapinan mukaan EU-parlamentin lokakuussa ehdottama CAP-uudistus vuosille 2021–2027 on täysin riittämätön ilmaston ja ympäristön kannalta ja tulee toteutuessaan vesittämään Pariisin ilmastosopimuksen. Elokapinan kanta on, että CAP-reformi on ristiriidassa myös EU:n ilmastohätätilajulistuksen ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriö pitää keskiviikkona kello 9–11.15 CAP-uudistuksen valmistelua koskevan webinaarin, jossa ministeri Jari Leppä ja virkamiesjohto esittelevät uudistusta.

