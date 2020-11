HS:n tietojen mukaan tapaus liittyy Helvetin enkelit -moottoripyöräjengiin.

Poliisi epäilee kahta miestä heinäkuussa Espoon Suurpellossa tapahtuneesta epäillystä murhasta. Rikoksesta epäillyillä on kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, keskusrikospoliisi tiedotti tiistaina. HS:n tietojen mukaan tapaus liittyy Helvetin enkelit -moottoripyöräjengiin.

”Poliisin tiedon mukaan rikoksesta epäillyillä on vahvoja kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Esitutkinnan perusteella tapaaminen henkirikoksen tapahtumapaikalla Klariksentiellä liittyi uhrin irtautumiseen järjestäytyneestä rikollisryhmästä, johon myös epäillyt kuuluvat”, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo keskusrikospoliisin tiedotteessa.

Henkirikos paljastui 7. heinäkuuta, kun hätäkeskus sai kello 21 aikaan lukuisia ilmoituksia laukauksista Suurpellon Klariksentiellä. Paikalta löydettiin mies, jota oli ammuttu. Uhri kuoli myöhemmin ampumisessa syntyneisiin vammoihin.

Murhasta epäillyt miehet ovat olleet vangittuina 10. heinäkuuta lähtien.

Keskusrikospoliisi on tehnyt tutkinnassa on tehty tiivistä yhteistyötä Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen kanssa. Esitutkinta on nyt valmistunut.

Kokonaisuus siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.