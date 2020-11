Anna K -karaokebaarin ravintolapäällikön mielestä ravintoloita ei voi syyttää siitä, että asiakkaat tulevat yöllä sisään humaltuneina.

On suuri virhe pakottaa ravintolat sulkemaan ovensa tunniksi ennen kahvilatoiminnan aloittamista, sanoo helsinkiläisen karaokebaari Anna K:n ja 14 muun ravintolan ravintolatoimenpäällikkö Kreeta Kisu Kontio.

”Touhu on mennyt todella villiksi anniskelun lopettamisen ja uusien rajoitusten myötä”, Kontio sanoo.

Yökerhoille annettiin marraskuun alussa eräänlaisena helpotuksena vaikeaan tilanteeseen mahdollisuus avata tilat asiakkaille yöllä uudelleen. Niiden on kuitenkin pidettävä ovet suljettuina yhden tunnin ajan, ja sen jälkeen toiminta voi jatkua ilman anniskelua. Ravintolat saavat ennen aamuyhdeksää myydä ykkösolutta tai muita korkeintaan 2,8 prosentin vahvuisia alkoholijuomia.

Moni ravintola onkin tarttunut tilaisuuteen ja pitää oviaan auki ”yökahviloina”.

HS kertoi alkuviikosta, että uusien rajoitusten myötä useissa yökahviloiksi muutetuissa baareissa on yhden jälkeen yöllä ollut erittäin humaltuneita asiakkaita nauttimassa mietoja juomia, eikä turvaväleistä kaikkialla ole piitattu.

Avista mainittiin yhtenä ravintolana Anna K, jossa poliisi oli käynyt 8. marraskuuta ja raportoinut silmin nähden humalaisista asiakkaista nauttimassa limua. Poliisi kirjasi jututtaneensa henkilökuntaa.

Kontio kiistää, että Anna K:ssa olisi ollut ongelmia. Hänen mukaansa yökahvila on toiminut hyvin, eivätkä he ole saaneet huomautuksia viranomaisilta.

Asiakkaiden juomistavat kuitenkin ovat Kontion kokemuksen mukaan muuttuneet nopeasti samassa tahdissa rajoitusten kanssa. Moni asiakas saattaa juoda monta viinapaukkua ennen öiselle ja kylmälle kadulle joutumista.

”Tunnin seisomista ulkona yritetään helpottaa juomalla tiukkaa viinaa. Ikinä ennen meillä ei ole ollut tällaisia myyntipiikkejä. Osalla on pieni paniikki sen pilkun kanssa. Sitä ennen saatetaan tankata.”

Yökahvilatoiminnan suuri ongelma on Kontion mukaan se, että asiakkaiden on siirryttävä ravintoloista tunniksi ulos, ei niinkään anniskelun lopettaminen.

”Sehän on ihan hyvä asia. Usein suositellaankin, että pitäisi juoda välillä muutakin kuin alkoholia ja ehkä juuri siksi yökahvilatoiminta on toiminut todella hyvin. Ihmisillä on suuri sosiaalisen kohtaamisen tarve ja sitä on saanut toteuttaa turvallisissa olosuhteissa ravintolassa.”

Kontion mukaan ravintoloita ei voi syyttää siitä, että asiakkaat tulevat sisään humaltuneina. On mahdotonta valvoa, hakevatko asiakkaat alkoholijuomia kotoa tauon aikana. Humalahakuiseen juomiseen puuttuminen vaatisi Kontion mukaan hieman toisenlaisia ratkaisuja kuin tunnin tauon aukioloajoissa.

”Ongelmatilanteet kaduilla ovat mielestäni lisääntyneet ja meno on tosi levotonta, kun ihmiset lähtevät tästä puolilta öin. Kerrostaloissa on välillä aivan hirvittävä meteli. Ihmettelen, saako kukaan nukuttua koko Helsingissä viikonloppuisin.”

Kontion mielestä paras ratkaisu olisi, että ravintola voisi pitää ovensa auki koko illan, mutta anniskelu lopetettaisiin samaan aikaan kuin nyt.

”Se tunti siinä välissä on vaarallinen. Siinä ehtii lähteä vaikka tyhjentämään hotellin minibaarin tai kotiin hakemaan viinaa. Emme me sitä ravintoloissa voi vahtia. Normaalimpi siirtymä voisi viedä tätä pois.”

Etelä-Suomen avin alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen ei täysin jaa Kontion tulkintaa. Hän toteaa, että ravintoloita koskevat anniskelusäännökset ovat voimassa ihan samalla tavalla kuin ennenkin.

”Alkoholilain mukaan on ravintoloiden ensisijainen vastuu poistaa päihtynyt henkilö ravintolasta. Ravintolat voivat siis näin tehdä, ja niin heidän lain mukaan myös pitää tehdä.”

Viranomaiset tekevät pistotarkastuksia ravintoloihin. Niissä valvotaan sekä anniskelua että koronarajoitusten noudattamista.

Ylikomisario Seppo Kujala Helsingin poliisista sanoo, että poliisi ei ”laita paikan ovea säppiin” ellei päällä ole vaaratilanne. Avi tekee päätökset mahdollisista toimenpiteistä.

Ravintolapäällikkö Kontio kertoo, että HS:n maanantaisen jutun jälkeen Anna K on joutunut someraivon kohteeksi. Kontion mukaan he ovat saaneet uhkailuja, joiden mukaan ravintola kiertää yökahvilatoiminnalla rajoituksia, tappaa ihmisiä ja levittää koronaa.

”Näille uhkailijoille ja kaikille muillekin haluan viestiä, että kyllä viranomainen huolehtii näistä asioista, eli kansalaisten ei pidä uhkailla ravintoloita”, Riku-Matti Lehikoinen sanoo.

Asiassa on kysymys koko yökahvilajärjestelmän toimivuudesta, ei yksittäisestä tai yksittäisistä ravintoloista.

”Siinä ei ole järkeä, että ravintolan täytyy näiden säädösten nojalla lopettaa anniskelu, ja sen jälkeen ravintolan toiminta kuitenkin jatkuu ennallaan ja koronariski pysyy samana. Itse asiassa koronariski on suurempi kuin jos ravintolat saisivat olla avoinna normaaliin tapaan, sillä ihmiset ovat vielä enemmän humalassa palatessaan baariin. Lopputulos on huono ratkaisu kaikille osapuolille.”

Matkailu ja ravintolapalveluiden (Mara) toimitusjohtaja Timo Lappi toivoo kaikkien ravintola-alan yritysten toimivan nykyisten rajoitusten mukaan ja asiakkaiden noudattavan ohjeita.

”Ymmärrän, että ravintola-alalla on nyt todella vaikeaa. Silti pitäisi toimia vastuullisesti, ettei tule vielä enemmän rajoituksia tai koronatilanteen pahentuessa miettimään vielä rajumpia toimia.”

Ravintoloille on laadittu seikkaperäiset ohjeet, joiden mukaan ne voivat laatia oman käytäntönsä, jotta tiloissa suojauduttaisiin mahdollisilta tartunnoilta, Lappi sanoo.

”Jos kourallinen toimijoita toimii näin, että siellä ei noudateta turvavälejä, ollaan humalassa eikä muisteta huolehtia hygieniasta, niin rajoituksia joudutaan taas mahdollisesti tiukentamaan. Tällä siis voi olla vahinkoa koko alalle. Vetoan näihin muutamaan ravintolaan hyvin voimakkaasti nyt.”

Lapin mielestä viranomaisen tulisi mieluummin käyttää muita toimivaltuuksiaan kuin koko ravintola-alaa koskevien uusien rajoitusten laajentamista. Tällaisia toimia ovat Lapin mukaan ravintolan sulkeminen enintään kuukaudeksi, jos velvoitteiden ja rajoitusten noudattamisessa havaitaan epäkohtia, joita ei korjata tai jos velvoitteita rikotaan olennaisesti.

Tartuntalain väliaikainen muutos mahdollistaa nämä toimet, Lappi huomauttaa.

”Pahimmassa tapauksessa vastuullisesti toimivat ravintolat joutuvat kärsimään muutamien vastuuttomasta toiminnasta. ”

Vastuuttomasti toimivat ravintolat eivät Lapin mukaan ole juhlia kaipaavassa Helsingissä ainoa riski. Lapin mukaan oma ilmiönsä ovat myös juhlat, joita jatketaan ravintoloiden sulkemisen jälkeen yksityistiloissa.

”Näistä tulee jatkuvasti viestiä. Näissä tiloissa ei sitten ole vastuullista järjestäjää, ei valvontaa eikä rajoituksia. ”