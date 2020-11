Uudellamaalla odotetaan torstaina virallista ilmoitusta leviämisvaiheeseen siirtymisestä. Leviämisvaiheessa saatetaan joutua jälleen turvautumaan yhä kovempiin rajoituksiin, jos tautitilannetta ei saada hallintaan, varoittelevat asiantuntijat.

Uudellamaalla odotetaan torstaina virallista ilmoitusta siitä, onko koronapandemian leviämisessä saavutettu niin sanottu leviämisvaihe. Leviämisvaiheeseen siirtyminen voi pahimmillaan tarkoittaa yhä kovempia rajoituksia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan Uudellamaalla ollaan hyvin lähellä leviämisvaihetta.

”Jos ajatellaan tartuntojen ilmaantuvuutta, syyskuun alussa Uudellamaalla todettiin 100 tartuntaa viikossa ja viime viikolla niitä oli jo 960. Lisäksi positiivisten näytteiden prosenttimäärä on noussut.”

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.­

Mäkijärvi kuuluu pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmään. Ryhmän on määrä kokoontua torstaina ja ilmoittaa, onko Uudellamaalla saavutettu leviämisvaihe.

Leviämisvaihe on koronaviruksen leviämisessä kolmas ja vakavin vaihe. Siinä sairaala- ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti ja tautitapausmäärät kasvavat yli 10 prosentin päivävauhtia. Lisäksi yli 2 prosenttia testeistä on positiivisia eikä enemmistöä tartuntalähteistä pystytä jäljittämään.

Erona toiseen vaiheeseen eli taudin kiihtymisvaiheeseen on se, että tartuntoja on huomattavasti enemmän leviämisvaiheessa. Kiihtymisvaiheessa noin prosentti testeistä on positiivisia.

”Jäljitys on hyvin tärkeä lisämittari, ja tähän saakka olemme hyvin pysyneet [tartuntaketjujen] perässä. Viime päivinä altistuneiden tavoittamisessa on kuitenkin syntynyt viiveitä. Keväällähän kävi niin, ettei tartuntaketjuja saatu kiinni eikä niitä saatu katkaistua. Nyt ollaan hyvin lähellä sitä tilannetta”, Mäkijärvi sanoo.

Hänen mukaansa leviämisvaiheen kriteeri sairaalahoidon tarpeen kasvusta ei ole vielä täyttynyt Husin alueella. Potilaiden määrä on kohtuullinen, vaikka pientä kasvua on havaittavissa erityisesti kaupungin sairaaloissa, Mäkijärvi sanoo.

”Toisaalta emme halua, että tämä kriteeri täyttyykään. Se on jo merkki siitä, että epidemia on karannut hallinnasta.”

Lisäksi alkavan leviämisen merkki on Mäkijärven mukaan se, että esimerkiksi palvelutaloissa on todettu yksittäisiä tartuntoja.

”Hankalammin tulkittava kriteeri on, että tartunnat lisääntyvät yli 10 prosenttia päivässä. Joinain päivinä tämä toteutuu, joinain ei.”

Mäkijärvi pitää täysin mahdollisena, että torstaina koronakoordinaatioryhmä katsoo Uudenmaan saavuttaneen leviämisvaiheen. Hän ei kuitenkaan halua mennä asioiden edelle vaan korostaa, että päätökset tehdään yhteisen harkinnan jälkeen.

Leviämisvaihe voi tarkoittaa rajoituksia esimerkiksi harrastetoimintaan, kokoontumisiin, julkisten tilojen käyttöön sekä kouluihin ja päiväkoteihin.

”On mahdollista, että tulee rajoituksia. Ei leviämisvaiheen julistaminen tee yksinään mitään, vaan konkretia on suosituksissa ja rajoituksissa. Viime kädessä niistä päättävät kunnat ja aluehallintovirastot.”

Joulunvietosta ei kuitenkaan kannata olla tässä vaiheessa huolissaan, Mäkijärvi sanoo.

”Jouluun on vielä pitkä aika. Ehditään tehdä toimenpiteitä ennen sitä.”

Pääkaupunkiseudulla tartunnat näyttävät Mäkijärven mukaan keskittyvän postinumeroittain tietyille alueille. Muun muassa Itä-Helsingissä muutamilla postinumeroalueilla tartuntoja on selvästi keskimääräistä enemmän.

Lisäksi Mäkijärvi nostaa esimerkiksi Keski-Espoon suuret asuinlähiöt sekä asuinalueet pohjoiseen suuntaavan rautatien varressa.

”Paikat, joissa asuu paljon ihmisiä, asukastiheys on suuri ja ihmisten liikkuvuus suurempaa.”

Asiantuntijat ovat viime päivinä varoitelleet toistuvasti mahdollisista uusista rajoituksista, jos taudin leviämistä ei saada kuriin. Keskiviikkoiltapäivänä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi HS:lle olevansa erittäin huolestunut pääkaupunkiseudun heikentyvästä koronavirustilanteesta.

Lue lisää: Ministeri Kiuru HS:lle: Pääkaupunkiseudun on torstaina päätettävä nopeista toimista koronan pysäyttämiseksi, tai koko Suomi voi kärsiä

”Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmällä on nyt valta ja vastuu. Jos se torstaina epäonnistuu eikä ota riittäviä työvälineitä käyttöön, koko Suomen tautitilanne uhkaa tulevina viikkoina pahentua.”

Keskiviikkona huolen asiasta toisti sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila Ylen ykkösaamussa. Hän arveli, että pian on pakko alkaa kiristää toimia.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki esitti HS:lle lokakuussa, että jos taudin leviämistä ei saada kuriin ja useissa sairaanhoitopiireissä ollaan leviämisvaiheessa, valtakunnalliset rajoitukset voivat tulla jälleen voimaan.

Leviämisvaiheessa on mahdollista siirtää toisen asteen oppilaitokset kokonaan etäopetukseen, kieltää yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet, rajoittaa harrastustoimintaa ja tarvittaessa sulkea kaikki julkiset tilat.