THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan tartuntoja on epätasaisesti eri väestöryhmissä eikä niiden eritteleminen ole mielekästä.

Koronavirustartunnat ovat lisääntyneet Helsingissä viime aikoina maahanmuuttajataustaisen väestön keskuudessa, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ylilääkäri Asko Järvinen.

”Maahanmuuttajataustaisella väestöllä on tautia enemmän kuin heidän väestöosuutensa on. Se selviää, kun lasketaan vieraskielisten osuus kaikista Husin alueella tartunnan saaneiden määrästä, eli jokin muu kieli kuin suomi tai ruotsi.”

Kevään tavoin koronavirus on levinnyt voimallisemmin Itä-Helsingissä lähiöissä, Järvinen kertoo. Tauti on levinnyt tiheämmin asutetuissa paikoissa, jossa on matala sosioekonominen taso ja paljon maahanmuuttajia.

Alla oleva kartta kertoo Helsingin uudet koronatartunnat alueittain viimeisen 14 vuorokauden ajalta.

Maahanmuuttajataustaisen väestön parissa tartuntojen lisääntynen ei ole vain suomalainen ilmiö, vaan samoin on käynyt myös muualla Euroopassa ja Amerikassa, Järvinen sanoo.

Syitä on monia.

”Ihmisillä ammatit ovat usein sellaisia, että etätöihin ei ole mahdollisuutta, joten he liikkuvat enemmän. Perheet ovat myös usein kookkaampia, mutta asunnot ahtaampia eli perhetartuntoja on enemmän. ”

Maahanmuuttajataustaisella väestöllä on myös jonkin verran enemmän kontakteja ulkomaille esimerkiksi sukulointimatkojen yhteydessä.

Järvisen mukaan taustalla on myös viestinnällisiä, esimerkiksi kulttuurillisia ja kielellisiä haasteita sekä tavoittamisen ongelmia.

”Tiedän kuitenkin, että tämän eteen on tehty ja tehdään tälläkin hetkellä aivan hurjasti töitä.”

Asiaa käsiteltiin lyhyesti myös torstaina sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan koronatartuntoja on epätasaisesti eri väestöryhmissä.

”Voisimme tehdä eroa matalamman ja korkeamman riskin ryhmiin paljonkin. En näe jaottelua kuitenkaan mielekkäänä”, Puumalainen sanoo.

”Meillä on palveluammatissa työskenteleviä ihmisiä ja ihmisiä jotka eivät ole tiedotuksen piirissä, eivät esimerkiksi äidinkieleltään suomenkielisiä.”

Puumalainen myös muistuttaa, että tauti tarttuu ennen kaikkea perheiden kesken. Jos perhekoko on suuri, jatkotartuntojakin tulee huomattavan paljon.

”Lähtisin ennemmin tarkastelemaan asiaa riskin kannalta, miten sitä voidaan pienentää.”

STM:n strategiajohtaja Liisa Maria Voipio-Pulkki korosti tiedotustilaisuudessa sitä, että virus on levinnyt kaikissa väestöryhmissä eikä mikään alaryhmän analyysi selitä tilannetta.

”Varotoimet koskevat kaikkia”, Pulkki sanoi.

Järvinen muistuttaa myös, että huomattavissa on tietynlainen kahtiajako aivan kaikessa viestinnässä Suomessa. Osa kansasta ottaa tilanteen vakavasti ja noudattaa tiukasti rajoituksia, osa ei.

”Keskimäärin nuoret ihmiset eivät koe tätä samanlaisena uhkana ja sosiaaliset kontaktit ovat heille ehkä tärkeämpiä kuin keski-ikäisillä ja vanhemmilla ihmisillä. Valtaosa tartunnoista on ollut Suomessa alle 30-vuotiailla, tähän asti lähes puolet.”

Uudellamaalla saatiin torstaina virallinen ilmoitus siitä, että koronaviruspandemiassa on saavutettu niin sanottu leviämisvaihe, kun Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok), Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä (kok) ja Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd) kaikki twiittasivat saman viestin koronakoordinaatioryhmän kokouksen jälkeen.

https://twitter.com/Vapaavuori/status/1329441241604501504

Lue lisää: Helsingin, Espoon ja Vantaan johtajat: Pääkaupunkiseutu on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen – mahdollisista uusista rajoituksista kerrotaan perjantaina

Leviämisvaiheeseen siirtyminen voi pahimmillaan tarkoittaa yhä kovempia rajoituksia.

Jos lukuja katsotaan, alueella on siirrytty kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen, kerrottiin sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotustilaisuudessa torstaina aamupäivällä.

Virallisesti sairaanhoitopiirit kuitenkin määrittävät, missä vaiheessa ne epidemiassa ovat. Alueellisten viranomaisien käsissä on, mitä paikallisia rajoituksia ja toimenpiteitä viruksen leviämisen estämiseksi otetaan käyttöön.

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän on määrä ilmoittaa perjantaina kello 11, onko Uudellamaalla saavutettu leviämisvaihe.