Maastopyöräilijät pitävät esteitä turvallisuusriskinä ja toivovat rauhaisaa yhteiseloa muiden luonnossa liikkuvien kanssa.

Maastopyöräilijöitä kiusaa erikoinen ilmiö: poluille kerätyt esteet.

Kiusantekoa tapahtuu joillakin pääkaupunkiseudun metsäpoluilla, kertoo maastopyöräyhdistys Mountain bike club Finland ry:n Pasi Maaranniitty.

Tavallisesti polulle on kasattu risuja, lahopuuta, pölkkyjä tai taivutettu ohuita puita polun yläpuolelle esteeksi, mutta tiedetäänpä esteitä kasatun myös kivenmurikoista.

Useisiin erilaisilla esteillä tukittuihin polkuihin törmäsi viime viikolla espoolainen maastopyöräilijä Harri Luttinen. Kauniaisten Kasavuorella yhdelle polulle oli siirretty puupölkkyjä, ja muille polulle oli aseteltu keppejä.

Luttinen on ollut saman kiusan edessä aiemminkin, mutta tällä kerralla esteitä oli poikkeuksellisen laajasti.

”Siellä oli yksi pitkä polku noin 200 metrin matkalta miinoitettu, mutta sen lisäksi esteitä oli myös muilla poluilla. Niitä oli nyt laitettu aika laajasti ja järjestelmällisesti.”

Polulle asetellut kepit haittaavat pyörillä liikkuvia.­

Ilmiö nousee ajoittain esille erilaisissa sosiaalisen median kaupunginosa- tai luontoryhmissä. Asiasta käydään jonkin verran keskustelua myös maastopyöräilijöiden kesken, Maaranniitty ja Luttinen sanovat.

Maastopyöräilijät arvelevat, että esteitä kasaamalla on tarkoitus estää jotakin tiettyä ihmisryhmää, esimerkiksi juuri polkupyörällä liikkuvia, liikkumasta tietyillä alueilla tai poluilla. Ainakin esteet on tarkoituksella poluille asetettu.

”Harvoin kaikki risut kaatuu samaan suuntaan. Kyllä sen yleensä näkee, että on tahalleen polulle siirretty. Välillä kepit on viritelty polulle sillä tavalla, että ne on 30 senttimetriä maasta irti”, Luttinen sanoo.

Ilmiö ei ole Luttisen ja Maaranniityn mukaan kovin laaja, mutta sitä esiintyy säännönmukaisesti ja usein se toistuu samoilla alueilla.

Polulle asetettuja keppejä.­

Luttinen siirtää usein esteet sivuun, samoin tekee myös Maaranniitty. Molemmat pitävät polulle laitettuja esteitä vakavana turvallisuusriskinä.

”Niihin voi kaatua ja satuttaa itsensä, etenkin hämärällä. Lisäksi ne voivat pidemmän päälle ohjata ihmisiä kulkemaan kiertotietä kun alkuperäistä polkua ei voi käyttää ja tällä tavoin ne polut lisääntyvät ja laajenevat.”

Luttinen yleensä huvittuu ja ärtyy ilmiön edessä.

”Ehkä on joku ihmisryhmä, joka ei koe maastopyöräilijöiden saapumista poluille hyvänä asiana. Toivoisin yhteisymmärrystä puolin ja toisin. Että ymmärrettäisiin, että kyllä me kaikki tänne mahdutaan. Annetaan tilaa toisille, kyllä siinä on hyvän yhteiselon salaisuus.”

Myös Maaranniitty on kohdannut polkuja, joille on kasattu esteitä, viimeksi Helsingin Keskuspuistossa.

”Olen kyllä ajatellut, että osa esteistä voi olla tarkoitettu myös mopoilijoiden estämiseksi.”

Maastopyöräily on kasvattanut jo pitkään suosiotaan. Tarkkoja laskelmia harrastajamääristä ei ole, mutta Maaranniityn mukaan määrä ei ainakaan ole laskenut.

”Kyllä on edelleen menossa ihan selvä maastopyöräilybuumi. Keväällä myytiin kaupoista pyörät loppuun ja laji alkaa olla yhä vankempi osa matkailua esimerkiksi hiihtämisen rinnalla.”

Lajin yhä kasvattaessa suosiotaan maastopyöräily tulee näkymään myös jatkossa metsissä ja luontopoluilla, Maaranniitty arvelee.

Siitä mitkä ihmisryhmät saavat käyttää erilaisia luontoalueita omaan toimintaansa, tullaan todennäköisesti käymään kiivasta keskustelua myös tulevaisuudessa.

Tällä hetkellä Vantaan Silvolanmetsän luonnonsuojelualueen käyttäminen myös maastopyöräilyyn on Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltävänä.