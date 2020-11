Vantaan Pähkinärinteen ala-asteen neloset kertovat, mitä he mieluiten lukevat.

Taika­

TAIKA NUORKIVI, 10

Ella ja kaverit

”Ella ja kaverit on hyvä, koska on selvää tekstiä ja se on hauskaa. Olen lukenut aika paljon näitä. Juoni on siinä parasta. Esimerkiksi, kun ne menevät bussiretkelle ja siinä tapahtuu semmoinen juttu, että kaikki oksentavat. Siinä ei ole mitään kauhean jännittävää. Tavallaan jännittävää on se, että kun ei tiedä mitä tapahtuu ja sitten siinä voi tullakin jotain yllättävää. Siinä saa kuulla erilaisista seikkailuista.”

Ella ja kaverit on kirjailija Timo Parvelan yli 30-osainen kirjasarja, jota on julkaistu jo 17 vuoden ajan. Uusin Ella-kirja on kesällä ilmestynyt Ella ja kaverit vihdoin kolmannella.

Alex­

ALEX HOLM, 10

Harry Potter

”Harry Potter on minun suosikkini, koska siinä on paljon luettavaa, eikä se lopu kesken. Tekstit ovat minulle sopivan kokoisia. Parasta on maailma. Se on maailma, jossa tapahtuu kaikenlaista erikoista ja siellä on iso Tylypahka. Maailmassa pystyy seikkailemaan helposti ja siellä on paljon erilaisia ja ihmeellisiä paikkoja. Ei ikinä tiedä, mitä siinä käy. Se on klassinen kirjasarja, jonka kaikkien pitäisi ainakin yrittää lukea, sillä tosi monet tykkäävät siitä.”

Harry Potter on brittiläisen kirjailijan J.K. Rowlingin kirjoittama seitsemänosainen fantasiakirjasarja. Lokakuussa ilmestyi upeasti kuvitettu juhlalaitos ensimmäisestä Harry Potter ja viisasten kivi -kirjasta.

Pinja­

PINJA KÄYHTY, 10

Koirakirja

”Koirakirja on kiinnostava, koska koirat ovat kiinnostavia ja söpöjä. Olen oppinut, miten koiraa hoidetaan tai miten sille opetetaan temppuja, esimerkiksi miten saadaan koira istumaan. Sieltä löytyy tietoa kaikista koiraroduista. Kerrotaan, mitä ruokaa kannattaa antaa ja miten ensimmäinen automatka kannattaa hoitaa. Tämä kiinnostaa, koska meille tulee kohta labradoodle. Suosittelen tietokirjoja, jos haluaa saada tietoa esimerkiksi kasveista, koirista tai muista lemmikeistä.”

Mila­

MILA HEINONEN, 10

Neropatin päiväkirja

”Nämä ovat vähän sarjakuvatyyppisiä, kun näissä on semisti tekstiä ja paljon kuvia, joten kaikenikäisten on helppo lukea. Tämä on olevinaan päähenkilö Gregin päiväkirja. Näitä ei ole pakko lukea järjestyksessä, kun ne eivät liity hirveästi toisiinsa. Voi aloittaa siitä, mikä tuntuu omaan korvaan kivalta. Tapahtuu paljon hauskoja asioita ja ne ovat samastuttavia, kun elämä potkii päähän.”

Yhdysvaltalaisen Jeff Kinneyn sarjakuvaromaanisarjasta Neropatin päiväkirja on ilmestynyt jo 15 kirjaa. Neropatin päiväkirja julkaistiin alun perin ainoastaan netissä, mutta fanit halusivat sen myös paperisena versiona.

Sanni­

SANNI KYTÖ, 10

Soturikissat

”Minulla on monta suosikkikirjaa, mutta Soturikissat on yksi suosikeistani. Se on tosi jännittävä kirjasarja ja siinä käytetään tosi rikkaasti erilaisia sanoja. Näissä ei osaa odottaa, mitä seuraavalla sivulla tapahtuu. Metsässä erilaiset klaanit taistelevat keskenään ja varastelevat toisiltaan. Näitä on kiva lukea, jos tykkää kissoista. Minun oma suosikkini on Sinitähti. Aion lukea nämä kaikki.”

Soturikissat on nimetty Erin Hunterin kirjoittamiksi, mutta kyseessä on salanimi, jonka taustalta löytyy useita eri kirjoittajia. Tarina on jaettu viiteen eri saagaan eli tarinajaksoihin, joissa jokaisessa on kuusi eri kirjaa.

Anton­

ANTON MITZNER, 9

Hurja jengi

”Hurja jengi on hyvä, koska siinä on hauskat neljä hahmoa: susi, hai, käärme ja piraija. Ne ovat alkuperäisiä pahiksia ja susi haluaisi tehdä niistä hyviksiä ja ne tekevät kaikkia hyviä tekoja. Näitä on tullut kaksi osaa. Tykkään niistä hahmoista. Lempparini on ehkä piraija, koska aina kun ne menevät autoon, se piraisee ja susi laittaa sen ikkunasta ulos. Lukeminen onnistuu nopeasti eli ne sopiat hyvin esimerkiksi iltasaduksi, kun tarina hahmottuu hyvin sarjakuvatyylisten kuvien kautta.”

Hurja jengi on australialaisen Aaron Blabeyn sarjakuvakirjojen sarja, josta on suomennettu kaksi osaa. Sarjasta tehdään parhaillaan ensi vuonna julkaistavaa elokuvaa.