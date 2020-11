Kaikki kuusi vastaajaa ovat kiistäneet syytteet.

Kuusi henkilöä on saanut syytteet törkeästä parituksesta romanialaisten pyörittämään epäiltyyn paritusrinkiin liittyvässä jutussa.

Haastehakemus on toimitettu Helsingin käräjäoikeuteen.

Syytetyt ovat kiistäneet syytteet.

Romanialaisen liigan epäillään pyörittäneen Suomessa paritusrinkiä yli seitsemän vuoden ajan.

Poliisin mukaan ryhmittymä on värvännyt ja tuottanut Suomeen useita kymmeniä romanialaisia naisia työskentelemään prostituoituina.

Ryhmää on poliisin mukaan johdettu Craiovan kaupungista Romaniasta. Myös naiset ovat pääosin kotoisin sieltä, mutta myös muualta Romaniasta.

Epäillyt rikokset ovat alkaneen vuonna 2013 ja jatkuneet tämän vuoden toukokuun puoliväliin asti. Poliisin mukaan osa naisista on tiennyt, mitä he ovat Suomeen tulossa tekemään, mutta osaa naisista on harhautettu.

Toimintaa on harjoitettu ympäri maata. Poliisin mukaan ryhmä on toiminut Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella, Hämeenlinnassa, Lohjalla, Forssassa, Kemissä, Oulussa, Seinäjoella ja Hyvinkäällä.

Rikoshyöty on poliisin selvitysten mukaan ollut useita satoja tuhansia euroja. Poliisi on saanut takavarikoitua kymmeniä tuhansia euroja käteistä rahaa.

Poliisi on tutkinut juttua yhdessä Romanian poliisin kanssa. Romanian poliisi on selvittänyt muun muassa juttuun liittyvää rahanpesua.