Jos lääkäri määrää olemaan poissa töistä, karanteeniin tai eristykseen koronaviruksen leviämisen estämiseksi, ansionmenetyksistä voi saada tartuntatautipäivärahaa.

Tätä varten tarvitaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätös. Koronaviruksen takia päätöksiä on kirjoitettu tänä vuonna ennätyksellisen paljon, ja tartuntatautiyksiköissä on ollut poikkeuksellisen kiireistä.

Espoon yksiköstä todistuksia on joutunut odottamaan kauan. Pahimmillaan jonot ovat olleet pari kuukautta. Joissain tapauksissa todistus on ensin lähtenyt viikkoja myöhässä matkaan, minkä jälkeen lisäviivästystä ovat aiheuttaneet postinkulun vaikeudet.

Johtava ylilääkäri Anu Mustakari Espoosta kertoo, että ennen koronapandemiaa todistuksia on kirjoitettu muutamia vuodessa. Yhtäkkiä keväällä tilanne muuttui ja on pienen kesän suvantovaiheen jälkeen jatkunut taas kiireisenä.

”Kun todistuksia pitäisi yhtäkkiä muutaman sijasta tehdä satoja per päivä, ei ole yksinkertaisesti ehditty tekemään kaikkia ja panemaan kuoriin.”

Viikkojen odottelu voi olla pitkä aika, kun kyse on toimeentulosta. Mustakari pahoittelee tilannetta. Samalla hän toteaa vuoden olleen kiireisin tartuntatautiyksikön historiassa. Kaikki tekevät ylitöitä, lisäkäsiä on haalittu, mutta silti ruuhkia on syntynyt.

Keväällä päätöksiä tehtiin 2,5 tartuntatautilääkärin vakanssilla. Nyt tartuntatautilääkärien oikeuksia Espoossa on haettu lisää. Osa lääkäreistä voi tehdä päätöksiä saman tien, mikä on helpottanut tilannetta hieman.

Keväällä tilanne oli helpompi, kun ihmiset olivat kotioloissa, eivätkä tartunnan saaneet useinkaan raportoineet olleensa kontaktissa kuin muutamien ihmisten kanssa. Nyt altistuneiden ja sitä kautta todistusten määrä on paljon kevättä suurempi. Todistuksia on pitänyt laatia useita satoja viikossa.

”Nyt kun meidän jäljittäjät haastattelevat positiivisen koronatuloksen saanutta, niin hän ollut treeneissä, kahvilassa, kylässä ja kampaajalla. Siitä tulee äkkiä 50 altistunutta. Tässä on iso ero kevääseen”, Mustakari toteaa.

Tällä hetkellä odotusaika on Mustakarin mukaan noin 1,5 kuukautta. Viime viikon lopussa vanhin päätös, joka odotti tekemistä ja postittamista oli lokakuun toiselta päivältä.

Espoossa on niin sanottua vanhaa jonoa purettavana noin tuhannen ihmisen verran. Sen lisäksi 8. marraskuuta lähtien kertynyttä jonoa noin 1 900 ihmisen todistuksen verran.

Ruuhkaa aiheuttaa se, että päätöksen voi kirjoittaa vain tartuntatautilääkäri.

”Näin on siksi, koska kyseessä on vahva henkilön vapautta rajoittava toimi ja siksi lailla on päätetty, millä statuksella sen saa antaa”, kertoo Mustakari.

”Kyseessä on hallinnollinen päätös, joka dokumentoidaan.”

Päätökset Espoon tartuntatautiyksikkö lähettää siis kirjepostina postin kautta. Tartuntatautiyksiköstä on kysytty, miksei päätöstä voisi lähettää esimerkiksi terveydenhuollon Omakanta-verkkopalveluun.

Niin, miksi ei, jos asiakkaalle tämä postituksen sijaan sopisi?

Mustakari perustelee asiaa niin, että kyseessä on hallinnollinen päätös, joita Kanta-arkistoon ei ole arkistoitu.

”Mutta pandemia on pakottanut tarkastelemaan monia asioita uudella tavalla. Koska epidemiologit ennustavat, että tämä ikävä kyllä ei jää viimeiseksi, meidän velvollisuus on miettiä, miten järjestelmät palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla.”