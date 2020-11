Joukkoliikenne

Lauha sääkin on edesauttanut katutöiden valmistumista.

Raitiovaunut palaavat remontin kourissa olleelle Helsingin Hämeentielle 14. joulukuuta noin kello 4.30.

Ratikoiden paluu oli vielä lokakuussa epävarmaa, mutta kadun suuressa uudistuksessa on nyt tehty loppukiri. Kirimisen lisäksi myös resursseja on lisätty, ja lauha sääkin on ollut töille suotuisa, kerrotaan HSL:n tiedotteessa. Hämeentien poikkikatujen ja pyöräteiden aikatauluista ei ole vielä tietoa, ja kokonaisuudessaan katu valmistuu vasta ensi ensi kesäksi.

HS kertoi lokakuussa, että töihin oli ilmestynyt vastuksia.

”Kun viimeiset kaivutyöt alkoivat, sieltä paljastuivat meille tutut vastukset. Putket eivät ole siellä, missä piti. Kalliota joudutaan louhimaan. Talojohdot hapertuvat käsiin, ja pitää neuvotella niiden uusimisesta”, luetteli kaupunkiympäristön rakennuttamispäällikkö Erkki Nurmi HS:n 6.10. ilmestyneessä jutussa.

Hämeentien urakka Hakaniemen torin ja Sörnäisten Kurvin välillä on kestänyt runsaat puolitoista vuotta. Vapun jälkeen raitiolinjat 1 ja 8 palasivat omille reiteilleen, kun urakka Kurvissa oli tullut pääosin päätökseensä. Linjat 6 ja 7 kiertävät joulukuun puoliväliin asti poikkeusreitillä Karhupuiston kautta.