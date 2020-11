Kaupunkisuunnittelu

Jätkäsaaren liikennedataa tutkineen Jani Hurstin mukaan ehdotettu tunneli ei ratkaisisi ruuhkaongelmia. Helsingin liikennesuunnittelupäällikön mukaan tunneli helpottaisi tilannetta, mutta lopullista pistettä se ei ruuhkille laittaisi.

Edes 180 miljoonan euron tunneli ei ratkaisisi Jätkäsaaren liikenneruuhkia. Näin väittää alueen liikennedataa tutkinut toimitusjohtaja Jani Hursti Asema Electronics oy:stä.

Tunnelin rakentaminen nousi puheenaiheeksi, kun Sdp:n pormestariehdokas Nasima Razmyar kertoi keskiviikkona HS:n artikkelissa kannattavansa suunnitelmaa raskaan liikenteen tunnelin rakentamiseksi. Jos Razmyarin puolue asettuu pormestariehdokkaansa taakse, pitkään keskusteluissa olleelle tunnelille saattaa varmistua poliittinen tuki.

Hurstin johtama yhtiö on mukana Jätkäsaaren liikennettä seuraavassa ja siihen älykkäitä ratkaisuja etsivässä tutkimushankkeessa. Hankkeessa on analysoitu liikennettä muun muassa laskentatutkan tuottaman datan avulla.

”Toteutuessaan tunneli ratkaissee raskaan liikenteen kulun ongelmat mutta tuskin sitä, mitä asukkaat itse toivovat eli liikenneruuhkia”, Hursti sanoo.

Helsingin Jätkäsaaren ja Länsisataman ongelmallinen liikenne on ollut pitkään kiistelty aihe.

Jätkäsaari on muodostunut pussinperäksi ja liikenteen ruuhka-automaatiksi entisen konttisatama-alueen kasvettua nopeasti kerrostaloalueeksi ja kaupunginosassa sijaitsevan Länsisataman liikenteen vilkastuttua. Jätkäsaaren kaupunginosan valmistuttua vuoteen 2030 mennessä saarella asuu suunnitellusti yli 20 000 helsinkiläistä ja siellä on noin 6 000 työpaikkaa.

Pahimmat ruuhkat syntyvät erityisesti laivan saapuessa satamaan. Ruuhkista on syytetty varsinkin raskasta liikennettä.

Hurstin mukaan raskaan liikenteen osuus on kuitenkin mielikuvissa todellisuutta suurempi.

Laskentatutka näkee liikenteen kaistoittain ja osaa erotella rekat, henkilöautot ja raitiovaunut. Liikennedatasta on Hurstin mukaan nähtävissä, että laivojen katuverkkoon tuomasta liikenteestä kaksi kolmasosaa on henkilöautoja.

”Pelkän rekkatunnelin vaikutus liikenneruuhkiin olisi todennäköisesti nolla tai pahimmassa tapauksessa negatiivinen.”

Vaikutus voisi Hurstin mukaan olla pahimmillaan kielteinen seuraavasta syystä:

”Useat jätkäsaarelaiset joko eivät halua tai he pelkäävät mennä samaan aikaan liikenteeseen rekkojen kanssa. Jos rekat poistuvat maan alle, tämä pelotevaikutus poistuu.”

Hurstin mukaan alueella on riittävästi ”piilokysyntää”, joka rekkojen poistuessa täyttäisi syntyneen aukon ruuhkissa.

”Toisin sanoen: jos tuntuu siltä, että liikenne sujuu, ajetaan enemmän, kunnes ollaan samassa ruuhkatilanteessa kuin ennenkin. Vastaavan ilmiön vuoksi monet kalliitkin tiehankkeet muualla ovat epäonnistuneet ruuhkien vähentämisessä.”

Helsingin liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen uskoo, että hänen Satamatunneliksi kutsumansa tunneli vähentäisi ruuhkia. Putkonen ei kuitenkaan kokonaan kiistä Hurstin huolta.

Jätkäsaaren tunnelista on viime aikoina puhuttu julkisuudessa nimenomaan raskaan liikenteen tunnelina. Putkosen näkemyksen mukaan myös satamaan suuntaavien ja sieltä tulevien henkilöautojen pitäisi saada käyttää Satamatunnelia. Osa henkilöautojen satamaliikenteestä tapahtuisi varmasti myös jatkossa maan päällä, mutta osa siirtyisi maan alle. Lisäksi maan alla olisi kaikki Länsisataman raskas liikenne.

”Satamatunneli ei poistaisi ruuhkaa kokonaan. Sen ansiosta ruuhkatilanne kuitenkin osittain paranisi, erityisesti niinä hetkinä, kun autolautta saapuu Länsisatamaan ja autot lähtevät kohti määränpäätään”, Putkonen sanoo.

Putkonen korostaa, että liikenteen toimivuudesta on huolehdittava monin eri keinoin.

”Yksittäinen tunneli ei tätä laajempaa kokonaisuutta ratkaise.”

Nykyisen kustannusarvion mukaan Jätkäsaaren tunneli – tai Satamatunneli – maksaisi 180 miljoonaa euroa. Hurstin mukaan kallista hanketta kaupataan Jätkäsaaren asukkaille valheellisilla mielikuvilla.

Reetta Putkonen myöntää, että kun henkilöautoliikenteen sujuvuus katuverkolla tunnelin ansiosta paranisi, muiden kuin satamaan liittyvien automatkojen määrä lisääntyisi jonkin verran tiettyinä ajankohtina.

Käytännössä muutokset liittyisivät Putkosen mukaan kuitenkin nimenomaan siihen, milloin esimerkiksi Jätkäsaaren autoa käyttävät asukkaat lähtevät liikenteeseen. Pyöräilijät tuskin siirtyisivät tunnelin vuoksi massoittain autoilijoiksi.

”Tyynenmerenkatu–Mechelininkatu[-väli] on suurelle osalle kovin pieni osuus kaikesta siitä matkasta, jota he ovat tekemässä. Kulkumuodon valintaan vaikuttavat hyvin monet tekijät. Suurempi vaikutus jätkäsaarelaisten kulkumuotojakaumaan on sillä, mitkä ovat liikkujan omat mieltymykset ja tavat sekä sillä, mihin liikkuja on menossa ja mistä syystä.”

Putkonen muistuttaa, että tunnelilla olisi vaikutusta jätkäsaarelaisten hyvinvointiin, kun sataman raskas liikenne kokonaan ja osa sataman henkilöautoliikenteestä poistuisi katuverkosta.

”Kun otetaan huomioon raskaan liikenteen aiheuttamat päästöt, turvattomuus ja melu, raskaan liikenteen vaikutukset ovat niin merkittäviä, että sillä on vaikutusta paikallisesti houkuttelevuuteen”, Putkonen sanoo.

Myös henkilöautoliikenteeseen Satamatunneli vaikuttaisi myönteisesti. Osalla matka-aika satamaan tai sieltä pois nopeutuisi, ja muiden Jätkäsaaren katuverkolla kulkevien tilanne helpottuisi laivan saapuessa satamaan.

”Liikenne mukautuu tilanteisiin, ja siten osittain katuverkosta poistuva autoliikenne korvautuu uudella kysynnällä. Autolautasta aiheutuva merkittävä kysyntähuippu jakautuisi Satamatunnelin myötä nykyistä useammalle reitille helpottaen nykyisten reittien ruuhkatilannetta.”

Jätkäsaaren tunnelista ei ole vielä tehty poliittisia päätöksiä, joten siihen liittyvät, mahdollisesti tehtävät selvityksetkin ovat vielä suurelta osin laatimatta. Asia edennee näillä näkymin kaupunginhallituksen puntaroitavaksi vielä tällä vaalikaudella. Tunnelia on kannattanut julkisuudessa aiemmin etenkin kokoomus. Vastustusta se on saanut erityisesti vihreiltä. Tällä viikolla myös Rkp ja perussuomalaiset kertoivat HS:lle kannattavansa tunnelin rakentamista.

Sdp:n Razmyarin kanta on hänen omansa, ei valtuustoryhmän. On kuitenkin epätodennäköistä, että ryhmä kääntyisi asiassa laajamittaisesti pormestariehdokastaan vastaan.