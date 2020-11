Tiistaina kokoontuvalle Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään, että Helsinki siirtää lastenkodin yhteydessä olevan koulun opetuksen jatkossa Hyvinkään kaupungin järjestettäväksi.

Helsingissä suunnitellaan pienen Lemmilän erityiskoulun lopettamista.

Kyseessä on kaupungin erityislastenkodin yhteydessä toimiva koulu. Koulu sijaitsee Hyvinkäällä Ridasjärven kylässä, ja Helsingin kaupunki on vuosia järjestänyt siellä erityisopetusta.

Koulu on keskittynyt auttamaan niitä nuoria, joilla on ollut riski jättää jo peruskoulu kesken. Kaikki oppilaat saavat vaativaa erityistä tukea.

Tiistaina kokoontuvalle Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään, että Helsinki siirtää näiden helsinkiläisten lasten ja nuorten opetuksen jatkossa Hyvinkään kaupungin järjestettäväksi.

Helsingin kaupungin perusopetusjohtaja Outi Salo perustelee päätöstä perusopetuslailla.

”Helsingin kaupunki on tähän asti järjestänyt Lemmilän opetuksen, vaikka lastenkoti sijaitsee Hyvinkäällä. Yleensä asuinkunta järjestää alueella perusopetuksen. Ongelmana on ollut myös saada päteviä opettajia, vaikka tämä onkin samalla lailla haaste kaikille muillekin”, Salo sanoo.

Päätös astuisi voimaan ensi syksynä. Helsinki laskee säästävänsä näin 314 000 euroa vuodessa.

Esitystä perustellaan myös sillä, että oppilashuolto olisi välimatkan takia järjestettävissä joustavammin, jos koulu olisi Hyvinkään toimintaa. Toisaalta esityksessä mainitaan, että koulun ja lastenkodin yhteistyö on hyvää ja vahvaa.

Hyvinkään vetämänä opetus jatkuisi samoissa tiloissa, eli koulumatkaan päätöksellä ei ole vaikutusta.

Lemmilän koulun johtokunnan puheenjohtaja Oili Grönroos kertoo, että Lemmilässä esitys on otettu vastaan järkyttyneenä.

”Koulu ja lastenkoti ovat tehneet tiivistä ja suunnitelmallista yhteistyötä oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eteen vuosia”, hän kuvailee.

Tämä ratkaisee hänen mukaansa myös oppimistuloksissa. Lemmilästä lähtiessä nuorilla on päättötodistukset, ja kun he palaavat aikanaan Helsinkiin, aiemmista vaikeuksista huolimatta heillä on hyvät mahdollisuudet jatkaa opiskelua toisella asteella.

”Helsingin pitäisi olla ylpeä siitä erinomaisen hyvästä työstä, jota Lemmilässä on tehty. Ja näistä helsinkiläisistä nuorista”, Grönroos sanoo.

Johtokunta ja oppilaat vastustavat koulun lopettamista vetoamalla lapsen etuun: Lemmilän lapsille olisi viisasta tarjota koulutusta samoilla linjauksilla kuin muillekin helsinkiläisille lapsille.

Grönroos sanoo myös, että pienen koulun erityisopettajat ovat onnistuneet luomaan oppilailleen turvallisen ympäristön oppia.

Yhteinen rehtori suuremman helsinkiläisen Naulakallion koulun kanssa on myös Grönroosin mukaan hyödyksi koululle. Naulakallio on vaativan erityisen tuen koulu, mutta se myös ohjaa muita kouluja tässä tehtävässä.

Lemmilän koulu tekee paljon yhteistyötä esimerkiksi Aseman lasten, jalkautuvan nuorisotyön ja helsinkiläisten toisen asteen oppilaitosten kanssa.

Lemmilässä on paikka neljälletoista oppilaalle. Nykyisin koulussa on oppilaita viidenneltä luokalta yhdeksänteen.