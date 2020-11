Psykoterapia

Psykiatria- ja päihdepalveluiden johtaja Mikko Tamminen kertoo, että kaupunki hankkii nyt uhreille psykoterapiaa tarvittaessa ostopalveluna.

Helsingin kaupunki varmistaa jatkossa, että ihmiskaupan uhrit saavat tarpeitaan vastaavaa psykoterapiaa, sanoo psykiatria- ja päihdepalveluiden johtaja Mikko Tamminen.

Tammisen mukaan kaupunki hankkii nyt uhreille psykoterapiaa tarvittaessa ostopalveluna.

Kyseessä on muutos kaupungin linjassa. HS kirjoitti viikko sitten sunnuntaina laajassa artikkelissa siitä, että ihmiskaupan uhrit ovat jääneet ilman tarvitsemaansa apua.

Juttua varten oli haastateltu esimerkiksi kolmea kulttuurineuvos Veijo Baltzarin kultin uhria.

Poliisi epäilee Baltzaria useista rikoksista, muun muassa törkeästä ihmiskaupasta, törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Baltzarin asianajajan mukaan Baltzar kiistää syyllistyneensä mihinkään rikoksiin.

Juttuun haastatelluille kultin uhreille on kaikille todettu psykoterapian tarve, mutta kaikki ovat kokeneet jääneensä ilman apua kaupungilta.

Ongelma ei koske vain heitä. Monen HS:n haastatteleman ihmiskaupan uhrin on ollut hyvin vaikea saada Helsingin kaupungilta tarvitsemiaan palveluja.

Uhreilla saattaa olla erityisiä tarpeita, kuten tarve pitkäkestoiseen ja intensiiviseen terapiaan.

Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön mukaan valtio korvaa kunnan kulut palveluista, jotka katsotaan ihmiskaupan uhrin auttamispalveluiksi.

Tästä huolimatta moni jää ilman tarvitsemaansa apua. Useat kunnat eivät joko tunne lainsäädäntöä tai muusta syystä osta uhreille riittäviä palveluja. Ostopalvelut ovat keskeisiä, koska kunta ei välttämättä pysty itse tuottamaan esimerkiksi tarvittavaa psykoterapiaa.

Tamminen kertoo, ettei hän osaa sanoa, miksi uhrit eivät ole saaneet tarvitsemaansa apua Helsingin kaupungilta.

Hänen mukaansa ihmiskaupan uhrien auttamisen pitäisi jatkossa olla ”hyvin kevyt prosessi”, huomattavasti Kela-terapiaan hakeutumista kevyempi. Prosessissa otetaan Tammisen mukaan huomioon se, että uhreilla voi olla erityisiä tarpeita.

”Nyt tämä toimii niin kuin sen pitääkin lainsäädännön mukaan toimia. Jos psykiatri on tehnyt arvion terapian tarpeesta, ostamme psykoterapiapalvelun. Minä allekirjoitan maksusitoumukset, ja valtio kustantaa kulut”, Tamminen sanoo.

”Jos on tarve lievemmälle palvelulle, vaikka lyhytterapialle, niin annamme vaikka palvelusetelin.”

Helsingin on määrä ottaa pian käyttöön 10–20 käyntikertaa kattava palveluseteli psykoterapiapalveluihin.

Osalle uhreista Kelan kuntoutuspsykoterapia voi olla sopiva palvelu. Tamminen sanoo, että siinä on kuitenkin omat hankaluutensa.

Tämä nousi esiin myös, kun HS haastatteli Baltzarin kultin uhreja.

Ongelmia aiheuttivat esimerkiksi terapian omavastuuosuus eli maksullisuus sekä se, ettei terapia mahdollista terapeutin verkostoyhteistyötä. Se tarkoittaa uhrin tilanteen hoitamista viranomaisten ja järjestötoimijoiden kanssa.

Kelan kuntoutuspsykoterapiaan liittyy myös rajoituksia keston ja käyntimäärän suhteen. Terapia voi jatkua korkeintaan kolmen vuoden ajan. Ostopalveluna hankittavaa psykoterapiaa voi sen sijaan jatkaa, kunnes sille ei ole enää tarvetta. Terapian tarvetta arvioidaan toki säännöllisesti.

HS:n haastattelemat Baltzarin kultin uhrit ovat pitäneet ennalta asetettua enimmäiskestoa ja siihen liittyvää epätietoisuutta ahdistavana. Pelkkä ihmiskauppaa koskeva rikos- ja oikeusprosessi kestää helposti yli kolme vuotta.

He ovat myös kokeneet, että terapeuttia olisi hyvä voida tavata vaikeina hetkinä useammin kuin Kela-terapia mahdollistaa. Haastateltavat pelkäävät käyntimäärien loppuvan kesken.

Erään haastateltavan terapeutti kirjoitti lausunnossaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimelle, että ”intensiivisen tuen tarve terapiakäyntejä tihentämällä on ajankohtainen ja tarpeellinen” vakavasti traumatisoituneelle asiakkaalle, mutta ”tätä tihentämistä ei Kela-terapia mahdollista”.

Useat uhrit ovat kertoneet HS:lle, että kun he ovat koettaneet saada kaupungin sosiaalitoimen kautta psykoterapiaa ihmiskaupan uhrille hankittavana ostopalveluna, heille on sanottu johtajan linjanneen, että näin ei tehdä.

Tällä viitattiin eteläisen aikuissosiaalityön päällikköön Sari Karistoon. Karisto on kiistänyt tehneensä tällaista linjausta.

Terapiapalveluiden järjestämisestä vastaa Helsingin kaupungin terveydenhuolto. Käytännössä haastateltavat kokivat, että sosiaalitoimi toimi asiassa portinvartijana.

Sosiaalitoimen vastuu on koordinoida asiakkaan tarvitsemia palveluita ja ajaa asiakkaan etua.

Tamminen sanoo, että lääkäri tekee hoidontarpeen määrittävän diagnoosin ja arvion. Mutta sosiaalitoimi voi aina keskustella lääkärin kanssa, mikä on asiakkaan kannalta paras tapa järjestää palvelu. Esimerkiksi, pitäisikö asiakkaalle hankkia jo järjestetyn Kelan kuntoutusterapian sijaan laajempaa psykoterapiaa ostopalveluna.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa arvioidaan jatkuvasti tilanteita uudestaan ja tehdään uusia ratkaisuja”, Tamminen sanoo.

”On tärkeää, että näissä asioissa tehdään moniammatillista yhteistyötä. Ei se niin mene, että jos lääkäri on jotain todennut, niin sillä mennään maailman tappiin. Arvio voidaan tehdä uudestaan, jos esiin on noussut uusia asioita.”

Tamminen uskoo, että tietoisuus ihmiskaupan uhrien avuntarpeesta sekä kunnan mahdollisuudesta saada valtiolta korvauksia ei ole kunnissa ollut riittävää.

”Tämä on marginaalinen ryhmä ja suhteellisen uusi ilmiö. Ja kun tietää, miten iso koko sote-systeemi on, niin on ihan ymmärrettävää, että tätä asiaa ei tunnisteta ja tunneta”, Tamminen sanoo.

”Näin on etenkin suomalaisten ihmiskaupan uhrien kohdalla. Ilmiö yhdistetään ehkä mielikuvissa pakolaisiin.”

Tamminen sanoo, että myös muilla asiakasryhmillä, kuten sotatraumoja tai kidutustaustaa omaavilla ulkomaalaisilla, voi olla vastaavia erityistarpeita kuin ihmiskaupan uhreilla. Valtio korvaa heitä koskevat kustannukset tietyltä kotoutumisen ajalta.

Vastaavia erityistarpeita voi olla myös esimerkiksi raiskauksen uhreilla. Tällaisia asiakasryhmiä varten ei sinänsä ole olemassa erityislainsäädäntöä, joka mahdollistaa kustannusten korvaamisen valtion toimesta.

Tammisen mukaan Helsingin kaupunki lähtee kuitenkin siitä, että myös heille annetaan tarvittava apu ja hoito, normaalipalvelujen kautta.