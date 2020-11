Laumaimmuniteetti on tällä hetkellä hyvin kaukainen asia Suomessa – Husin alueen vasta-ainetesteissä vain 1,5 prosenttia tutkittavista on sairastanut koronavirustaudin

Koronaviruksen laumaimmuniteetti on hyvin kaukainen asia Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) satunnaisotantaan perustuvassa vasta-ainetutkimuksessa covid-19:n sairastaneita on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ollut noin 1,5 prosenttia tutkittavista, muualla maassa selkeästi alle prosentin verran.

Väestötutkimus aloitettiin keväällä ja jatkuu edelleen. Näytteitä otetaan useissa laboratorioissa eri puolilla maata. Epidemian alkuvaiheessa tutkimukseen kutsuttiin noin 750 ihmistä viikossa.

”Tavoitteena oli saada mahdollisimman nopeasti hyvä käsitys sairastaneiden määrästä. Kesällä otantaa pienennettiin, mutta kutsuja on jälleen lisätty epidemian kiihtymisen takia. Kutsuja lähtee nyt noin kuusisataa kahden viikon välein”, kertoo tutkimuspäällikkö Arto Palmu THL:stä.

Tähän mennessä on analysoitu noin 4 200 näytettä. Niistä vasta-ainepositiivisia on ollut 110, mutta varmistavassa mikroneutralisaatiotestissä ainoastaan 15. THL:n käyttämä testi löytää varmuudella vasta-aineet uutta koronavirusta vastaan.

Kun tutkimus alkoi, mukaan pääsemistä kuvattiin lottovoitoksi. Ihmisiä kiinnosti kovasti tietää, olivatko he jo sairastaneet taudin. Osallistujien määrä on kuitenkin laskenut, ja nyt alle puolet kutsutuista tulee testiin. Palmu harmittelee asiaa, sillä tutkimus on sitä luotettavampi, mitä suurempi osa siihen osallistuu. Testi on kutsutuille ilmainen, mutta osa voi kokea sen turhaksi tai aiheuttavan liikaa vaivaa. Osallistuminen vaatii ajanvarauksen ja käynnin laboratoriossa.

THL:ssä on meneillään myös muita tutkimuksia, joissa seurataan vasta-aineita ja immuniteettia taudin sairastaneilla. Täyttä varmuutta ei vielä ole siitä, aiheuttaako sairaus taudilta suojaavaa immuniteettia ja kauanko se kestäisi.

Tietoa alkaa kuitenkin vähitellen kertyä. THL:n ja Helsingin kaupungin perhetutkimuksen mukaan vasta-aineet säilyvät vähintään neljä kuukautta. Seuraavaksi selvitetään immuniteetin säilymistä 6–7 kuukauden kuluttua tartunnasta.