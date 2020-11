Vierailut 107 asukkaan hoivakodissa on tartuntaryppään takia kielletty.

Lauttasaaren senioritalossa 28 asukasta on saanut koronavirustartunnan, tiedottaa Helsingin kaupunki. Lisäksi tartunta on todettu seitsemällä asukkaita hoitaneella henkilöllä. Osa sairastuneista on joutunut sairaalahoitoon.

Senioritalon kaikille asukkaille on tehty viikonlopun aikana koronavirustesti. Asukkaiden läheisille on kerrottu tilanteesta.

Kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että varotoimenpiteenä talon kaikki asukkaat ovat karanteenin omaisissa oloissa, eivätkä vierailut talossa eivät ole toistaiseksi mahdollisia.

Lauttasaaren senioritalo on yksityinen, Lauttasaaren vanhustentalosäätiön ylläpitämä senioritalo. Asukkaita on kaikkiaan 107, ja heidän keski-ikänsä on 87 vuotta. Asukkaat ovat vuokrasuhteessa.

”Olen todella pahoillani tapahtuneesta. Normaalisti talon asukkaat liikkuvat ja hoitavat asioitaan itsenäisesti kodin ulkopuolella. Nyt joudumme rajoittamaan tätä ja vierailut asukkaiden kodeissa eivät ole mahdollisia”, sanoo Lauttasaaren senioritalon toiminnanjohtaja Saija Toropainen.

Vierailukielto on voimassa 7. joulukuuta asti.

Helsingin kaupunki kertoo tukeneensa senioritaloa järjestämällä paikan päälle kokenutta hoitohenkilöstöä ja lääkäripalveluja.

”Olemme tehneet viikonlopun aikana tiivistä yhteistyötä Lauttasaaren senioritalon kanssa, jotta asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut. Olemme myös auttaneet kaikin tavoin siinä, että koronavirustartunnat eivät edelleen leviäsi”, sanoo palvelualueen johtaja Maritta Haavisto tiedotteessa.

Helsingissä on kuollut hoivakodeissa koko epidemian aikana kaikkiaan 94 ihmistä. Yhteensä kuolleita on Helsingissä 181.