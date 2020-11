Lisääntyvä määrä koronaviruspotilaita voi heijastua hoitojonojen kasvuun.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) koronavirusepidemian valmiustaso nousee kolmanteen eli täysvalmiuden luokkaan.

Toimitusjohtaja Juha Tuominen päätti täysvalmiudesta maanantaina.

Käytännössä valmiustason nosto tarkoittaa hoitokapasiteetin venymistä epidemian hoidon tarpeen mukaan.

”Täysvalmiudessa oltiin viimeksi viime keväänä, jolloin mentiin kolmoseen yhdellä rysäyksellä. Nyt tilanne on toinen. Esimerkiksi tehohoidossa on tällä hetkellä viisi potilasta, ja meidän käytettävissämme on respiraattoreita monta sataa”, Tuominen sanoo.

Tuominen ei yksilöi, kuinka monen koronaviruspotilaan hoitoon Hus varautuu tällä toimenpiteellä. Hän sanoo, että potilasmäärän kasvu pystytään hoitamaan, koska Husilla on venymiskykyä.

Husin täysvalmius ja epidemiatilanteen heikkeneminen voivat Tuomisen mukaan näkyä potilasjonojen purkamisen hidastumisena tai mahdollisesti jopa jonojen pidentymisenä. Eri hoitotoimenpiteisiin syntyi jonoja syntyi kevään aikana, kun Hus keskitti voimia koronatilanteen hoitoon.

Tuomisen mukaan kevään kokemuksista on otettu nyt opiksi se, että Hus panostaa koronapotilaiden hoitamiseen nykyisillä tehohoitopaikoilla, ja lisää näitä tehohoitopaikkoja tarpeen mukaan. Osastohoidossa on tällä hetkellä 36 koronaviruspotilasta.

Husin takataskussa on suunnitelma Kirurgisen sairaalan muuttamisesta koronasairaalaksi, mutta se ei Tuomisen mukaan ole ensisijainen keino. Monivaiheiseen varautumiseen kuuluu myös suunnitelma telttasairaalasta.

Viime keväänä Hus piti täysvalmiutta yllä runsaat kaksi kuukautta aina toukokuun loppuun eli 29. päivään toukokuuta saakka. Täysvalmiustilaan mentiin 19. maaliskuuta.