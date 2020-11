Pääkaupunkiseudun yläkouluissa eli 7–10-luokkalaisilla on maanantaista lähtien voimassa maskisuositus. Toisen asteen oppilaitoksissa suositus on jo voimassa oppilaille ja henkilöstölle. Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Äidinkielen ja kirjallisuuden tunnilta välitunnille saapuneet Vartiokylän yläasteen 9E-luokan oppilaat pitävät maskipakkoa hyvänä ja turvallisuutta lisäävänä asiana. ”Tähän asti on ollut koulussa vähän tukalaa ja ällöttävää”, Lilli Lehto (vas.) sanoo. Muut oppilaat kuvassa ovat Sofia Honkanen (edessä vasemmalla, katsoo ylös), Emma Paronen, Rasmus Hakaniemi, Valle Lehikoinen ja Teresa Perttilä.­

Itä-Helsingissä sijaitsevalla Vartiokylän yläasteella on maanantaina meneillään 9E-luokan äidinkielen ja kirjallisuuden tunti. Kello on varttia vaille yksi iltapäivällä, ja kaikki oppilaat kirjoittavat tet-työharjoitteluraporttejaan hiljaisuudessa siniset maskit kasvoillaan.

Luokan ovella työskentelyä visiirin suojasta katseleva koulun rehtori Pertti Purhonen näyttää tyytyväiseltä.

Vartiokylän yläasteen rehtori Pertti Purhonen on tyytyväinen, että kouluun saapui kasvomaskeja maanantaina jaettavaksi oppilaille.­

”Maskit saapuivat kouluun kello yhdeksän tänä aamuna, ja sen jälkeen olemme jakaneet niitä oppilaille tuntien alussa”, hän kertoo.

Maskit pitää vaihtaa tuntien välissä, eli joka tunnin alussa opettaja jakaa oppilaille uudet maskit.

Uusi käytäntö luotiin lennosta, sillä vasta perjantaina pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi, että yläkoululaisten eli 7–10-luokkalaisten suositellaan maanantaista lähtien käyttävän kasvomaskia koko koulupäivän ajan. Toisen asteen oppilaitoksissa suositus on jo voimassa oppilaille ja henkilöstölle. Suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Vartiokylän yläasteen oppilaat suhtautuvat aamulla alkaneeseen uuteen maskilinjaukseen eri tavoin. Osan mielestä linjaus on hyvä ja tarpeellinen koronan ehkäisemiseksi, mutta osaa maskin käyttäminen ahdistaa.

Äidinkielen ja kirjallisuuden tunnilta ulos valuvat 15-vuotiaat 9E-luokan oppilaat jäävät kertomaan näkemyksiään tunnin jälkeen.

”Tämä on tosi hyvä juttu. Maskeilla halutaan pitää oppilaat turvassa, ja maskien pitäminen on ehdottomasti parempi vaihtoehto kuin etäopetus”, sanoo Teresa Perttilä tiivistäen sanomaansa monen muunkin oppilaan tunnot.

”Maskipakosta tuli heti turvallisempi olo. Tähän asti on ollut koulussa vähän tukalaa ja ällöttävää, kun kaikki on vieri vieressä samaan aikaan kun koronatilanne on päällä”, Lilli Lehto kertoo.

Emma Paronen on sitä mieltä, ettei maskin käyttöön ollut kovinkaan suurta kynnystä, sillä siihen on tottunut jo esimerkiksi kaupassa käydessä. Myös Sofia Honkanen on tyytyväinen maskilinjaukseen, mutta hän sanoo maskin käytön aiheuttavan itselleen päänsärkyä.

”Päätä alkaa särkeä, jos maskia pitää kauemmin. Tänä aamuna jo särki vähän.”

Vartiokylän yläasteen 9E-luokkalaiset kirjoittivat tet-harjoitteluraporttejaan maanantaina iltapäivällä. Maanantai oli ensimmäinen päivä, kun maskisuositus pääkaupunkiseudun yläkouluissa oli voimassa. Opettaja Hannamaija Arjovuo opettaa Lilli Lehtoa, taustalla Vanamo Vormala ja Vertti Lempiö, oikealla Emma Paronen.­

Vartiokylän yläasteen 9E-luokka. Eturivissä Teresa Perttilä (vas.) Valle Lehikoinen ja Sofia Honkanen. Valle Lehikoisen takana Rasmus Hakoniemi. Toinen vasemmalta Lilli Lehto.­

Myös Rasmus Hakoniemi ja Valle Lehikoinen ovat sillä linjalla, että maskien käyttö on ”ihan hyvä juttu” ja ”ihan järkevää”.

”Mutta onhan tämä synkkää, että täytyy pistää maskia koulussa”, Lehikoinen sanoo.

Vaikka oppilaat näkevät maskisuosituksen varsin myönteisesti, yleisesti koronarajoitukset ja ylipäänsä elämä koronan ikeen alla ei juuri hymyilytä: harrastuksia on tauolla, kesän ja syysloman ulkomaanmatkoja on peruuntunut, kesän festarit ja leirit menivät sivu suun.

”Monilla kavereilla on tosi tiukat koronasäännöt, niin ei voi tehdä normaalisti asioita”, Sofia Honkanen sanoo.

”Kyllä sitä miettii, että jääkö jotain kokematta ja jääkö jostain paitsi. Miten asiat olisi voineet mennä eri tavalla”, pohtii Teresa Perttilä.

Se, että oppilaat saavat tällä tavalla jäädä tunnin jälkeen juttelemaan, on poikkeus.

Tavallisesti heidän pitäisi mennä tunnilta viettämään välituntia suoraan pihalle, sillä koulussa on jo linjattu jo elokuussa, ettei välitunteja saa viettää käytävillä pyörien.

Linjauksella pyritään rehtori Purhosen mukaan estämään koronavirustartuntoja. Koulun käytävät ovat hänen mukaansa ahtaat. Koronavirustilanne on tähän mennessä ollut koulussa hyvä: vain yksi varmistettu tartunta.

Sen seurauksena tosin yksi luokka joutui karanteeniin juuri syysloman alla, mikä peruutti lomareissut kaikilta.

Välitunnilla koulun asfalttipiha on täynnä pieniä oppilasrinkejä. Oppilaat juttelevat lähekkäin, ja osalla on maski ulkonakin. Kymmenkunta sinistä koulun antamaa maskia on jo heitetty maahan, jossa ne pyörivät keltaisten lehtien seassa.

Täällä oppilailta kuulee myös kriittisempiä ajatuksia maskin käytöstä.

”On vaikeaa, kun maski pitää vaihtaa joka tunnin alussa, ja huivin kanssa vaihtaminen on tosi hankalaa”, eräs oppilas sanoo.

Hän esiintyy tässä jutussa nimettömänä, sillä oppilaalla ei ole vanhemmiltaan lupaa kuvaamiseen ja nimen käyttämiseen jutussa.

Myös toisen samasta syystä nimettömänä esiintyvän oppilaan mielestä maskin jatkuva käyttö on ”ahdistavaa”.

”On vaikeaa hengittää. Olen ollut koulussa kasista asti, ja maski tippuu koko ajan nenältä. Olisi parempi ilman maskia.”

Seif Naserilla, 14, oli käytössä hänen oma kangasmaskinsa.­

14-vuotias Seif Naser ei hänkään pidä maskin käytöstä. Naserilla on kasvoillaan oma, musta kangasmaski. Myös oman maskin käyttö koulussa on sallittua.

”Pesen tämän joka päivä, ja on minulla myös niitä koulun maskeja”. hän sanoo.

13-vuotiaat siskokset Vian Alali, Sulav Alali ja Falak Alali ovat harmissaan niin maskisuosituksesta kuin kaikesta muustakin, mitä koronavirus on heidän elämälleen tehnyt.

13-vuotiaat sisarukset Falank Alali (vas.), Vian Alali ja Sulav Alali ovat harmissaan maskisuosituksesta.­

”Maski on tosi ärsyttävä. Siinä on vaikea hengittää”, Vian Alali sanoo.

Koronaviruksen vuoksi peruuntui Fazerin karkkitehtaan vierailu, joka koulun oli tarkoitus tehdä syksyllä. Koronan takia tytöille ei myöskään saa tulla kavereita kylään, eivätkä he ole saaneet mennä jalkapallo- ja koripallotreeneihinsä.

”Kotoa ei päästetä.”