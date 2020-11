Lastensuojelu

Nuorten turvasatama rakennettiin valmiiksi vain muutamassa päivässä, kun nuoret itse sanoivat sille olevan tarvetta poikkeusaikana.

Kun yhteiskunta sulkeutui keväällä suurelta osin, Onni Westlundia ahdisti. Ei itsensä vuoksi vaan kaikkien niiden nuorten, joille koti ei tarkoita turvaa tai joita yksinäisyys haavoittaa erityisesti.

Westlund ajatteli, että nuorilla itsellään voisi olla ajatuksia siitäkin, millä keinoilla asioita voisi yrittää ratkaista.

Poikkeustila alkoi keskiviikkona 18. maaliskuuta. Jo seuraavan viikon alussa vietettiin avajaisia Nuorten turvasatamassa. Se on keskustelualusta, joka on tarkoitettu nykyisille ja entisille lastensuojelun asiakkaille sekä heidän sisaruksilleen.

”Serverin saa pystyyn nopeasti. Teknisesti tällaisen aloittaminen on hyvin helppoa. Mutta sitä me nuorten kanssa mietimme etukäteen, miten turvasatamasta todella saadaan turvallinen kaikille”, Westlund sanoo.

Lopputulos oli onnistunut. Turvasatama tuli selvästi tarpeeseen: palveluun kirjoitettujen viestien määrä hipoo nyt 50 000:ta, ja palvelimen välityksellä on puhuttu noin 400 tuntia. Yksityiskeskusteluja nuorten kanssa on käyty yli 500.

Järjestäjät arvelevat silti, että he tavoittavat vasta pienen osan niistä nuorista, joille Turvasatama sopisi.

Maaliskuussa keskustelujen vetäminen hoitui pitkälti talkootyönä. Kesällä sille järjestyi rahoitus ja sitä alkoivat virallisesti pyörittää Pesäpuu- ja Osallisuuden aika -järjestöt sekä Auta lasta ry:n Veturointi-toiminta.

Miksi lastensuojelun piirissä olevat nuoret sitten tarvitsevat oman paikan? Kysyimme nuorilta itseltään, miten he ovat kokeneet poikkeusajan.

Turvasatamassa kukaan ei käytä oikeaa nimeään. Nimet ovat toimituksen tiedossa, mutta nuorten yksityisyyden suojelemiseksi HS ei julkaise niitä.

”Epidemia on vaikuttanut omaan arkeen tosi paljon, kun ei ole samanlaista turvaverkostoa kuin tosi monella muulla nuorella. Koulu ei enää luistanut, uloskaan ei jaksanut mennä, eikä sosiaalista elämää ollut”, kirjoittaa eräs hiljattain itsenäistynyt nuori aikuinen.

Hän sanoo, että yksin ollessa mieleen muistui paljon traumoja ja vaikeita kokemuksia lapsuudesta. Niiden käsitteleminen ilman muita ihmisiä tuntui ylivoimaiselta.

Myös toinen keskustelija sanoo Turvasataman olleen varsinkin keväällä todella tärkeä paikka.

”Täällä pystyi puhumaan huolistaan ja ahdistuksestaan koronatilanteen epävarmuuteen liittyen ja oli kaikkea kivaa pientä tekemistä piristämässä arkea. Parasta Turvasatamassa on mielestäni vertaisuus ja yhteishenki, joka itselle ainakin välittyy tosi vahvasti.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi lokakuussa tutkimuksen, jossa oli kouluterveyskyselyn yhteydessä selvitetty kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointia heille erityisesti suunnatulla kysymyssarjalla. Esimerkiksi yksinäisyys korostui näiden nuorten vastauksissa verrattuna muihin nuoriin.

Yläkouluikäisistä kodin ulkopuolelle sijoitetuista nuorista joka neljäs kertoi olevansa yksinäinen. Tämä on erityisen tyypillistä lastensuojelulaitoksessa asuville.

Tilanteen voi arvella vielä vaikeutuneen koronaepidemian aikana, kun vierailuja ja kotilomia on rajoitettu.

Turvasatamaa ylläpitävät Onni Westlund ja Milja Kaijanen Pesäpuusta, Vappu Taipalus ja Maya Waitara Osallisuuden ajasta sekä Anniina Heiskanen Auta lasta ry:stä.

Heillä kaikilla on omaa kokemusta lastensuojelusta, suurimmalla osalla sijaishuollossa asumisesta mutta myös esimerkiksi lastensuojelun avohuollosta.

He siis tuntevat tilanteen hyvin jo valmiiksi. Lisäksi he ovat kuulleet suoraan nuorilta paljon lisää siitä, miten epidemia on näkynyt niilläkin, jotka ovat ainakin teoriassa palvelujärjestelmän piirissä. Osalla olisi suuri tarve saada lähelleen turvallisia aikuisia.

”Nuoret kertovat esimerkiksi, että lastensuojelun työntekijöitä on tavallistakin hankalampi tavoittaa. Mielenterveyspalveluita on vaikea saada”, Kaijanen kertoo.

”Kaikki eivät tiedä omista oikeuksistaan tai siitä, millaista palvelua ja apua olisi olemassa”, Taipalus sanoo.

Turvasatama toimii Discord-palvelimella eli hyödyntää samaa tekniikkaa, jota peliharrastajat ovat käyttäneet pitkään pelien aikana keskusteluun. Discordia on käytetty myös joissain oppilaitoksissa sekä esimerkiksi Mieli ry:n Sekasin Gamingissa, joka on yksi vilkkaimmista nuorille tukea tarjoavista keskustelualustoista.

Turvasataman keskustelualueilla käydään haastattelupäivänäkin eniten keskustelua arkisista asioista, kuten musiikista, kavereista, koulusta ja harrastuksista.

”Täällä pystyy saamaan tukea tai uusia ystävyyssuhteita, mutta sen lisäksi on kaikkea kivaa puuhaa, yhdessä pelailua, kilpailuja, iltasatuja”, kertoo yksi keskustelija.

Iltasaduilla tarkoitetaan muoti-ilmiötä, jossa teinit lukevat toisilleen iltaisin ääneen.

”Kanavilla keskustellaan aika paljon kaikenlaista laidasta laitaan. Esimerkiksi lastensuojeluasioista, koulusta, kirjoista, ruuanlaitosta. On myös yleistä hassuttelua ja toisten tsemppaamista”, keskustelija sanoo.

”Jutellaan yleensä paljon eri aiheista, esimerkiksi mielenterveysongelmista, elämän haasteista, koulusta ja elämästä ja sen iloista. Joskus myös pelataan, juhlitaan ja järjestetään erilaisia työpajoja, joihin saa osallistua”, kertoo toinen keskustelija.

Kanavilla voi myös ihan vain oleskella ja jutella kevyistä aiheista, mutta osa kanavista on tarkoitettu neuvojen kysymiseen, avun hakemiseen tai vakavammista aiheista avautumiseen. Välillä järjestetään teemailtoja, joihin kutsutaan asiantuntija vetämään keskustelua esimerkiksi seksuaalisesta häirinnästä tai masennuksesta.

Keskustelua helpottaa, että kaikilla muillakin on jotain kokemusta lastensuojelusta. Vertaisille ei tarvitse selittää kaikkea alusta asti.

Turvallisuuden vuoksi laaditut säännöt ovat lopulta aika lyhyet. Niitä ovat muun muassa ”kunnioita muita” ja ”älä oleta vaan kuuntele”. Häiriköintiin puututaan heti, mutta puuttumiseen on ollut melko vähän tarvetta.

Ehdoton on myös ikäraja. Turvasatama on tarkoitettu 13–29-vuotiaille, ja yli-ikäiset saavat tulla vain kutsusta.

Sitten on vielä yksi keskustelualue, jonka vilkkaus on yllättänyt järjestäjätkin: yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kun lastensuojelussa kasvavat ovat oppineet Turvasataman avulla tuntemaan toisensa, he ovat alkaneet järjestäytyä ja haluavat muuttaa asioita.

Maya Waitara sanoo ihailevansa tätä.

”Vaikeassa elämäntilanteessakin he haluavat muuttaa yhteiskuntaa paremmaksi muille lapsille ja nuorille.”