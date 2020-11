Vanhuksilla luvut ovat vielä pieniä, mutta kasvu hyvin nopeaa.

Koronavirustartunnoista aiempaa suurempi siivu todetaan nyt keski-ikäisillä ja iäkkäillä. Uudellamaalla yli 40-vuotiaiden tartuntoja oli viisi viikkoa sitten 272, viime viikolla yhteensä 658.

Lasten ja nuortenkin tartunnoissa näkyy kasvua, mutta muutos ei ole yhtä dramaattinen kuin keski-ikäisillä. Tartunnan lähteenä harrastukset ovat alkaneet korostua aiempaa enemmän.

Kaikkein haavoittuvimmissa ja vanhimmissa ikäluokissa tartuntoja on vielä pieni määrä, mutta suunta on hyvin huolestuttava. Esimerkiksi yli yhdeksänkymmentävuotiailla tartuntoja todettiin viisi viikkoa sitten yksi, viime viikolla seitsemäntoista.

Alla oleva grafiikka kuvaa tartuntojen ikäjakaumaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) omalla alueella eli Uudellamaalla. Siinä ei siis ole mukana testituloksia esimerkiksi Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta, joita niin ikään tutkitaan Husin laboratorioissa.

Uusimaa on tällä viikolla siirtynyt lopuillakin mittareilla leviämisvaiheeseen. Tartuntojen määrä on kasvanut voimakkaasti, tartunnan alkuperää ei pystytä tarpeeksi usein selvittämään ja positiivisten testien osuus kaikista testeistä on noussut.

Pääkaupunkiseudulla ei enää ole pystytty suojaamaan kaikkein hauraimpia ryhmiä. Viime viikolla kerrottiin tartuntojen leviämisestä senioritalossa Lauttasaaressa. Tiistaina Helsinki tiedotti, että yhdessä hoivakodissa on ollut tämän lisäksi neljä tartuntaa ja kuudessa yksi, vaikka jatkotartunnat onkin näissä onnistuttu estämään. Myös asunnottomien keskuudessa koronavirus leviää nyt.

Ikäjakauman muutos on alkanut näkyä myös sairaaloissa. Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen kertoi tiedotustilaisuudessa, että Husin sairaaloissa oli tiistaiaamuna yhteensä 42 koronaviruspotilasta ja heistä viisi teholla.

Ylen haastattelussa hän täsmensi tiistaina iltapäivällä, että tilanne alkoi pahentua sairaaloissa selkeästi viikonlopun aikana. Jos verrataan pelkästään maanantain ja tiistain lukuja, koronapotilasmäärä kasvoi Husin omissa sairaaloissa peräti viisitoista prosenttia ja kuntien sairaaloissa Uudellamaalla kymmenen vain vuorokaudessa.

THL:n Mika Salminen arvioi Ylen lähetyksessä, että tilanne ei ole vielä yhtä paha kuin keväällä tai muualla Euroopassa, mutta nyt on tehtävä jotain, jotta sairaalat eivät ylikuormittuisi tulevina viikkoina.

Sairaalahoidon tarve on kaksinkertaistunut kuukaudessa, jos katsotaan koko Husin erityisvastuualuetta, johon siis kuuluu myös muita Etelä-Suomen maakuntia.

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla ollaan tällä viikolla päättämässä useista aiempaa tiukemmista rajoituksista. Julkiset tilat kuten uimahallit ja kirjastot aiotaan sulkea, yleisötilaisuudet kieltää kokonaan ja toinen aste siirtää täysin etäopetukseen.

Kuntien, Husin ja aluehallintoviraston koronakoordinaatioryhmä päättää yksityiskohdista torstaina ja rajoituksista kerrotaan tarkemmin perjantaina.

Hus on siirtynyt jo korkeimpaan valmiustilaan.