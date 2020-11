Myös Helsinki ilman natseja -mielenosoitus järjestetään jälleen itsenäisyyspäivänä.

Viime vuonna itsenäisyyspäivänä Helsingissä marssivat Soldiers of Odin -kulkue, 612-kulkue ja Helsinki ilman natseja -kulkue.­

Suomen sisuun ja kansallismielisten liittoumaan linkittyvä Suomi herää -mielenosoitus kertoo marssivansa itsenäisyyspäivänä Helsingissä.

Suomi herää -mielenilmaus kertoo marssivansa ”poliittisen uudelleenitsenäistymisen ja kulttuurillisen uudelleenheräämisen puolesta”. Verkkosivuillaan Suomi herää -ryhmä kertoo olevansa ”isänmaallisten kansalaisten vastaisku globaalille rappiolle”.

Suomi herää -kertoo tiedotteessaan, että mielenilmauksessa on puhumassa muun muassa Terhi Kiemunki, joka on kansallismielisten liittouman perustajajäsen ja puheenjohtaja sekä Suomen Sisun Pirkanmaan varapiiripäällikkö. Kiemunki on saanut sakkotuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Tiedotteen mukaan kulkueen järjestäjien taustat ovat useissa eri järjestöissä.

Mielenosoitus järjestetään Helsingin keskustassa, mutta kulkueen tarkempi reitti ei ole vielä tiedossa.

Myös Helsinki ilman natseja -mielenosoitus järjestetään jälleen itsenäisyyspäivänä. Mielenosoituksen Facebook-sivulla kerrotaan, että mielenosoituksessa vastustetaan rasismia, ympäristön tuhoamista ja äärioikeiston nousua.

Mielenosoituksen järjestää Helsinki ilman natseja -koalitio, jonka muodostaa A-ryhmä, Varisverkosto, Helsingin vasemmistonuoret, Kurdistan-solidaarisuusverkosto ja Maan ystävät.

Facebook-sivuilla kerrotaan, että kulkueeseen ei haluta puoluetunnuksia eikä valtioiden lippuja tai ”muita autoritarismia edustavia tunnuksia”. Kulkueeseen osallistujia pyydetään käyttämään kasvomaskeja ja huolehtimaan turvaväleistä ja käsihygieniasta.

Suomi herää -mielenosoitus kertoo tarjoavansa osallistujille ilmaiset putkikaulurit ja mahdollisuuden käsidesin käyttöön.