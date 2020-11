Sairaaloihin tuli vuorokaudessa viidennes potilaita lisää.

Koronavirustaudin takia sairaalahoidossa on Uudellamaalla kaikkiaan 83 ihmistä.

Määrä on kasvanut viime päivinä voimakkaasti, kertoi sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi hallituksen, STM:n ja THL:n yhteisessä tiedotustilaisuudessa torstaina.

Husin sairaaloissa hoidettavana on 50 potilasta. Tehohoidossa on heistä kahdeksan. Lisäksi kaupungin sairaaloissa hoidetaan 33 koronaviruspotilasta.

Mäkijärvi kertoo, että määrä kasvaa erittäin voimakkaasti, vuorokaudessa potilasmäärän kasvu oli 20 prosenttia.

”Tilanne on todella vakava. Nyt on tosi kyseessä, nousu on niin voimakasta. Kehitys on samanlaista kuin viime keväänä.”

Koko maassa sairaalahoidossa oli keskiviikkona 134 potilasta, joista 21 tehohoidossa.

Sairaalahoidossa on eri ikäisiä potilaita. Nuorin on 27-vuotias ja iäkkäin 83-vuotias. Huolestuttava piirre viime aikoina on ollut yli 70-vuotiaiden potilaiden osuuden kasvu, Mäkijärvi sanoi. Tällä ikäryhmällä on muita korkeampi riski saada koronavirustaudin vaikeampi tautimuoto.

”Vakava koronasairaus voi tulla kenelle vaan”, Mäkijärvi kuitenkin huomautti.

Voimakas sairaalahoidon tarpeen lisääntyminen on syynä uusille rajoituksille, jotka tulevat lähipäivinä voimaan Uudellamaalla. Ne otetaan käyttöön sitä mukaa, kun kunnat ja aluehallintovirasto päättävät. Rajoitukset ovat voimassa 18. joulukuuta asti.

Uusien toimien listalla on muun muassa totaalikielto kaikille yleisötilaisuuksille sisä- ja ulkotiloissa, julkisten tilojen kuten urheiluhallien ja kirjastojen sulkeminen ja lukioiden ja ammattioppilaitosten siirtäminen etäopetukseen.

