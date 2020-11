Erikoinen tilanne on ajamassa 91 kirkollista päättäjää Helsingissä samaan kokoustilaan koronarajoituksista huolimatta: Laki ei tunne sähköisiä kokouksia

Tuomiokapituli ohjeisti viime viikolla, etteivät koronan yleisörajoitukset koske kirkon lakisääteisiä luottamuselimiä.

Helsingin yhteinen kirkkovaltuusto on kokoontunut syksyn aikana Agricolan kirkossa.­

Vaikka koronatautitilanne pääkaupunkiseudulla on heikentynyt nopeasti, kirkon luottamuselinten kokousjärjestelyihin ei ole tulossa muutosta.

Joulukuun budjettivaltuustoissa Helsingin, Espoon ja Vantaa seurakuntayhtymien kirkkovaltuutetut joutuvat kokoontumaan yhteen tilaan päättämään ensi vuoden talousarvioista.

Turvavälien vuoksi tilantarve on suuri, sillä Helsingissä kirkkovaltuutettuja on 91, Espoossa 61 ja Vantaalla 51.

Tilanne on sama kaikissa Suomen kirkkovaltuustoissa. Viime kevään poikkeusoloissa luottamuselinten kokoukset pystyttiin järjestämään etänä, koska valmiuslaki antoi mahdollisuuden poiketa kirkkolaista.

Kirkkolaki ei nykymuodossaan anna mahdollisuutta etäkokouksiin.

Seurakuntien luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat yrittäneet pitkin syksyä saada muutosta aikaiseksi.

Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Ville Jalovaara ja 61 kirkkovaltuuston jäsentä vetosivat lokakuussa kirkkohallitukseen etäkokousten mahdollistamiseksi.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli lähetti seurakuntiin viime perjantaina ohjeen, jossa huomautetaan, ettei nykyinen kirkkolaki tunne sähköisiä kokouksia.

Tuomiokapitulin mukaan koronatilanteen vuoksi Uudellemaalle päätetty enintään 20 hengen yleisörajoitus ”ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä”.

Jalovaara on turhautunut. Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenenä hän on oppinut arvostamaan etäkokouksia, joissa äänestyksetkin ovat hänen mielestään sujuneet hyvin.

”Onko nyt niin, että valmiuslaki tulee ja pelastaa kirkon”, Jalovaara kysyy.

Helsingin yhteinen kirkkovaltuusto on syksyn aikana kokoontunut kolmeen kertaan Agricolan kirkossa. Yhtymäjohtaja Juha Rintamäen mukaan kokousjärjestelyt on saatu toimimaan varsin hyvin, turvaetäisyydet on mitattu huolellisesti, käsidesi ja maskit ovat olleet käytössä.

Helsingin etuna on, että kaupungissa on useita isoja kirkkoja. Agricolan kirkon lisäksi myös Tuomiokirkko ja Johanneksen kirkko on katsottu mahdollisiksi kokouspaikoiksi.

”Meillä täytyy olla tila noin sadalle hengelle, koska luottamushenkilöiden lisäksi kokouksiin osallistuu esittelijöitä ja sihteerejä”, Rintamäki sanoo.

Seurakuntayhtymän johtoryhmä ja yhteinen kirkkoneuvosto arvioivat kokousjärjestelyjä torstaina. Yhteisen kirkkovaltuuston on määrä kokoontua 10. joulukuuta.

Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä linjasi torstaina, että maakunnassa tullaan kieltämään kaikki yleisötilaisuudet. Päätösten toimeenpano on lähipäivänä kunnilla ja aluehallintovirastolla.

Vantaan yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu ensi viikolla Myyrmäen Virtakirkossa. Virtakirkko on väliaikainen kirkkotila vanhassa toimistorakennuksessa.­

Vantaalla kokousjärjestelyistä on väännetty pitkin viikkoa, koska yhteisen kirkkovaltuuston kokous on jo ensi viikolla, 1. joulukuuta.

Vielä tiistaina yhtymän johtaja Jukka Parvinen ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Eve Rämö olivat siinä käsityksessä, että kokous viedään läpi Vantaan kaupunginvaltuuston salissa.

Valtuustosali on mitoitettu 67 valtuutetulle. Yhteisen kirkkovaltuuston yhteensä 60 hengen kokousväkeä varten olisi otettu käyttöön salin sivu- ja takatilat ja mahdollisesti avattu ovet ruokalan puolelle.

Järjestely oli herättänyt huolta kirkkovaltuuston jäsenissä, joista moni kuuluu riskiryhmiin.

Tilanne muuttui keskiviikkona aamulla, kun Parvinen sai kaupungintalolta sähköpostin, jossa seurakuntayhtymän kokousvaraus peruttiin koronarajoitusten vuoksi.

Korvaavaksi tilaksi on nyt päätetty ottaa Virtakirkko eli Myyrmäessä sijaitseva kirkkotila energiayhtiön vanhassa toimistotalossa.

”Meille on esitetty myös kokouksen lykkäämistä, mutta listalla on budjettiasioita, joista pitää päättää vielä tänä vuonna. Muuten ei esimerkiksi Tikkurilan kirkko valmistu”, sanoo Rämö.

Hänen mielestään kokouspaikan vaihtuminen Virtakirkkoon oli näissä oloissa ainoa vaihtoehto.

”Silti pidän äärimmäisen huonona sitä, ettei seurakunnissa voida siirtyä sähköisiin kokouksiin, kun ne ovat kaikkialla muualla käytössä”, Rämö sanoo.

Myös vantaalaiset ovat yrittäneet patistaa kirkkohallitusta, jotta muutokset kokouskäytännöissä saataisiin mahdollisimman pikaisesti voimaan. Parvinen otti jo elokuussa yhteyttä kirkkohallitukseen tässä asiassa.

Espoon seurakuntayhtymä on käyttänyt kirkkovaltuuston kokoustilana Espoon valtuustosalia.­

Espoon seurakuntayhtymän tilanne on hieman parempi kuin Helsingin tai Vantaan, koska Espoon kaupunginvaltuuston kokoustila on väljempi kuin Vantaan valtuustosali.

Espoon valtuustosalissa on erillinen yleisölehteri, ja salin molemmilla reunoilla on pulpetteja virkamiehille ja toimittajille.

Seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Urpu Sarlin sanoo, että syyskuussa 61-hengen kirkkovaltuustolle pystyttiin järjestämään turvavälit. Virkamiehistä osa seurasi kokousta yleisölehteriltä.

”Mutta kyllä kokousjärjestelyt ovat herättäneet huolta myös täällä. Valtuutetuista monet kuuluvat jo ikänsä puolesta riskiryhmään, ja he ovat hyvin tunnollisia luottamustehtävissään”, Sarlin sanoo.

Myös Espoosta on otettu yhteyksiä kaikkiin mahdollisiin tahoihin, jotka voisivat nopeuttaa kirkkolain muuttamista.

Kokouskäytäntöjä muuttava lakimuutos on näillä näkymin tulossa eduskunnan käsittelyyn joulukuussa.