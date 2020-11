Sekä Varsinais-Suomen että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri suosittivat torstaina välttämään matkustamista Uudellemaalle.

Torstaina sekä Varsinais-Suomen että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri suosittivat välttämään tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle, jossa koronatautitilanne on heikentynyt nopeasti.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin suositus koskee kaikkia niitä alueita, joissa koronavirus on leviämisvaiheessa.

Pääkaupunkiseudulla tieto muiden alueiden suosituksista on otettu hämmentyneenä vastaan. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd) muistuttaa, että esimerkiksi Turun suuntaan on hyvin paljon työmatkaliikennettä puolin ja toisin.

”Eikä meillä ole täällä ollut tarvetta ohjeistaa meidän asukkaittemme matkustamista epidemian muissa vaiheissa”, Viljanen sanoo.

Syksyn aikana esimerkiksi Vaasan ja Turun tienoon epidemiatilanne on hetkellisesti ollut pahempi kuin Uudellamaalla tai pääkaupunkiseudulla.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) ei kommentoi muiden sairaanhoitopiirien toimia. Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä (kok) sanoo tekstiviestillä, että on perusteltua välttää kaikkia tarpeettomia kohtaamisia ja matkustamista.

Espoon, Helsingin ja Vantaan koronakoordinaatioryhmä kokoontui pohtimaan koronatilannetta torstaina, mutta ryhmän päätöksistä tiedotetaan poikkeuksellisesti vasta perjantaina kello 12.

Vapaavuori sanoo, että pääkaupunkiseudun info pidetään kokousta seuraavana päivänä, koska viestinnän hyvä valmistelu vaatii aikaa.

Ajatus on, että uusista rajoituksista ja suosituksista kerrotaan niin, että niiden vaikuttavuus on mahdollisimman hyvää ja sekaannus mahdollisimman pientä. ”Hyvällä valmistelussa varmistamme, että tiedotuksemme on selkeää ja yksiselitteistä”, Vapaavuori vastaa tekstiviestillä.

Viljanen sanoo, että viestintämateriaalin viimeistelyyn tarvittiin lisää aikaa.

”Kansalaisille täytyy kertoa toimenpiteistä käytännön esimerkkien avulla, ja isoissa kaupungeissa käytännön toimeenpanossa on aina hieman vaihtelua”, Viljanen sanoo.

Kaupunginjohtajat eivät vielä kommentoi, mitä toimia on luvassa. Keskiviikkona pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Uudenmaan alueen koronakoordinaatioryhmä viestitti toimista, jotka osin ovat jopa tiukempia kuin, mitä pääkaupunkiseudulla on nyt voimassa ja mitä pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä ennakoi tiistaina.

Esimerkiksi nuorten 12–17-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan jatkamisessa tulee Uudenmaan 23 kunnassa käyttää erityistä harkintaa, vaikka harrastuskielto koskee yli 18-vuotiaita.

Pääkaupunkiseudulla on nyt keskeytetty kaupungin hallinnoimissa sisätiloissa tapahtuva yli 20-vuotiaille tarkoitettu joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta. Myös aikuisten harrastusjoukkueiden ottelut, kilpailut ja sarjatoiminta on keskeytetty.

Mäkelä korostaa, että kaikkien uusien ohjeiden pitää olla seudullisesti yhtenäisiä. Niinpä pääkaupunkiseudun perjantaina julkaistavat toimet ovat linjassa valtioneuvoston ja Uudenmaan linjausten kanssa.

”Niitä on linjattu yhdessä Husin, THL:n ja aluehallintoviraston kanssa”, Mäkelä tähdentää.

Sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Uudellamaalla ollaan siirtämässä lukioita ja ammattioppilaitoksia etäopetukseen sitä mukaa, kun yksittäiset kunnat ehtivät asiasta päättää.

Myös julkiset tilat kuten kirjastot ja liikuntahallit ovat menossa kiinni.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päättää totaalikiellosta kaikille yleisötilaisuuksille sisä- ja ulkotiloissa. Uusmaalaisissa kunnissa suositellaan myös, ettei yksityistilaisuuksia järjestetä. Yksityinen kokoontuminen tarkoittaa myös perhetapahtumia.

Poikkeuksena suositukseen ovat pienimuotoiset, enintään 10 henkilön muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.