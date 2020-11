Taustalla on se, että kouluissa syntyy vain vähän koronatartuntoja.

Helsingin kaupunki lähetti perjantaina huoltajille Wilma-viestin, jonka mukaan kokonaisia päiväkotiryhmiä ja koululuokkia asetetaan jatkossa harvemmin karanteeniin.

Viesti tuli kaikille huoltajille, joiden lapset käyvät päiväkodissa tai opiskelevat peruskoulussa tai toisen asteen oppilaitoksissa.

Käytännössä koronatartuntojen jäljitystä tehdään päiväkodeissa ja kouluissa jatkossa vähemmän.

Päiväkotien ja alakoulujen osalta kaupungin lähettämässä viestissä todetaan, että jos tartuntoja on havaittu yksi ja tartunnan lähde on tiedossa, asetetaan vain lapsi tai koululainen eristykseen ja tämän perhe karanteeniin. Jos tartuntoja on havaittu useampi, altistuneet jäljitetään kuten aiemmin ja altistuneet asetetaan karanteeniin.

Yläkouluissa ja toisella asteella toimitaan niin, että sairastuneen oppilaan tai opiskelijan nimeämät lähikontaktit asetetaan karanteeniin, jos heidän arvioidaan altistuneen. Lisäksi sairastunut eristetään ja tämän perhe asetetaan karanteeniin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen vahvistaa, että uusi käytäntö tarkoittaa sitä, että massakaranteeneja nähdään jatkossa vähemmän. Uuden linjauksen taustalla on se, että kouluissa syntyy vain vähän tartuntoja. Tilastojen mukaan kouluissa altistuneista vain prosentti on saanut jatkotartunnan.

Lue lisää: Kouluissa syntyy hyvin vähän koronatartuntoja, eikä edes toisen asteen koulujen sulku ole tarpeen, sanovat asiantuntijat

Epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi kertoi koulujen koronajäljityksestä HS:n jutussa torstaina.

”Kohdennamme kouluissa jäljityksen erityisesti oppilaan tai opiskelijan lähimpiin kontakteihin. Tämä perustuu omaan, syksyn aikana keräämäämme aineistoon ja muuhun tutkimusnäyttöön”, Isosomppi sanoi.

Pohjolaisen mukaan jokaisesta koulussa tai päiväkodissa havaitusta koronatartunnasta ilmoitetaan kaikille huoltajille. Ilmoituksen tekee rehtori tai päiväkodinjohtaja.

”Samalla halutaan muistuttaa, että kannattaa tarkkailla oireita ja hakeutua heti testiin, jos niitä ilmaantuu”, Pohjolainen sanoo.