Maanantaina astuvat voimaan kolmeksi viikoksi uudet rajoitukset ja suositukset, jotka vaikuttavat voimakkaasti esimerkiksi ihmisten sosiaaliseen elämään ja harrastuksiin.

Helsinkiläinen Riitta Leppälä, 80, kertoo, että kalenteri on ollut tyhjä maaliskuusta asti. ”Tämä tilanne täytyy vaan klaarata ja tehdä kaikkemme, että pääsisimme eroon kauheasta taudista.”­

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kertoi perjantaina joukosta uusia rajoituksia ja suosituksia, jotka tulevat maanantaista lähtien voimaan kolmeksi viikoksi pääkaupunkiseudulla.

Uudet linjaukset kaventavat huomattavasti helsinkiläisten mahdollisuuksia sosiaalisiin kontakteihin ja esimerkiksi harrastamiseen. Pormestari Jan Vapaavuori (kok) kuvaili rajoituksia perjantaina ”maksimaalisiksi.”

Koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.

Lisäksi kaikki harrastustoiminta, mukaan lukien taiteen perusopetus, keskeytetään sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona. Rajoitukset ovat voimassa 30. marraskuuta–20. joulukuuta.

HS kysyi Helsingin keskustassa, miten uudet rajoitukset vaikuttavat kaupunkilaisten elämään.

Riitta Leppälä, 80

”Eivät nämä rajoitukset ja suositukset ole mikään mielipidekysymys. Meidän yksinkertaisesti pitää toimia sillä tavalla, että pääsemme tästä kauheasta taudista eroon.”

”Oma kalenterini on ollut tyhjä maaliskuusta asti. Ennen harrastuksia ja menoja oli paljon. En tiedä joulustakaan: voi olla, että vietän sen yksin, vaikka minulla on lapsenlapsenlapsiakin. Juuri oli uutisissa juttua, että korona leviää nimenomaan perhepiirissä. Joten vähän ihmettelen, kun suosituksissa sanotaan edelleen, että aikaa voi viettää perheen kanssa.”

Ronja Londen, 16, ja Anna Wrede, 16

”Kuulostaa tylsältä”, Londen ja Wrede kommentoivat uusia linjauksia.

Londen kertoo harrastavansa telinevoimistelua kisahallilla ja Wrede tennistä. Molempien harrastukset menevät tauolle. Sitä kaksikko ei vielä osaa sanoa, aikovatko he olla näkemättä toisiaan kolmeen viikkoon.

”Vaikea sanoa”, Londen sanoo.

Simon Schnell, 25

”Olen kotoisin Saksasta ja asunut Helsingissä vasta kolme kuukautta. Koronatilanne Suomessa on hyvä verrattuna muihin maihin, ja siitä olen iloinen. Koen kuitenkin nykyisen tilanteen ristiriitaisena: toisaalta asetetaan tiukkoja rajoituksia ihmisten tapaamiseen ja harrastustoimintaan, mutta esimerkiksi täällä keskustassa on tänään kaupoissa todella paljon porukkaa. Rajoitukset kieltävät konsertit, mutta ihmiset voivat kyllä käydä rauhassa shoppailemassa kauppakeskuksissa. Se on outoa.”

”Koska olen asunut Suomessa vasta vähän aikaa, en tunne täällä paljon ihmisiä. En näe syytä siihen, etten tapaisi ketään ystäviä, koska perheeni ei asu täällä. En voi nähdä heitä. Aion siis jatkossakin nähdä ystäviä, mutta toimin koronan leviämisen estämiseksi muilla tavoin, kuten liikkumalla pyörällä julkisten liikennevälineiden sijaan.”

Charlotte Armfelt, 17, ja Jenny Hautamaa, 17

”Uudet rajoitukset eivät haittaa”, Hautamaa ja Armfelt sanovat. Heidän mielestään ei ole ongelma, että seuraavat viikot vietetään perhepiirissä.

Hautamaan mukaan hän ei harrasta mitään, joten rajoitukset eivät sikäli juurikaan vaikuta. Armfelt sanoo, ettei ole muutenkaan käynyt kuntosalilla pitkään aikaan koronan vuoksi, joten tilanne ei juuri muutu uusien linjausten myötä.

Seija Sutinen, 82

”Uudet suositukset ja rajoitukset ovat varmasti todella hyvä asia. Pitää laittaa tiukkoja sääntöjä, kun tähänastiset suositukset eivät näytä toimivan. Eivätkä linjaukset juurikaan vaikuta omaan elämääni, koska asun itsekseni kissojen kanssa. Sillä tavalla yleinen tilanne voi vaikuttaa, että kun normaalisti olen toisinaan sukulaisilla jouluisin, niin nyt varmaan en ole.”

”Viime keväänä olin kaksi kuukautta vain kotona Lassilassa. Siinä alkoi kyllä mennä mökkihöperöksi, enkä toivo, että samaan joudutaan uudestaan.”

”Kuulun riskiryhmään, mutta tähän asti olen pärjännyt hyvän maskin kanssa. Tämän maskin sain veljeltäni, ja näitä pitäisi löytyä helpommin. Kuljen paljon junalla, joka kuljettaa ihmisiä lentokentältä ja jossa on paljon maahanmuuttajia ilman maskia. Silloin on pakko olla hyvä maski.”

Kristian Lahtinen, 43

”Konkreettisesti uusi tilanne vaikuttaa niin, että saadaan perheessä taas lisää yhteistä aikaa iltoihin ja viikonloppuihin, kun lasten harrastukset ja siihen liittyvä kuljetusrumba jäävät pois. Keväällä tällainen tilanne oli jo kertaalleen, ja se sai miettimään, että onko nykyisessä ruljanssissa mitään järkeä. Meillä on kolme lasta, jotka harrastavat intohimoisesti koripalloa. Heitä uudet linjaukset voivat kyllä harmittaa.”

”Luultavasti tämänhetkinen koronatilanne vaikuttaa myös niin, ettemme kutsu isovanhempia jouluna käymään. Olen todennäköisesti ihan valmis muutenkin siihen, että näen tämän kolme viikkoa vain perhettä ja noudatan osaltani suosituksia.”

Filip Martin (vas.), Emil Söderlund ja Alexander Soini harmittelevat, että kuntosalit ja salibandyhallit menevät kiinni. ”Pyritään siihen, ettei nähdä toisiammekaan”, he sanovat.­

Filip Martin, 15, Emil Söderlund, 16, ja Alexander Soini, 15

”Aika paskalta ja masentavalta kuulostaa”, Martin ja Soini sanovat uusista linjauksista. Uusi tilanne vaikuttaa heihin esimerkiksi niin, että harrastuspaikat kuten sählyhallit ja kuntosalit menevät kiinni

”Mutta ei voi mitään. Ei me näistä asioista päätetä. Pyritään siihen, ettei nähdä toisiammekaan”, Söderlund sanoo.