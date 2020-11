Alexander Stubbista toivotaan Helsingin kokoomuksen pormestariehdokasta, Anni Sinnemäestä vihreiden. Kumpikaan ei ole kertonut asettuvansa ehdolle, mutta Sinnemäen ehdokkuutta voidaan pitää todennäköisenä.

Helsinkiläisten mieluisimmat vaihtoehdot kokoomuksen ja vihreiden pormestariehdokkaiksi ovat Alexander Stubb ja Anni Sinnemäki.

Helsinkiläisistä 29 prosenttia kannattaa Stubbia kokoomuksen ehdokkaaksi. Sinnemäkeä pitää parhaana vaihtoehtona vihreiden pormestariehdokkaaksi 27 prosenttia helsinkiläisistä.

Tulos selviää Kantar TNS:n tutkimuksesta, joka on toteutettu HS:n toimeksiannosta. Tutkimuksessa selvitettiin Helsingin kahden suurimman valtuustoryhmän ehdokkaiden suosiota. Helsingin suurimman puolueen asemasta on ennakoitu kokoomuksen ja vihreiden tiukkaa kilpailua kevään kuntavaaleissa.

Kevään kuntavaaleissa valitaan Helsingille perinteiseen tapaan 85 jäsenen valtuusto.

Helsinki siirtyi pormestarimalliin viime vaalikauden alussa, ja sen jälkeen vallankäyttö on julkisessa keskustelussa profiloitunut näkyvästi pormestari Jan Vapaavuoreen (kok). Todellisuudessa kaikista Helsingin tärkeistä asioista päätetään silti edelleen valtuuston enemmistöllä.

Sillä, kenet puolueet asettavat pormestariehdokkaikseen, on silti suuri merkitys ennen kaikkea kahdesta syystä. Pormestari on Helsingissä ylin operatiivisen vallan käyttäjä. Lisäksi näkyvä pormestariehdokas voi kasvattaa vaaleissa puolueensa äänisaalista merkittävästi ja vaikuttaa näin valtuuston voimasuhteisiin.

HS:n teettämässä tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta kokoomuksen mahdollisten pormestariehdokkaiden suosiota kysymyksellä ”kuka seuraavista olisi sopivin kokoomuksen pormestariehdokkaaksi?”

Stubbin jälkeen toiseksi suosituimmaksi nousi helsinkiläisten mielissä kansanedustaja Elina Lepomäki, jota kannatti 12 prosenttia vastaajista. Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa, Wille Rydman ja Juhana Vartiainen saivat myös kannatusta: Sarkomaa yksitoista prosenttia, Rydman seitsemän ja Vartiainen viisi.

Elina Lepomäki (kok)­

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi ja Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov mainittiin harvemmin.

Tutkimuksessa vastaajille ehdotettiin joitain mahdollisia nimiä, jotka ovat nousseet esiin pormestariehdokasspekulaatioissa. Lisäksi vastaajat saivat nimetä vapaasti omia ehdokkaitaan.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kohdennetusti kokoomuslaisten äänestäjien mielipidettä. Stubb on heidänkin suosikkinsa. Puolueen helsinkiläisistä kannattajista 42 prosenttia pitää häntä parhaana vaihtoehtona kokoomuksen ehdokkaaksi Helsingin pormestariksi. Lepomäkeä parhaana vaihtoehtona pitää 19 prosenttia.

Kuntavaalien asetelmat sähköistyivät marraskuun alussa, kun Helsingin nykyinen pormestari Jan Vapaavuori kertoi HS:n haastattelussa, ettei aio asettua ehdolle ensi kevään vaaleissa. Vapaavuori keräsi viime vaaleissa valtavan, lähes 30 000 äänen potin. Kokoomus on ollut jo pitkään Helsingin valtuuston suurin ryhmä. Nyt puolue joutuu kuumeisesti etsimään uutta pormestariehdokasta ja ääniharavaa Vapaavuoren korvaajaksi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi marraskuun alkupuolella, että pormestariehdokas pyritään nimeämään mahdollisimman nopeasti. HS:n teettämässä tutkimuksessa suosiota saaneen Stubbin nimi on noussut esiin spekulaatioissa, ja kokoomus on kysynyt häntä pormestariehdokkaaksi. Stubb ei kuitenkaan ole myöntänyt edes harkitsevansa ehdokkuutta.

Stubbin lähtö kuntavaaleihin olisi kokoomukselle lottovoitto. Hän on kokoomuksen entinen puheenjohtaja ja moninkertainen ministeri. Tällä hetkellä Stubb toimii professorina ja yksikön johtajana EU-yliopistossa Firenzessä. Stubb on alun perin kotoisin Helsingin Lehtisaaresta, ja hän on asunut pitkään myös Espoossa.

Kokoomuksen toiseksi suosituin pormestariehdokas Lepomäki on sanonut, ettei näillä näkymin ole asettumassa ehdolle kuntavaaleissa Helsingin vaalipiiristä. Näin ollen hän ei voisi olla ehdolla Helsingin pormestariksi.

Politiikan tutkija, dosentti Emilia Palonen Helsingin yliopistosta arvioi kokoomuksen tilanteen olevan tällä hetkellä Helsingissä epäselvä. Pääkaupungin herruus on puolueelle erittäin tärkeä asia, mutta sen saavuttaminen ei ole tulevissa vaaleissa itsestäänselvyys.

”Kokoomuksen pakka on sekaisin, jos kaksi espoolaista nousee kyselyssä ylitse muiden”, Palonen sanoo.

Palonen sanoo, että kokoomus saattaa kärsiä ”vapaavuorikrapulasta”. Suvereenin ja näkyvän hahmon taustajoukoista ei ole saatu nostettua koko helsinkiläisten tietoisuuteen merkittäviä poliitikkoja. Siksi espoolaiset menevät nyt ohi.

Palonen sanoo epäilevänsä, ettei akateemiselle uralle palannutta Stubbia saada puolueen pormestariehdokkaaksi.

”Stubbin nimen paluu kertoo siitä, että vahvaa mieshahmoa kaivataan. Olisiko puolueen kuitenkin aika heittää kehiin uudenlainen figuuri?”

Sellainen voisi Palosen mukaan olla esimerkiksi Sari Sarkomaa.

”Nykyisessä ehdokasasettelussa ei olisi huono, jos [kokoomuksen ehdokas] olisi vaihteeksi nainen.”

Vihreistä toiseksi suosituin vaihtoehto on tutkimuksen mukaan Pekka Sauri. 22 prosenttia helsinkiläisistä vastaajista piti Sauria sopivimpina vihreiden pormestariehdokkaaksi. Saurin kausi työelämäprofessorina Helsingin yliopistossa päättyi marraskuun alussa. Hän on työskennellyt aiemmin myös esimerkiksi Helsingin apulais­kaupungin­johtajana.

Pekka Sauri­

Kolmanneksi suosituin ehdokas vihreiden pormestari­kandidaatiksi on tutkimuksen mukaan kansanedustaja Emma Kari, joka sai 11 prosenttia äänistä. Muut listatut vaihtoehdot, eli Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otso Kivekäs, Helsingin vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen ja Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa mainittiin selvästi harvemmin.

Palonen sanoo, ettei kyselyn tulos yksiselitteisesti tue Sinnemäen valintaa pormestariehdokkaaksi. Sinnemäki toimii tällä hetkellä Helsingin kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarina. Hän on entinen ministeri ja puolueensa puheenjohtaja.

Saurin valitseminen vihreiden pormestariehdokkaaksi mahdollisten naisehdokkaiden sijaan olisi Palosen mielestä kiinnostava veto.

”Toisaalta, onko vihreissä käymässä niin kuin kokoomuksessa, että todelliset työjuhdat eivät pääsekään esille, koska heidän nimensä eivät ole niin tunnettuja?”

Sinnemäki on myös vihreitä kannattavien suosikkiehdokas pormestariksi: jos kuntavaalit olisivat nyt, Sinnemäkeä äänestäisi joka toinen (49 prosenttia) vihreiden helsinkiläisistä kannattajista. Vihreitä kannattavat pitävät toiseksi sopivimpana Karia (18 prosenttia) ja kolmanneksi sopivimpana Sauria (16 prosenttia).

Sinnemäki ei ole vielä ilmoittautunut mukaan pormestarikisaan, mutta hänen lähtöään voidaan pitää todennäköisenä. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo toivoo Sinnemäkeä puolueen pormestariehdokkaaksi Helsinkiin ja on kertonut, ettei itse lähde mukaan pormestarikisaan.

Kyselyssä nousevat esiin erityisesti valtakunnallisesti tunnetut poliitikot. Palosen mielestä on harmillista, etteivät paikallispoliitikot pääse esiin pormestarispekulaatioissa.

”Pitkäjänteinen työ kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa ei näy. Eivätkö helsinkiläiset tunne omia poliitikkojaan, jotka pitävät valtaa Helsingissä?”

Palonen pohtii, että pormestarimalli on saattanut tuoda tietyille poliitikoille niin paljon näkyvyyttä, että paikallispoliitikkojen on vaikeampi profiloitua Helsingin laajuisesti.

Nasima Rasmyar (sd)­

Muista puolueista pormestari­ehdokkaiksi on tähän mennessä nimetty Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Nasima Razmyar (sd), perus­suomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas) ja nyt-liikkeen johtohahmo Harry Harkimo. Myös konkaripoliitikko Paavo Väyrynen on kertonut harkitsevansa Helsingin pormestariehdokkaaksi asettumista.

Jussi Halla-aho (ps)­

”Ehdokkaiden kokoomuksesta ja vihreistäkin kannattaa olla näkyviä ja arvostettuja, ainakin silloin kun vaalit käydään. Vielä on aikaa kiriä”, Palonen arvioi.

Edellisissä kuntavaaleissa vuonna 2017 Vapaavuori ja Sinnemäki nousivat pormestari­ehdokkaina äänisaaliinsa kanssa ylitse muiden.

Molemmilla oli vahva polarisoiva profiili, minkä takia muut ehdokkaat eivät nousseet niin selkeästi, Palonen sanoo.

”Kyselyn perusteella puolueiden kannattaisi valita pormestariehdokkaakseen valtakunnallisesti tunnettu henkilö. Mutta kuka on sekä paikallisesti vahva että valtakunnallisesti tunnettu hahmo?”

Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin myös, kuinka suuri vaikutus sillä, kenestä valitaan seuraava pormestari, olisi vastaajan äänestysvalinnalle.

Paavo Väyrynen on kertonut harkitsevansa Helsingin pormestariehdokkaaksi asettumista.­

Suurin osa piti vaikutusta joko melko pienenä (31 prosenttia) tai melko suurena (31 prosenttia). Vastaajista 14 prosenttia piti asian merkitystä erittäin suurena, kun taas 17 prosenttia vastaajista piti merkitystä erittäin pienenä.

Stubb kerää suosiota myös esimerkiksi yrittäjien sekä Rkp:n ja Liike Nytin kannattajien parissa. Sinnemäen suosio on keskimääräistä suurempi esimerkiksi naisten, akateemisesti koulutettujen sekä alempien ja ylempien toimihenkilöiden parissa.

Stubbin ja Sinnemäen äänestäjäprofiilit ovat hyvin erilaiset. Itseään oikeistolaisina pitävät suosivat Stubbia, kun taas Sinnemäki kerää kannatusta itseään vasemmistolaisina pitäviltä.

Tutkimukseen vastasi 1 046 henkilöä, jotka edustavat Helsingissä asuvia 18–79-vuotiaita. Aineisto on kerätty 17.–24. marraskuuta 2020. Tutkimustulosten virhemarginaali koko aineiston tasolla on noin 3 prosenttiyksikköä.