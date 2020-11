Länsimetron jatke on lähes valmis – Tältä maan alla näyttää nyt

Metrolla pitäisi päästä Kivenlahteen asti vuonna 2023, sen tarkempaa ajankohtaa ei vielä ole. Metrotunneli asemineen on kuitenkin valmis paljon aikaisemmin.

HS kertoo uutisista, jotka ovat jääneet syksyn aikana koronan ja USA:n vaalien katveeseen.

Sehän näyttää lähes valmiilta. Taidettakin on seinillä, ja raiteet ovat monin paikoin paikoillaan länsimetron jatkeen asemilla Finnoosta Kivenlahteen.

Raiteiden asennus on edennyt Soukan ja Espoonlahden väliselle osuudelle, ja osa asemista vaikuttaa melkein valmiilta.

Länsimetro onkin lähes valmis.

Viimeistenkin rakennustöiden on määrä päättyä ensi vuonna, kesän jälkeen, ja viimeisenä valmistuu Espoonlahden asema. Sen jälkeen alkavat koeajot, joille on nyt varattu aikaa vuoteen 2023, kertoo Länsimetro oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Liikennöinti alkaa Saksin mukaan suunnitellusti vuonna 2023, mutta sen tarkemmin ajankohtaa ei vielä tiedetä.

Kivenlahden metroaseman kiveystä asennetaan.­

Kivenlahden asemalla on asennettu laiturin kiveystä paikalleen, ja esimerkiksi Soukassa ja Kaitaalla asemarakennukset ovat jo osa katukuvaa.

Sisällä keskeneräisyyden voi huomata siellä täällä repsottavista sähköjohdoista ja seinien paneloinnin puutteista. Rakennustöistä noin 80 prosenttia on tehty, Saksi kertoo.

Kaitaan metroaseman seinille on asennettu jo taidetta.­

”Kiivain rakentamisvaihe on takana.”

Rakenteet ovat paikoillaan ja liukuportaat ja hissitkin pitkälti kohdillaan, Saksi sanoo. ”On jo aika valmiin näköistä. Nyt työt keskittyvät tekniikkaan ja automatiikkaan.”

Tällä hetkellä metroasemilla asennetaan esimerkiksi asemalaiturin kiveyksiä, seinäpaneeleja ja teknisiä järjestelmiä. Metro toimii pitkälti teknisten järjestelmien avulla, ja näitä 52 erilaista järjestelmää asennetaan ja testataan pitkään.

Länsimetron jatkohanke on viime vuodet pysynyt aikataulussa ja budjetissa, Saksi sanoo.

Alun perin tämän viiden uuden metroaseman osuuden piti olla käytössä vuonna 2020, mutta jo kolme vuotta sitten valmistumista siirrettiin kolmella vuodella.

Kustannukset ovat nousseet vuosien varrella noin 300 miljoonalla eurolla. Nyt metron arvioidaan maksavan 1,159 miljardia euroa, eikä summaan ole lisätty euroja sitten vuoden 2018. Rakennuskustannusten yleiseen hinnannousuun liittyviä korotuksia saattaa vielä tulla.

Länsimetron ensimmäisessä vaiheessa aikataulun ja hinnan arviointi ontui ja aiheutti yli vuoden viivästymisen metron käyttöönotossa. Metron jatkeen osalta arviointi näyttää sujuneen paremmin.

Länsimetron kakkosvaiheen rakentamista on Saksin mukaan jonkin verran helpottanut se, että monet yllätykset otettiin vastaan jo silloin, kun länsimetron alkupäätä rakennettiin.

Kakkosvaiheeseen ei jäänyt kuin ennakoituja riskejä, mutta joitakin yllätyksiä matkan varrelle on siitä huolimatta osunut.

Louhiminen sujui ykkösvaihetta paremmin, mutta kalliosta vuosi odotettua enemmän vettä. Näin kävi siitä huolimatta, että kakkosvaiheessa ei rakennettu metrotunnelia missään kohdassa kokonaan meren alle kuten ykkösvaiheessa tehtiin.

Kallioseinämistä vuotavia vesivanoja piti tukkia injektoimalla vuotokohtia kiinni, Saksi sanoo.

”Kalliossa on aina vähän ruhjeita, ja sieltä vuotaa vettä. Tukkimisen jälkeen vesi kuitenkin löytää uuden reitin. Siksi näitä injektointeja on jouduttu tekemään aika paljon.”

Metroradan jatko Matinkylästä kohti Kivenlahtea kulkee osittain hyvinkin vetisessä maastossa merenrannan tuntumassa, ja paikoin peruskallioon on jouduttu porautumaan melko syvälle. Esimerkiksi Finnoon lintukosteikon kohdalla tunneli kulkee 40 metriä merenpinnan alapuolella.

Suomen pisimmät liukuportaat tulevat Finnoon asemalle.­

Finnoon asemalle on hankittu Suomen pisimmät, 78 metrin mittaiset liukuportaat.

Toinen yllätys matkan varrella on ollut Espoonlahteen suunnitellun kauppakeskushankkeen viivästyminen.

Metroasema sijaitsee kauppakeskuksen alla, siis käytännössä samassa rakennuksessa. Ilman kauppakeskusta matkustajille olisi rakennettava erillinen sisäänkäynti metroon tai metrojunan olisi jätettävä Espoonlahden asema aluksi väliin.

Nyt tähän ei todennäköisesti jouduta, Saksi sanoo. Kauppakeskusta rakennetaan jo, ja sen odotetaan valmistuvan ennen metroliikenteen alkamista.

Myös koronavirusepidemia on tuonut oman jännityksensä ratatöihin, sillä osa materiaaleista tulee ulkomailta: ratapölkyt Espanjasta, liukuportaat Kiinasta.

”Näistä on selvitty onneksi, mutta nyt koronatilanne näyttää taas aika huolestuttavalta. Yritämme selvitä töistä kuten tähänkin asti.”

Soukan metroasema näyttää jo melko valmiilta.­

Vaikka metrotunnelin ja -asemien rakennustyöt ovat loppusuoralla, rakennustyöt metroasemien ympärillä jatkuvat paikoitellen vielä vuosia.

Viisi uutta metroasemaa tarkoittaa samalla uusia asuinalueita, kymmeniätuhansia uusia asukkaita. Esimerkiksi Kaitaalla tai Finnoossa asuinalueita ei ole vielä edes alettu rakentaa.

Finnoon metroaseman ympäristössä ei vielä ole asuinrakennuksia.­

Valmis metrorata vaikuttaa kauas tulevaisuuteen, koska sen myötä on ratkaistu moni pääkaupunkiseudun kasvuun liittyvä kysymys.

Espoon virallinen linja on ollut jo pitkään, että kaupungin hajanainen rakenne hyväksytään ja viittä kaupunkikeskustaa raiteiden varrella kehitetään. Länsimetron varrella näistä keskustoista sijaitsee kolme: Espoonlahti, Matinkylä ja Tapiola. Espoon keskus ja Leppävaara nojaavat rautateihin.

Länsimetron varteen rakentuu tulevina vuosikymmeninä noin 30 000 uutta asuntoa, joihin lasketaan muuttavan 60 000 uutta asukasta.

Osa uusista asuinalueista on rakenteilla ja moni ensimmäisen vaiheen asunto jo valmiina. Osa on vasta kaavoituksessa.

Finnoon aseman ympärille on tarkoitus pystyttää 17 000 uuden asukkaan asuinalue. Lintukosteikkojen ja puhdistamon vuoksi alue on tavallista haastavampi kaavoitettava. Suunnitelmissa on laajoja muutoksia, kuten merenrannan ruoppausta ja täyttömaalle rakentamista.

Espoon kaupungille länsimetron kustannukset ovat itse metron hintaa suuremmat: uudet asunnot tuovat uusia asukkaita, ja he taas tarvitsevat palveluita.

Kaupungin velvollisuudeksi jää teiden, katujen, liikennejärjestelyiden, päiväkotien ja koulujen rakentamisesta vastaaminen. Kasvu kurittaa Espoon taloutta, ja siksi kaupunki yrittää hiljentää rakentamisen tahtia ja hillitä palveluiden tarpeen kasvua tulevina vuosina.

Raiteet ja niiden vaihteet on jo monin paikoin asennettu.­