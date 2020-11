Alexander Stubbin esiin nostama Kirsi Piha harkitsee kokoomuksen pormestari­ehdokkuutta: ”Minä haluan, että Helsinki on avoin ja monikulttuurinen”

Kirsi Pihan nimi nousi esiin pormestarikisassa lauantaina, kun Alexander Stubb kertoi Ylen ykkösaamussa kannattavansa häntä kokoomuksen pormestariehdokkaaksi.

Viestintäyrittäjä Kirsi Piha kertoo HS:lle harkitsevansa Helsingissä kokoomuksen pormestariehdokkuutta. Piha, 53, on entinen politiikko ja Helsingin kaupunginvaltuutettu.

”Minua on lähestynyt moni eri taho tällä asialla, ja olen luvannut harkita asiaa. Jos yksi asia on minulle rakas, niin se on synnyinkaupunkini Helsinki”, Piha sanoo.

Kirsi Pihan nimi nousi esiin pormestarikisassa lauantaina, kun Alexander Stubb kertoi Ylen ykkösaamussa kannattavansa häntä kokoomuksen pormestariehdokkaaksi.

Vuoden 2004 europarlamenttivaaleissa Piha toimi Suomessa Stubbin kampanjapäällikkönä.

”Helsingin pormestarin pitäisi olla sellainen henkilö, jolla on intohimo ja rakkaus Helsinkiin. Moderni ihminen, joka uskoo monikulttuurisuuteen ja liberaaliin, monikieliseeen ja avoimeen kaupunkiin. Minun on vaikea kuvitella Helsingin pormestariksi hienompaa ehdokasta kuin Kirsi Piha”, Stubb sanoi Ykkösaamussa.

Monikulttuurisuudesta ja avoimuudesta puhuu HS:lle myös Piha.

”Minua huolestuttaa vakavasti tietyntyyppinen suvaitsemattomuuden kasvaminen”, hän sanoo.

Piha viittaa suoraan perussuomalaisten pormestariehdokas Jussi Halla-ahoon.

”Hän sanoi vastikään haastattelussa, ettei Helsingin tarvitse olla monikulttuurinen. Minä haluan, että Helsinki on avoin ja monikulttuurinen. Se on sitä Helsinkiä, missä minä haluan asua ja olla.”

Pihan mukaan hänen mahdollinen ehdolle asettumisensa ei ole kuitenkaan vastaisku perussuomalaisille. Pihan mukaan suvaitsemattomat äänenpainot ahdistavat häntä.

”En soisi niille yhtään lisää tilaa.”

Mahdollinen takaisin politiikkaan lähteminen ei ole Pihalle itsestäänselvyys. Hän on vuonna 2008 perustetun viestintätoimisto Ellun Kanojen perustaja ja entinen hallituksen puheenjohtaja.

Pihalla on takanaan näyttävä poliittinen ura. Hän on toiminut Helsingin kaupunginvaltuustossa vuosina 1992–1996, kokoomuksen kansanedustajana vuosina 1994–1996 ja 1999–2003 sekä Euroopan parlamentin jäsenenä vuosina 1996–1999.

Vuoden 1996 eurovaaleissa 29-vuotias Piha sai yli 147 000 ääntä: enemmän ääniä kahmivat vain tuolloinen keskustan edustaja Paavo Väyrynen ja vasemmistoliiton Esko Seppänen. Kokoomuksen kilpakumppanit jäivät äänimäärissään kauas Pihan taakse.

”Tämä tilanne on minulle aidosti tosi hämmentävä. Tiedän, mitä politiikka on. Se ei ole paras tapa elää omaa elämää. Olen myös aika kärsimätön ihminen, ja politiikan hitaus ei ole minulle aina sopinut”, Piha sanoo.

”Mutta ehkä vuodet ovat tuoneet kärsivällisyyttä”, hän naurahtaa.

Piha kertoo asuneensa Helsingissä ”nollavuotiaasta” ja korostaa, ettei voisi kuvitella asuvansa muualla. Nykyinen asuinpaikka on Ullanlinna, synnyinkaupunginosa Töölö.

”Nyt minä harkitsen tätä asiaa ja mietin, että olisiko minusta hyötyä Helsingin pormestarina. Siitä olen iloinen, että minua on lähestetty tämän asian [pormestariehdokkuuden] kanssa monelta erilaiselta taholta. Toivottavasti se kertoo siitä, ettei minun koeta edustavan vain jotain tiettyä fraktiota.”