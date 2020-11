Lauantaina uutisoitiin, ettei Alexander Stubb ole ehdolla kokoomuksen pormestariehdokkaaksi ja viestintäyrittäjä, entinen politiikko Kirsi Piha puolestaan harkitsee ehdokkuutta. Aiemmin kokoomuksesta myös Ville Rydman on kertonut harkitsevansa pormestariehdokkuutta.

Helsingin kaupunginvaltuustossa kokoomuksen ryhmänjohtajana toimiva Daniel Sazonov kommentoi HS:lle tuoreita tietoja kokoomuksen pormestariasetelmista.

Lauantaina uutisoitiin, ettei Alexander Stubb ole ehdolla kokoomuksen pormestariehdokkaaksi ja viestintäyrittäjä, entinen politiikko Kirsi Piha puolestaan harkitsee ehdokkuutta.

Aiemmin kokoomuksesta myös Wille Rydman on kertonut harkitsevansa pormestariehdokkuutta. Sari Sarkomaa puolestaan ei ole vielä kertonut kantaansa mahdolliseen ehdokkuuteen. Stubbia kannatti kokoomuksen pormestariehdokkaaksi HS:n teettämässä tutkimuksessa 29 prosenttia vastaajista, Sarkomaata 11 prosenttia ja Rydmania seitsemän.

Sazonov sanoo, ettei Stubbin lauantainen ilmoitus olla osallistumatta pormestaritaistoon tullut yllätyksenä.

Stubb kertoi lauantaina Ylen Ykkösaamussa, ettei ole tarjolla kokoomuksen pormestariehdokkaaksi. Hän vetosi siihen, että kansallisia tehtäviä enemmän häntä ovat aina innostaneet kansainväliset tehtävät. Stubb työskentelee tällä hetkellä professorina ja yksikön johtajana EU-yliopistossa Firenzessä.

”No, minusta on ihan luonnollista, että Stubbilla ei ole kiinnostusta Helsingin pormestarin tehtävään”, sanoo Sazonov.

”Hän esitti asialle pätevät perustelut, eikä tämä kokoomuksessa tullut mitenkään yllätyksenä. Hänen nostamisessaan esiin on kyse enemmänkin median spekulaatiosta. Meillä on monia valovoimaisia poliitikkoja, joista Stubb on yksi.”

Stubb itse kertoi Ykkösaamussa kannattavansa kokoomuksen pormestariehdokkaaksi entistä poliitikkoa ja nykyistä viestintäyrittäjää Kirsi Pihaa. Piha kertoi HS:lle lauantaina harkitsevansa ehdokkuutta.

Sazonov ei ota minkäänlaista siihen, kuka mainituista ehdokkaista olisi hänelle tai kokoomuksen valtuustoryhmälle mieluisin. Hänen mukaansa kisaan asetetaan ”vahvin mahdollinen kandidaatti” tammi–helmikuun aikana.

”Minusta tilanne kertoo siitä, että Helsingin pormestarin tehtävä herättää kiinnostusta ja on positiivinen asia, että näkyvät kokoomuslaiset kertovat julkisuudessa omista suosikeistaan ehdokkaiksi. Jannen [Jan Vapaavuori] ansiota on, että pormestarin tehtävästä on muodostunut niin keskeinen ja tärkeä. Helsingin pormestari on yksi koko maan merkittävimmistä vallankäyttäjistä.”

Sazonov kuitenkin alleviivaa, ettei kokoomus etsi tehtävään toista Vapaavuorta.

”Haussa ei ole light-versio Jan Vapaavuoresta. Helsingissä on meneillään ensimmäinen pormestarikausi, ja on totuttu siihen, että pormestarina on Vapaavuoren kaltainen hahmo. Mutta pormestari voisi olla myös ihan erilainen henkilö. Minusta on tärkeää, että nyt kun kääntyy uusi sivu, niin päätös uudesta pormestariehdokkaasta tehdään sen hetken ehdoilla eikä haeta vanhan jatkumoa.”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo viestitti lauantaina HS:lle avustajan välityksellä, ettei hänellä ole tässä vaiheessa kommentoitavaa Helsingin pormestariehdokastilanteesta.