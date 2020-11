Kauppakeskukset

Koronavirus on ajanut kauppakeskuksissa toimivia yrittäjiä vaikeuksiin asiakkaiden kadottua. Kampin kauppakeskusjohtaja kertoo, että yhteisiä ratkaisuja yritetään löytää.

Monet Helsingin keskustan kauppakeskus Kampin pienyrittäjät kertovat olevansa pahassa ahdingossa. Asiakasmäärät ovat koronaviruksen takia romahtaneet, mutta vuokrissa ei ole joidenkin yrittäjien mukaan silti tultu lainkaan vastaan.

HS:n haastattelemista yrittäjistä moni myy tällä hetkellä tappiolla, minkä seurauksena osa on harkinnut lopettamista tai liiketoiminnan siirtämistä muualle.

Osa yrittäjistä suostui kommentoimaan asiaa HS:lle vain nimettömänä, sillä neuvottelut kauppakeskuksen kanssa vuokrasopimuksen jatkosta ovat yhä käynnissä.

Vaikka joustovaraa ja jatkamishaluja löytyisi, vuokrien kalleus yhdistettynä asiakaskatoon on monelle yksinkertaisesti liikaa.

Tällainen tilanne on esimerkiksi perinteikkäässä Ichiban-sushiravintolassa, joka on toiminut Kampin katutasossa keskuksen avaamisesta eli vuodesta 2005 lähtien.

”Muutos on dramaattinen. Myyntimme on tällä hetkellä noin puolet siitä, mitä se oli ennen korona-aikaa”, kertoo Ichibanin ravintolapäällikkö Mai Kawabata.

Hänen mukaansa myynti mukailee kauppakeskuksen kävijämääriä, jotka ovat pysytelleet hyvin pieninä verrattuna normaalitilanteeseen.

Keskusteluja mahdollisista vuokranalennuksista tai muista toimenpiteistä on käyty Kampin edustajien kanssa aktiivisesti monta kuukautta, Kawabata kertoo. Niissä ei kuitenkaan ole päästy juuri eteenpäin.

”Olemme yrittäneet neuvotella vuokraan alennusta, mutta emme ole saaneet lainkaan vastakaikua. Teemme koko ajan tappiota, ja suurin huoli on vuokrasta, joka on tosi, tosi iso menoerä”, Kawabata sanoo.

Myös toinen HS:n haastattelema yrittäjä kokee, että kauppakeskuksen puolelta on joustettu hyvin vähän, mikä on saanut yrittäjän pohtimaan, kannattaako liiketoimintaa enää jatkaa keskuksessa.

Hän ymmärtää, ettei kauppakeskus voi olla veloittamatta vuokria ollenkaan mutta tuntee, että tällä hetkellä yrittäjät kantavat koko vastuun ja kaikki seuraukset koronavirusepidemiasta.

Kampin kauppakeskusjohtaja Tiina Fågel ei kommentoi yksittäisten yrittäjien vuokrasopimuksia, sillä ne ovat luottamuksellisia ja tapauskohtaisia.

Hänen mukaansa kauppakeskus on kuitenkin pitänyt kaikkien halukkaiden yrittäjien kanssa tapaamisia, ja sopivia ratkaisuja on etsitty yhdessä. Joidenkin kohdalla on hänen mukaansa sovittu myös vuokranalennuksista.

”Meillä on halu löytää ratkaisuja, joilla autetaan vuokralaiset tästä tilanteesta yli. Olemme esimerkiksi lyhentäneet aukioloaikoja ja markkinointitempauksena tarjonneet ostosten yhteydessä kaksi tuntia maksutonta pysäköintiä asiakkaille”, Fågel kertoo.

Eräs nimettömänä pysyttelevä Kampin yrittäjä kuitenkin kokee, ettei vuokranalennuksiin ole kovin helpolla lähdetty. Hän epäilee tämän johtuvan siitä, etteivät kauppakeskuksen omistajia juurikaan kiinnosta suomalaisten pienyrittäjien tarpeet, vaan omat taloudelliset intressit painavat vaakakupissa enemmän.

Kampin keskuksen omistavat Yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö Nuveen ja saksalainen finanssijätti Allianz.

HS kertoi jo huhtikuussa, että Kampin ravintolayrittäjät olivat pettyneitä tapaan, jolla keskuksen omistajat ovat suhtautuneet koronakriisin aiheuttamaan ravintoloiden ahdinkoon. Pahimmillaan tilanne oli yrittäjien mukaan tuolloin se, ettei heidän sähköposteihinsa edes vastattu.

Kommunikaatio-ongelmia yrittäjien ja kauppakeskuksen välillä tuntuu olevan edelleen.

”Viimeksi pari viikkoa sitten saimme vastauksen, että asiaa hoitava ihminen on vaihtumassa ja keskustelua lykätään eteenpäin. Prosessi on nyt siis ihan pysähdyksissä”, Mai Kawabata kertoo.

Kampin Fågel myöntää, että välillä päätöksissä on saattanut kestää, mutta huomauttaa, että yrityksiä on suuri määrä ja asiaa käsittelevää henkilökuntaa rajallisesti.

”Vuokralaisten ahdingon auttaminen on kaikista tärkein tehtävä. Vuokralaisen näkökulmasta voi tuntua, että prosessi on hidas, ja meidänkin näkökulmastamme se on ikävää, mutta tämä ei ole tietoista eikä tahallista”, hän sanoo.

Osa HS:n haastattelemista yrittäjistä kertoo rehellisesti pohtineensa, onko kauppakeskuksessa enää järkeä harjoittaa liiketoimintaa, kun asiakasvirrat ovat tyrehtyneet.

Esiin nousevat kalliiden vuokrien lisäksi aukioloaikojen tuomat haasteet. Kauppakeskuksen aukioloajat velvoittavat yrittäjiä, ja vaikka niitä on koronaepidemian vuoksi lyhennetty, on esimerkiksi tällä hetkellä liikkeitä pidettävä auki kello 10–20, vaikka asiakkaita ei olisikaan. Näin ollen myös palkkakuluihin menee huomattavasti rahaa.

Kawabatan mukaan Ichiban-ravintolan toimintaa haluttaisiin kuitenkin jatkaa, ja jos vuokria alennettaisiin, riittäisi ravintolalle edes niin sanottu plus miinus nolla -tilanne.

Nykyisellään tilanne ei kuitenkaan hänen mukaansa voi jatkua.

”Teemme tappiota joka kuukausi, ja ilmapiiri on huolestuttava. Emme ole saaneet sopua, eikä kauppakeskus ole nähnyt aiheelliseksi tulla vastaan”, hän sanoo.

Tiina Fågelin mukaan kilpailutilanne on tällä hetkellä kaupan alalla kova, eikä voi tietää, milloin koronavirustilanne helpottaa.

Hänen mukaansa jokaisen vuokralaisen kanssa on pyritty löytämään tilanteisiin ”paras ratkaisu”.

”Kukaan ei ole jäänyt yksin”, Fågel toteaa.

Mai Kawabata taas on yrittäjän perspektiivistä hieman eri linjoilla.

”Toivoisin, että Kamppi olisi tässä tilanteessa ihmisläheisempi”, hän sanoo.

Vuokrista ja aukioloajoista väännetään kättä myös muissa kauppakeskuksissa. Useita kauppakeskuksia omistavan Cityconin kauppakeskustoiminnoista vastaava johtaja Sanna Yliniemi kertoo, että keskustelua yrittäjien kanssa on käyty koronaepidemian alusta asti paljon.

Citycon on kauppakeskusten omistamiseen keskittynyt kiinteistöyhtiö, joka omistaa pääkaupunkiseudulla Ison Omenan, Myyrmannin, Columbuksen ja Lippulaivan kauppakeskukset sekä muualta Suomesta neljä muuta kauppakeskusta.

Yliniemen mukaan aukioloajat vapautettiin kokonaan keväällä, eli jokainen liike sai määritellä aukiolonsa itse. Tämän jälkeen on asteittain palattu yhteisiin minimiaukioloaikoihin.

”Aukioloajoissa pitää harkita tarkkaan kokonaisetua. Pidemmät aukioloajat houkuttelevat asiakkaita, mikä on myös liikkeiden etu”, Yliniemi sanoo.

Yliniemi kertoo, että joitakin vuokrajoustoja on annettu ”tapauskohtaisesti harkiten”. Hän ei avaa joustoja enempää.

Yliniemen mukaan epidemiatilanne aiheuttaa huolta niin yrittäjissä kuin kauppakeskuksen johdossakin.

”Lupaavat uutiset rokotteesta luovat toivoa ja positiivisuutta. Mutta onhan se ollut meille kaikille raskasta seurata, että mennään taas huonompaan suuntaan. Joulusesonki on vielä tulossa, ja se on monelle kaupalle tärkeää aikaa.”

Redin kauppakeskusjohtaja Aleksi Salminen kertoo, että kauppakeskus on antanut yrittäjille vuokranalennuksia.

”Vuosi 2020 on sellainen, joka on pakko viedä maaliin hyvässä yhteisymmärryksessä vuokranantajien ja vuokralaisten kesken. Siksi vuokranalennuksiakin on matkan varrella annettu”, Salminen sanoo.

Redin liikkeet ovat elokuusta lähtien noudattaneet yhteisiä minimiaukioloaikoja. Salmisen mukaan yrittäjien mielipiteet aukioloajoista vaihtelevat.

”Meillä on vuokralaisia, jotka eivät puolla lyhennettyjä aukioloaikoja, koska pidempi aukiolo voi olla asiakaskokemuksille parempi. Mutta ymmärrän hyvin esimerkiksi kampaamoja ja kauneushoitoloita, joita sitovat saman aukioloajat, mutta jotka samalla kärsivät suosituksesta välttää lähikontakteja.”

Triplan kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki kertoo niin ikään, että vuokralaisten kanssa on käyty runsaasti neuvotteluja.

Tällä hetkellä Triplassa on käytössä minimiaukioloajat, joita kaikkien liikkeiden tulee noudattaa. Viime vuodesta poiketen joulun ajaksi ei kuitenkaan tule uusia, pidempiä minimiaukioloja.

Kivimäen mukaan Triplan liikkeiden tilanteet on keskenään hyvin erilaisia. Vaikeuksiin on pyritty löytämään ”tapauskohtaisesti sopivat ratkaisut”. Kivimäen mukaan vuokranmaksuaikoihin on myönnetty joustoja. Hän ei kerro, onko Tripla antanut vuokrista alennuksia.