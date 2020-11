Kokoomus joutuu nyt tarkoin punnitsemaan, kummassa suunnassa sillä on enemmän voitettavaa, liberaaleissa vai konservatiiveissa, kirjoittaa kommentissaan HS:n kaupunkitoimittaja Noona Bäckgren.

53-vuotias Kirsi Piha on tehnyt pitkän uran eduskunnassa, Helsingin kaupunginvaltuustossa ja europarlamentissa. Hän on viestintätoimisto Ellun Kanojen perustaja ja yksi omistajista.­

Olisiko Kirsi Pihasta por­mestari Jan Vapaa­vuoren manttelin­perijäksi ja hänen kaltaisekseen uudeksi ääniharavaksi, joka luotsaisi kokoomuksen jälleen kerran voittoon kunta­vaaleissa?

Nämä spekulaatiot käynnistyivät lauantaina, kun entinen poliitikko ja Helsingin kaupunginvaltuutettu, nykyinen viestintäyrittäjä Kirsi Piha, 53, kertoi HS:n haastattelussa harkitsevansa kokoomuksen pormestariehdokkuutta. Vain hetkeä tätä ennen Alexander Stubb oli Ylen Ykkösaamussa kertonut selväsanaisesti, ettei itse aio asettua ehdokkaaksi. Stubb oli HS:n teettämässä tutkimuksessa helsinkiläisten selvä suosikki kokoomuksen pormestariehdokkaaksi 29 prosentin ääniosuudella.

Stubbin ilmoitusta olisi voinut seurata median laaja kirjoittelu siitä, kuinka Helsingin suurimmalle puolueelle käy. Käykö huonosti?

Esimerkiksi HS:n teettämässä tutkimuksessa Stubbin jälkeen suurinta suosiota pormestariehdokkaaksi nautti espoolainen Elina Lepomäki, joka on sanonut, että hänen ehdolle asettumisensa on erittäin epätodennäköistä. Eikä Lepomäen suosio ollut lähelläkään Stubbia: häntä kannatti 12 prosenttia vastaajista.

Mutta sitten: Ykkösaamun juontaja Seija Vaaherkumpu esitti Stubbille suorassa lähetyksessä kysymyksen.

”No pakko kysyä, että jos te ette aio asettua ehdolle, niin kukas sitten?”

Ja tietysti Stubbilla oli antaa ennalta tarkalleen mietitty vastaus.

”Helsingin pormestarin pitäisi olla sellainen henkilö, jolla on intohimo ja rakkaus Helsinkiin. Moderni ihminen, joka uskoo monikulttuurisuuteen ja liberaaliin, monikieliseen ja avoimeen kaupunkiin. Minun on vaikea kuvitella Helsingin pormestariksi hienompaa ehdokasta kuin Kirsi Piha”, Stubb sanoi.

Pian Piha vahvisti, että hän harkitsee ehdokkuutta. Kuinka yllättävää!

Kirsi Pihan mahdollinen pormestariehdokkuus voisi olla kokoomukselle arvokas lahja, mutta aivan ongelmaton se ei ole.

Pihalla on takanaan pitkä ja monipuolinen poliittinen ura, johon sisältyy vuosia niin eduskunnassa, Helsingin kaupunginvaltuustossa kuin EU-politiikassa. Vuoden 1996 eurovaaleissa Piha keräsi 29-vuotiaana äänipotin, jolla hän jätti kauas taakseen kokoomuksen kilpakumppanit. Edelle äänissä pääsivät vain huippusuositut keskustan Paavo Väyrynen ja vasemmistoliiton Esko Seppänen.

Vuoden 1999 eduskuntavaaleissa hän sai kokoomuslaisista eniten ääniä Sauli Niinistön ja Ben Zyscowiczin jälkeen.

Piha on siis kiistatta nauttinut suurta poliittista suosiota, mutta toisaalta hänen poliittisesta urastaan on vuosia aikaa: Piha toimi päivänpolitiikassa aktiivisena vuosina 1992–2003. Media- ja päättäjäkuplassa Piha tunnetaan edelleen hyvin, mutta entä tämän kuplan ulkopuolella? Sanooko hänen nimensä nuoremmille äänestäjille mitään?

” Kirsi Piha kertoi edustavansa juuri samanlaisia liberaaleja arvoja joista Alexander Stubb on tunnettu, eikä tämä varmasti ollut tahatonta.

Näkymätön Piha ei toki ole viime vuosina ollut, sillä hän on viestintätoimiston Ellun Kanojen perustaja. Viime aikoina Piha on ollut esillä esimerkiksi Vastaamon tietomurtoon liittyen.

Piha on viestinnän ammattilainen, ja tästä olisi suuri etu mahdollisessa pormestariehdokkuudessa, jossa edessä on väittelyitä ja median kirkas valokiila. Kokoomuksen kannattajia tuskin haittaa myöskään, että Piha on Ellun Kanojen myötä menestynyt yrittäjä ja hänellä on tuore kosketus yritysmaailmaan.

Se, että mahdollisesti pormestariehdokkaaksi asettuva Piha on nainen, voi näyttäytyä raikkaana. Lisäksi se olisi strateginen veto. Kokoomuksella ei ole koskaan ollut naispuolista puheenjohtajaa, ja kokoomuslaisen kaupunginjohtajan Eva-Riitta Siitosen vuosista on jo aikaa.

Mutta.

Piha alleviivasi HS:lle sitä, että hän haluaa Helsingin olevan monikulttuurinen, suvaitsevainen ja avoin paikka. Hän viittaasi Jussi Halla-ahoon ja käytännössä asemoi itsensä vastakkain tämän kanssa. Piha kertoi edustavansa juuri samanlaisia liberaaleja arvoja joista suosittu Alexander Stubb on tunnettu, eikä tämä varmasti ollut tahatonta. Kokoomuksessa varmaankin toivotaan, että ne, jotka olisivat äänestäneet Stubbia, äänestäisivät Pihaa tämän mahdollisesti asettuessa ehdolle.

Jussi Halla-ahon ilmoittautuminen puolueensa pormestariehdokkaaksi varmasti herättää kokoomuksessa huolta siitä, että puolueen konservatiivilaidan ääniä valuu hänelle. Siksi monikulttuurisuuden äänekäs puolustaminen voi olla vaalitaktinen riski kokoomukselle.

Puolue joutuu nyt punnitsemaan tarkoin kummassa suunnassa sillä on enemmän voitettavaa: liberaaleissa vai konservatiiveissa. Jos puolue päätyy jälkimmäiseen, voivat esimerkiksi ehdokkuutta myös harkitsevan Wille Rydmanin osakkeet parantua huomattavasti.

Edellisten kuntavaalien alla lopulta huikean äänivyöryn saanut Jan Vapaavuori profiloitui ehdokkaana, joka kertoi vastustavansa suurmoskeijahanketta. On hyvin mahdollista, että tämä toi hänelle paljon ääniä.

Toisaalta olisi yksinkertaistus niputtaa suurmoskeijahankkeen vastustus yhteen yleisen maahanmuuttovastaisuuden kanssa: hanketta vastustivat lopulta Helsingissä sekä kokoomus että vihreät, ja syyt liittyivät etenkin epäilyttävältä vaikuttavaan rahoituspohjaan.

Kokoomuksen ja vihreiden taistosta tulevissa kuntavaaleissa on arvioitu tulevan tiukka, ja huolta kokoomuksessa aiheuttanee eniten vihreiden mahdollinen pormestariehdokas, nykyinen apulaiskaupunginmestari Anni Sinnemäki. Viime kuntavaaleissa hän sai toiseksi eniten ääniä Vapaavuoren jälkeen. Sinnemäki ei ole vielä ilmoittanut pormestariehdokkuudestaan, mutta ilmoitus on todennäköinen.

Lisäksi Sdp:n kannatus on ollut puolueen teettämien gallupien mukaan nousussa. Puolue on asettanut pormestariehdokkaaksi nykyisen Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarin Nasima Razmyarin.

Razmyar ja hänen toimialansa tulivat väkisinkin mieleen, kun Stubb Ykkösaamussa listasi syitä, joiden vuoksi kannattaa Pihaa kokoomuksen apulaispormestariksi:

”Minusta olisi hienoa, jos Helsingillä olisi pormestari, joka on bibliofiili. Lukee paljon ja ymmärtää kulttuuria.”

Lisäksi Stubb sanoi, että hän toivoo Helsingin seuraavan pormestarin olevan nainen.

Monikulttuurisuus, avoimuus, suvaitsevaisuus, kulttuurin arvostaminen, lukutoukkuus, oman yrityksensä kautta ihmisten työllistäminen. Ja naiseus. Näillä asioilla Stubb halusi Pihaa markkinoida.

Viesti oli selvä: Piha ei ole kova perusporvari.

Kenties tavoite oli myös viestiä, että räyhäkkäänä tunnetun Jan Vapaavuoren seuraaja voisi olla myös jotain aivan muuta. Tähän suuntaan vihjasi kaupunginvaltuuston kokoomuksen ryhmänjohtaja Daniel Sazonov lauantaina sanoessaan, ettei kokoomuksella ole pormestariehdokasasettelussa haussa ”light-versio Jan Vapaavuoresta”.

Vaikuttaakin siltä, että Kirsi Pihan mahdollisella pormestariehdokkuudella kokoomuksen pyrkimys on ennen kaikkea haalia ääniä Sinnemäen ja Razmyarin mahdollisilta äänestäjiltä sekä välttää tilannetta, jossa äänestäjät joutuisivat pohtimaan nais- ja miesehdokkaan välillä.

Mitään ei ole vielä lyöty lukkoon. Sekin on mahdollista, että kokoomus vetää vielä jonkin ässän hihastaan ja yllättää äänestäjät asettamallaan pormestariehdokkaalla.