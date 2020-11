Pikaraitiotie olisi uusi runkoyhteys keskustasta Kumpulan kautta Viikkiin, Latokartanoon ja Malmin entiselle lentokenttäalueelle sekä edelleen Malmille tai Jakomäkeen.

Viikin-Malmin pikaraitiotien yleissuunnitelman laadinta on etenemässä loppusuoralle.

Jatkosuunnittelussa pysäkkien määrä, sijainnit ja nimet ovat tarkentuneet, ja mukaan on esimerkiksi tullut kaksi uutta pysäkkiä. Muutoksia suunnitelmiin on tehty alueen asukkaiden näkemysten pohjalta.

Pikaraitiotiessä on kyseessä on uusi uusi runkoyhteys keskustasta Kumpulan kautta Viikkiin, Latokartanoon ja Malmin entiselle lentokenttäalueelle sekä edelleen Malmille tai Jakomäkeen.

Malmin ja Jakomäen linjausten yhteisen osuuden pituus Kumpulasta Malmin lentokenttäalueelle on noin 8 kilometriä ja osuudella on 10 uutta ratikkapysäkkiä. Molempien linjausten haaroilla on viisi uutta ratikkapysäkkiä ja matka-aika sekä Malmin että Jakomäen päätepysäkeiltä Helsingin keskustaan on noin 42 minuuttia.

Kaksi lisäpysäkkiä on vakiinnuttanut paikkansa yleissuunnitelmassa asukkaiden näkemysten mukaisesti. Nämä ovat Biologi Latokartanonkaarella Biologinkadun kohdalla sekä Sunnuntaikorttelit Malmin lentokentän länsipuolella.

Pikaraitiotie tulee kulkemaan paikoin olemassa olevilla kaduilla ja paikoin omassa käytävässä irrallaan katuverkosta. Niillä kaduilla, joilla raitiotie tulee kulkemaan, liikennejärjestelyt voivat kaupungin mukaan muuttua merkittävästikin. Muutokset voivat liittyä risteys- ja kaistajärjestelyihin sekä tonttiliittymiin. Pikaraitiotielle pyritään toteuttamaan omat kaistat sujuvan kulun turvaamiseksi.

Pikaraitiotien on kaavailtu kulkevan laajoin liikennöintiajoin ja tihein vuorovälein kaikkina viikonpäivinä. Perusvuoroväli raitiolinjoilla olisi 10 minuuttia, ja Malmin lentokenttäalueelta keskustaan liikennöitäisiin ruuhka-aikana jopa 5 minuutin välein.

Pikaraitiotien suunnittelun yhteydessä on laadittu alustava suunnitelma raitiotietä tukevasta ja erityisesti Malmin entisen lentokenttäalueen uutta rakentamista palvelevasta bussilinjastosta. Raitioliikenteen roolina on olla suora yhteys lentokenttäalueelta Helsingin keskustaan sekä yhdistää lentokenttäalueen keskus Malmin keskustaan.

Samalla raitioliikenne toimii Viikin ja Latokartanon alueen vahvana keskustayhteytenä. Linjastossa on pyritty välttämään raitioliikenteen kanssa päällekkäisiä bussilinjoja.

Uuden pikaraitiotien yleissuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2021 alkupuolella. Yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen pikaraitiotien suunnittelu jatkuu tarkemmalla tasolla. Tämän hetken arvion mukaan raitiotien rakentaminen voisi alkaa vuonna 2027, jolloin se valmistuisi 2030-luvun alussa.

Kaupunkilaisia kannustetaan kertomaan mielipiteensä tarkentuneista suunnitelmista, pysäkeistä ja niiden nimistä sekä alustavasta joukkoliikennelinjastosta alueella Kerrokantasi-verkkokyselyssä. Kyselyyn voi vastata 23.11.–13.12.2020.